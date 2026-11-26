Guvernul a aprobat prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până la 30 iunie 2027, potrivit Adevărul Financiar. Ordonanța de urgență, inițiată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), prelungește și mecanismul de licențiere a unor importuri agricole din Ucraina, până la sfârșitul anului 2027.

Guvernul a prelungit plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază Foto: Shutterstock

Plafonarea adaosului, introdusă în 2023, urma să expire la 31 decembrie 2026. Noua decizie extinde aplicarea acesteia cu șase luni. Ministerul Agriculturii prezintă cele două măsuri drept instrumente pentru protejarea puterii de cumpărare și a producției autohtone.

Ce produse intră sub incidența plafonării

Lista cuprinde 17 categorii de alimente, între care pâine albă simplă, lapte de consum, telemea de vacă, iaurt simplu, făină, mălai, ouă, ulei de floarea-soarelui, carne proaspătă de pui și de porc, anumite legume și fructe, cartofi, zahăr, smântână, unt și magiun.

Limitele nu se aplică tuturor sortimentelor din aceste categorii. Reglementarea stabilește condiții privind tipul produsului, gramajul sau modul de comercializare. De exemplu, sunt vizate pâinea albă simplă de 300–500 de grame și laptele de vacă de consum la un litru, cu 1,5% grăsime, cu excepția celui UHT.

Plafonarea adaosului comercial nu echivalează cu stabilirea de către stat a prețului final la raft. Măsura limitează adaosurile aplicate produselor vizate; pentru comercianții cu amănuntul și cash&carry, limita este de 20%, în condițiile de calcul prevăzute de actul normativ, arată sursa citată.

Importurile agricole din Ucraina rămân condiționate de licențe

Pentru grâul, porumbul, semințele de floarea-soarelui și cele de rapiță provenite din Ucraina, importatorii vor avea în continuare nevoie de licențe eliberate de Ministerul Agriculturii. Mecanismul, valabil anterior până la 31 decembrie 2026, este prelungit cu un an, până la 31 decembrie 2027.

Licențierea nu înseamnă o interdicție generală a importurilor. Produsele vizate pot intra pe piața românească dacă operatorii obțin documentele necesare și respectă condițiile stabilite de autorități.

Potrivit sursei citate, mecanismul urmărește un control mai atent al importurilor și limitarea eventualelor efecte asupra pieței interne și a producătorilor agricoli români.