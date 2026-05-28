search
Joi, 28 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Pământul a intrat într-o nouă eră a extremelor. Următorii cinci ani ar putea schimba definitiv clima planetei

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Un nou raport al ONU indică faptul că lumea se apropie rapid de depășirea unor praguri climatice considerate critice.

Clima s-ar putea schimba definitiv în următorii cinci ani. FOTO: arhivă
Clima s-ar putea schimba definitiv în următorii cinci ani. FOTO: arhivă

Un nou raport al Organizației Meteorologice Mondiale arată că planeta se apropie rapid de noi recorduri istorice de temperatură. Specialiștii avertizează că efectele crizei climatice devin tot mai greu de controlat, iar fenomenul El Niño ar putea accelera încălzirea globală încă din 2027.

Lumea se îndreaptă aproape inevitabil spre un nou record istoric de temperatură până la sfârșitul acestui deceniu, avertizează Organizația Meteorologică Mondială (OMM), într-un raport care descrie o accelerare fără precedent a crizei climatice citat de The Guardian.

Potrivit estimărilor realizate de serviciul meteorologic britanic Met Office pentru agenția ONU, există o probabilitate de 86% ca cel puțin unul dintre anii din intervalul 2026-2030 să depășească recordul stabilit în 2024 și să devină cel mai fierbinte an înregistrat vreodată.

Raportul mai arată că există o probabilitate de 75% ca temperatura medie globală din perioada 2026-2030 să fie cu peste 1,5 grade Celsius mai mare decât media din era preindustrială, prag considerat critic de comunitatea științifică internațională.

Fenomene extreme în întreaga lume

Avertismentul vine într-un moment în care mai multe regiuni ale lumii se confruntă deja cu fenomene meteo extreme. Europa și Marea Britanie au fost afectate în ultimele zile de valuri de căldură istorice, în timp ce alte zone, precum India și o mare parte a Asiei, resimt efectele unor temperaturi tot mai greu de suportat.

Se prognozează temperaturi extreme şi secetă. FOTO. arhivă
Se prognozează temperaturi extreme şi secetă. FOTO. arhivă

În acelaşi timp, emisiile de dioxid de carbon provenite din arderea combustibililor fosili continuă să crească, amplificând acumularea de căldură în atmosferă și intensificând fenomenele extreme.

Consecințele sunt deja dramatice. Estimările actuale arată că încălzirea globală provoacă moartea unei persoane în fiecare minut, iar bilanțul ar putea crește semnificativ dacă emisiile nu vor fi reduse rapid.

Simon Stiell, șeful ONU pentru climă, a descris actuala situație drept un semnal de alarmă imposibil de ignorat, insistând asupra faptului că protejarea economiilor și a populației de efectele căldurii extreme trebuie să devină o prioritate globală.

„Protejarea vieților omenești, a afacerilor și a economiilor de căldura extremă și de numeroasele costuri tot mai mari ale schimbărilor climatice reprezintă o prioritate fundamentală pentru fiecare stat și începe prin renunțarea mult mai rapidă la dependența de combustibili fosili”, a spus Simon Stiell, subliniind că energia curată este deja mai ieftină decât combustibilii fosili și poate fi produsă mai rapid.

El Nino accelerază încălzirea globală

Oamenii de știință avertizează de ani întregi că depășirea pragului de 1,5 grade Celsius va aduce valuri de căldură mai severe, secete prelungite, furtuni violente și inundații mai frecvente, în timp ce adaptarea comunităților va deveni din ce în ce mai dificilă.

În acest context, cercetătorii subliniază că fiecare fracțiune de grad evitată contează și poate reduce amploarea pagubelor.

Un rol important în creșterea temperaturilor îl are și fenomenul El Niño, așteptat să se instaleze până la sfârșitul anului. Potrivit Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice din Statele Unite, există o probabilitate de 96% ca El Niño să se manifeste în intervalul decembrie 2026 - februarie 2027 și o probabilitate de 35% pentru apariția unui „super El Niño”.

Fenomenul apare ca urmare a modificării circulației vânturilor în Oceanul Pacific, proces care eliberează în atmosferă căldura acumulată în apele oceanului.

Raportul mai avertizează că Arctica se încălzește într-un ritm mult mai rapid decât restul planetei, iar specialiștii estimează că următoarele cinci ierni din regiune vor avea temperaturi cu aproximativ 2,8 grade Celsius peste mediile recente, ceea ce înseamnă că zona arctică se încălzește de peste trei ori mai repede decât media globală.

Prognozele privind precipitațiile indică, de asemenea, schimbări majore în următorii ani. Nordul Europei, regiunea Sahel, Alaska și Siberia ar urma să înregistreze niveluri mai ridicate de precipitații între lunile mai și septembrie, în timp ce pădurea amazoniană ar putea traversa perioade mai secetoase decât în mod obișnuit.

Datele prezentate de OMM conturează imaginea unei planete care intră într-o perioadă de instabilitate climatică accentuată, în care fenomenele extreme devin tot mai frecvente, iar timpul disponibil pentru reducerea emisiilor și limitarea efectelor încălzirii globale se scurtează rapid.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO. Încăierare masivă între două familii de români, la Dortmund
digi24.ro
image
Reacția directorului Lamborghini după eșecul lansării primului Ferrari electric
stirileprotv.ro
image
Va bloca Nicușor Dan legea transparentizării ONG-urilor? Fost activist de carieră, președintele încă își ține la secret donatorii din campania electorală/„Va trimite legea la CCR”
gandul.ro
image
Bruxelles-ul are în sfârșit calendarul pentru aderarea Ucrainei și Moldovei la UE
mediafax.ro
image
Cum a contribuit Pleșan la eliminarea Rapidului de către Steaua în sfertul UEFAntastic de acum 20 de ani
fanatik.ro
image
Pensionarii români vor beneficia de noi perioade adăugate la vechime, începând din 1 septembrie 2026
libertatea.ro
image
Triplă crimă. O bunică și cei doi nepoți ai săi, găsiți morți în apartamentul în care locuiau
digi24.ro
image
Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea pentru calificarea în turul 3 la Roland Garros
gsp.ro
image
Și-a înșelat soția după ”o viață” împreună și acum e tată de gemeni
digisport.ro
image
Maria Dumitru, primele declarații după eliminarea de la Survivor: „După întoarcerea la viața reală, fiecare intră în ritmul lui”
click.ro
image
Într-o comună din România, americanii construiesc primul centru de date din lume cu inteligenţă artificială cuantică
antena3.ro
image
Cum pot cumpăra investitorii români acţiuni la listarea istorică a SpaceX. Evalua­rea de 1.750 mld. dolari reprezintă de 13 ori capitalizarea totală a tuturor companiilor listate la BVB
zf.ro
image
Băuturile vegetale schimbă gustul și prețul cafelei. Cu cât sunt mai scumpe faţă de varianta clasică
observatornews.ro
image
Cum a reacționat Nicoleta Luciu, după dezvăluirile făcute de Sile Cămătaru? Actrița a uimit pe toată lumea
cancan.ro
image
5 vești rele la pensie. De ce pensionarii nu pot merge la tratament la mare? Pierd și o reducere de 1.400 lei
newsweek.ro
image
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
prosport.ro
image
Cât consumă aerul condiționat din mașină pe caniculă. Calcule pentru autoturismele electrice, pe motorină sau benzină
playtech.ro
image
Ce lovitură pentru Dan Șucu! Autoritățile au aprobat proiectul uriaș de lângă stadionul Dinamo
fanatik.ro
image
Pe cine ar fi propus Nicușor Dan premier dacă România ar fi fost o republică parlamentară. Condiții stricte pentru organizarea de alegeri anticipate
ziare.com
image
Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, a semnat! Anunțul așteptat de bucureșteni: 600.000 €
digisport.ro
image
Adolescenții care se holbează la telefon până târziu în noapte plătesc un preț uriaș. Experții vorbesc despre consecințe grave
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Selly și Smaranda stau cu chirie într-un apartament cu 4 camere. Cum arată locuința de mega lux. Un loc cozy, primitor și cu un vibe aparte / GALERIE FOTO + VIDEO
romaniatv.net
image
Horoscop 28 mai. Trei zodii vor avea șansa să-și schimbe viața. Ce se întâmplă cu restul nativilor
mediaflux.ro
image
Fiul lui Schumacher și-a făcut apariția cu noua iubită. Ce ocupație are superba Clara
gsp.ro
image
Ce face ursul noaptea pe străzile din Brașov | VIDEO
actualitate.net
image
Andreea Mantea și-a făcut fiul să plângă de emoție de ziua lui. Surpriza uriașă primită de David la 11 ani | VIDEO
actualitate.net
image
Care sunt cele 3 ingrediente care nu îi lipsesc lui Richard Abou Zaki când gătește. Juratul de la Chefi la Cuțite dă din casă: „Da, îmi plac foarte mult”
click.ro
image
Tudor Chirilă a împlinit 52 de ani. Povestea de viață emoționantă a marelui artist. „Nu prea m-am integrat acolo”
click.ro
image
Două zodii primesc un semn neașteptat în acest weekend. O decizie amânată nu mai poate fi evitată
click.ro
Prințesa Charlotte a Prusiei foto profimedia 0604166030 jpg
După ce-a găzduit orgii la palat, sora Împăratului i-a șantajat pe swingerii aristocrați. Efectele devastatoare ale „Aventurii Kotze”
okmagazine.ro
Venezuela Fury foto Instagram jpg
„Nu gătiți nimic, să gătească soțul!” S-a măritat la 16 ani și acum le dă lecții femeilor
clickpentrufemei.ro
Un sanctuar preroman descoperit în provincia italiană Padova (© Soprintendenza ABAP per le province di Padova, Treviso e Belluno)
Un sanctuar preroman îngropat de un potop antic, descoperit de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Fotografii demult uitate cu Oana Roman. Cum arăta vedeta când lucra în aviație
image
Care sunt cele 3 ingrediente care nu îi lipsesc lui Richard Abou Zaki când gătește. Juratul de la Chefi la Cuțite dă din casă: „Da, îmi plac foarte mult”

OK! Magazine

image
Moartea ei a fost una dintre marile tragedii regale ale secolului XX. Frumoasa regină a murit însărcinată, la doar 29 de ani

Click! Pentru femei

image
„Nu gătiți nimic, să gătească soțul!” S-a măritat la 16 ani și acum le dă lecții femeilor

Click! Sănătate

image
Gura uscată noaptea poate fi semn al unei boli. Medicul explică