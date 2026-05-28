Pământul a intrat într-o nouă eră a extremelor. Următorii cinci ani ar putea schimba definitiv clima planetei

Un nou raport al ONU indică faptul că lumea se apropie rapid de depășirea unor praguri climatice considerate critice.

Un nou raport al Organizației Meteorologice Mondiale arată că planeta se apropie rapid de noi recorduri istorice de temperatură. Specialiștii avertizează că efectele crizei climatice devin tot mai greu de controlat, iar fenomenul El Niño ar putea accelera încălzirea globală încă din 2027.

Lumea se îndreaptă aproape inevitabil spre un nou record istoric de temperatură până la sfârșitul acestui deceniu, avertizează Organizația Meteorologică Mondială (OMM), într-un raport care descrie o accelerare fără precedent a crizei climatice citat de The Guardian.

Potrivit estimărilor realizate de serviciul meteorologic britanic Met Office pentru agenția ONU, există o probabilitate de 86% ca cel puțin unul dintre anii din intervalul 2026-2030 să depășească recordul stabilit în 2024 și să devină cel mai fierbinte an înregistrat vreodată.

Raportul mai arată că există o probabilitate de 75% ca temperatura medie globală din perioada 2026-2030 să fie cu peste 1,5 grade Celsius mai mare decât media din era preindustrială, prag considerat critic de comunitatea științifică internațională.

Fenomene extreme în întreaga lume

Avertismentul vine într-un moment în care mai multe regiuni ale lumii se confruntă deja cu fenomene meteo extreme. Europa și Marea Britanie au fost afectate în ultimele zile de valuri de căldură istorice, în timp ce alte zone, precum India și o mare parte a Asiei, resimt efectele unor temperaturi tot mai greu de suportat.

În acelaşi timp, emisiile de dioxid de carbon provenite din arderea combustibililor fosili continuă să crească, amplificând acumularea de căldură în atmosferă și intensificând fenomenele extreme.

Consecințele sunt deja dramatice. Estimările actuale arată că încălzirea globală provoacă moartea unei persoane în fiecare minut, iar bilanțul ar putea crește semnificativ dacă emisiile nu vor fi reduse rapid.

Simon Stiell, șeful ONU pentru climă, a descris actuala situație drept un semnal de alarmă imposibil de ignorat, insistând asupra faptului că protejarea economiilor și a populației de efectele căldurii extreme trebuie să devină o prioritate globală.

„Protejarea vieților omenești, a afacerilor și a economiilor de căldura extremă și de numeroasele costuri tot mai mari ale schimbărilor climatice reprezintă o prioritate fundamentală pentru fiecare stat și începe prin renunțarea mult mai rapidă la dependența de combustibili fosili”, a spus Simon Stiell, subliniind că energia curată este deja mai ieftină decât combustibilii fosili și poate fi produsă mai rapid.

El Nino accelerază încălzirea globală

Oamenii de știință avertizează de ani întregi că depășirea pragului de 1,5 grade Celsius va aduce valuri de căldură mai severe, secete prelungite, furtuni violente și inundații mai frecvente, în timp ce adaptarea comunităților va deveni din ce în ce mai dificilă.

În acest context, cercetătorii subliniază că fiecare fracțiune de grad evitată contează și poate reduce amploarea pagubelor.

Un rol important în creșterea temperaturilor îl are și fenomenul El Niño, așteptat să se instaleze până la sfârșitul anului. Potrivit Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice din Statele Unite, există o probabilitate de 96% ca El Niño să se manifeste în intervalul decembrie 2026 - februarie 2027 și o probabilitate de 35% pentru apariția unui „super El Niño”.

Fenomenul apare ca urmare a modificării circulației vânturilor în Oceanul Pacific, proces care eliberează în atmosferă căldura acumulată în apele oceanului.

Raportul mai avertizează că Arctica se încălzește într-un ritm mult mai rapid decât restul planetei, iar specialiștii estimează că următoarele cinci ierni din regiune vor avea temperaturi cu aproximativ 2,8 grade Celsius peste mediile recente, ceea ce înseamnă că zona arctică se încălzește de peste trei ori mai repede decât media globală.

Prognozele privind precipitațiile indică, de asemenea, schimbări majore în următorii ani. Nordul Europei, regiunea Sahel, Alaska și Siberia ar urma să înregistreze niveluri mai ridicate de precipitații între lunile mai și septembrie, în timp ce pădurea amazoniană ar putea traversa perioade mai secetoase decât în mod obișnuit.

Datele prezentate de OMM conturează imaginea unei planete care intră într-o perioadă de instabilitate climatică accentuată, în care fenomenele extreme devin tot mai frecvente, iar timpul disponibil pentru reducerea emisiilor și limitarea efectelor încălzirii globale se scurtează rapid.