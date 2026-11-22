Pe 22 noiembrie 1963, la Dallas, președintele american John F. Kennedy era împușcat mortal în timp ce coloana oficială traversa orașul. Trei gloanțe trase dintr-o clădire din apropiere au curmat viața unuia dintre cei mai carismatici și controversați lideri ai Americii. Suspectul principal a fost Lee Harvey Oswald, un fost pușcaș marin cu un trecut neobișnuit și legături controversate cu Uniunea Sovietică și Cuba.

Kennedy în mașina prezidențială în timpul vizitei din orașul Dallas Foto: wikipedia

Pe 22 noiembrie 1963, în jurul orei 12:30, în orașul Dallas, statul Texas, Statele Unite ale Americii, o coloană oficială de autoturisme rula liniștită pe Dealey Plaza. Într-un superb Lincoln Continental se afla președintele J.F. Kennedy, unul dintre cei mai carismatici și, totodată, controversați președinți americani. Alături de el, pe bancheta din spate, se afla soția sa, Jacqueline Kennedy.

Pe locurile din mijloc stăteau guvernatorul Texasului, John Connally, și soția sa, Nellie. Iar în față, șoferul și un agent al Serviciilor Secrete. Era o zi plăcută, iar cel de-al 35-lea președinte al SUA se bucura de o baie de mulțime. Liniștea și spiritul festiv au fost spulberate în câteva secunde. Un foc de armă a răsunat în timp ce limuzina prezidențială vira pe Elm Street. Imediat au venit și al doilea, dar și al treilea foc de armă.

Președintele Kennedy a căzut ca secerat, Jacqueline încerca să iasă din mașina decapotabilă, în timp ce guvernatorul Connally, lovit la rândul său în spate de un glonț, a strigat: „Dumnezeule! O să ne omoare pe toți!”. Limuzina a demarat în trombă și a plecat spre Spitalul Parkland Memorial. Medicii nu au mai putut face nimic pentru J.F. Kennedy. Președintele SUA tocmai fusese asasinat.

În cel mult 80 de minute de la incident, a fost prins și principalul suspect, Lee Harvey Oswald, un fost pușcaș marin, cu probleme disciplinare și o viață relativ bizară. Deși făptașul a fost prins, moartea lui Kennedy a rămas până astăzi un subiect controversat.

Drumul morții

John F. Kennedy a fost una dintre cele mai complexe și analizate figuri ale secolului XX, fiind perceput de istorici și politologi atât ca un simbol al speranței și modernității, cât și ca un lider al cărui mandat scurt a fost marcat de decizii riscante și controverse personale. Potrivit analizelor istorice, Kennedy a fost primul președinte care a înțeles pe deplin puterea televiziunii.

Dezbaterile sale din 1960 împotriva lui Richard Nixon și conferințele de presă televizate în direct au proiectat o imagine de tinerețe, energie și inteligență. Discursurile sale, adesea redactate împreună cu Ted Sorensen, au rămas emblematice în cultura politică, precum apelul electoral: „Nu întreba ce poate face țara pentru tine, întreabă ce poți face tu pentru țara ta”. Una dintre cele mai mari realizări ale sale pe politică externă a fost gestionarea Crizei Rachetelor din Cuba, în 1962. Cel puțin asta cred majoritatea istoricilor. Kennedy a reușit să evite un război nuclear prin blocade navale, dar și prin negocieri secrete cu Hrușciov.

Totodată, Kennedy a lansat programul spațial Apollo, cu obiectivul ambițios de a trimite un om pe Lună până la sfârșitul deceniului, stimulând inovația tehnologică și științifică americană. De cealaltă parte, Kennedy a fost criticat pentru escaladarea implicării în Vietnam, dar și pentru ezitările sale privind drepturile civile ale populației afro-americane. În principal, ezitările au fost de natură electorală, pentru că nu dorea să piardă sprijinul democraților din Sud. Nu în ultimul rând, viața sa privată a fost destul de problematică, marcată de relații extraconjugale care contrastau cu imaginea pe care dorea să o impună, cea de familist convins.

În plus, existau zvonuri privind anumite legături cu lumea interlopă americană. Pe scurt, mandatul lui Kennedy s-a desfășurat în perioada de apogeu a Războiului Rece, iar o mare parte a politicii sale externe a fost dedicată contracarării Uniunii Sovietice și comunismului.

Kennedy la Dallas Foto: getty images

Trecând la momentul asasinatului, în 1963, Kennedy a decis să efectueze o vizită în Texas pentru a aplana tensiunile din interiorul Partidului Democrat, între senatorul liberal Ralph Yarborough și guvernatorul conservator John Connally.

Vizita fusese convenită inițial de Kennedy, Johnson și Connally în cadrul unei întâlniri desfășurate la El Paso, în luna iunie. Traseul coloanei oficiale de mașini a fost stabilit la 18 noiembrie și făcut public la scurt timp după aceea. Kennedy considera, de asemenea, că vizita în Texas reprezenta o lansare informală a campaniei sale pentru realegerea în funcția de președinte, în 1964. Vizita oficială a început pe 22 noiembrie. Familia prezidențială, alături de guvernatorul statului Texas, soția acestuia, șoferul și agentul de la Serviciile Secrete se aflau într-o limuzină decapotabilă Lincoln Continental din 1961.

Scene după asasinarea lui Kennedy Foto: profimedia

Coloana oficială era completată cu alte mașini pline cu oficialități. Cea de-a doua din coloană era dedicată vicepreședintelui Johnson, soției sale, Lady Bird, și senatorului Yarborough. Coloana oficială trebuia să ajungă la un dejun oficial organizat la Dallas Trade Mart. Traseul pe străzile orașului, care deja erau pline de oameni veniți să-l întâmpine pe Kennedy, avea 16 kilometri.

Era conceput în așa fel încât președintele să fie vizibil pentru mulțime. Traseul începea din suburbii, continua pe Main Street, ajungea în centrul Dallasului, apoi pe Houston Street și, traversând Dealey Plaza, pe Elm Street. Traseul fusese anunțat în ziare cu câteva zile înainte. La 12:30, pe Elm Street, Nellie Connally s-a întors către Kennedy și i-a spus: „Domnule președinte, acum nu vă mai pot face să credeți că în Dallas nu există oameni care vă iubesc și vă apreciază, nu-i așa?”. Răspunsul lui Kennedy a fost: „Nu, cu siguranță că nu pot”. Erau ultimele sale cuvinte. Kennedy a fost răpus de două cartușe. Unul i-a trecut prin gât, iar celălalt prin cap. Conform analizelor FBI, bucăți de craniu și creier au fost împrăștiate chiar și pe mașina din spate.

Un copil cu traume care suferea din cauza lipsei de afecțiune

În mod oficial, cel care l-a ucis pe Kennedy a fost Lee Harvey Oswald. Acesta era un tânăr de 24 de ani cu un trecut bizar, cel puțin pentru un american. FBI spune că acesta a folosit o pușcă italiană Carcano, cu lunetă, de calibru 6,5×52 mm, cumpărată prin poștă sub un nume fals. Conform anchetelor oficiale, inclusiv raportului Comisiei Warren, el a tras de la etajul al șaselea al depozitului de manuale școlare.

„După ce a realizat aproximativ 25.000 de interviuri și a verificat zeci de mii de piste de investigație, FBI-ul a ajuns la concluzia că Lee Harvey Oswald a acționat singur. Comisia Warren, care a petrecut aproape un an studiind cu atenție asasinatul, a ajuns la aceeași concluzie”, precizează cei de la FBI.

„Mai mulți martori oculari aflați în fața clădirii au declarat că au văzut o pușcă fiind folosită pentru a trage din fereastra situată în colțul sud-estic al etajului al șaselea al clădirii Texas School Book Depository. Unul dintre acești martori, Howard L. Brennan, urmărea parada de pe Elm Street, dintr-un punct aflat chiar vizavi de clădire și orientat către aceasta. El i-a spus imediat unui polițist că văzuse un bărbat slab, cu o înălțime de aproximativ 1,78 metri, în jurul vârstei de 30 de ani, care țintise cu atenție de la fereastra din colțul etajului al șaselea și trăsese cu o pușcă în direcția automobilului prezidențial”, se arată și în raportul Warren. Oswald a fost prins în 80 de minute.

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Pușca folosită de Harvey Lee Oswald pentru uciderea președintelui Foto: National Archives and Records Administration

La 13:45, Lee Harvey Oswald a fost prins în timp ce se ascundea în cinematograful Texas Theatre de pe West Jefferson. În câteva minute, cinematograful a fost înconjurat de polițiști. Luminile din sală au fost apoi aprinse. „McDonald (n.r. un agent de poliție) i-a cerut acestuia să se ridice în picioare și l-a auzit spunând: «Ei bine, totul s-a terminat acum». Bărbatul a scos un pistol de la brâu cu o mână și l-a lovit pe polițist cu cealaltă. McDonald a ripostat cu mâna dreaptă și a prins arma cu mâna stângă. După o scurtă încăierare, McDonald și ceilalți polițiști au reușit să-l dezarmeze și să-l încătușeze pe suspect, transportându-l la sediul poliției, unde au ajuns în jurul orei 14:00”, se arată tot în Raportul Warren. Ei bine, acest Lee Harvey Oswald era născut pe 18 octombrie 1939, în New Orleans, Louisiana. A avut o copilărie destul de grea, traumatizantă.

Lee Harvey Oswald Foto: getty images

„Copilăria lui Lee Harvey Oswald a fost marcată de singurătate. Mama sa, Marguerite, era o femeie preocupată în principal de propria persoană, care își neglija copiii. Tatăl lui Oswald, Robert Oswald, murise în urma unui atac de cord cu două luni înainte de nașterea fiului său. În primii ani de viață, Lee Harvey Oswald a petrecut o scurtă perioadă într-un orfelinat, alături de frații săi mai mari. Avea un frate bun, Robert, și un frate vitreg, John Pic. Ambii frați s-au înrolat în armată de la o vârstă fragedă, astfel că Oswald a rămas în grija exclusivă a mamei sale. Și-a petrecut o mare parte a copilăriei singur, uitându-se la televizor, citind cărți și frecventând mai multe școli, de la New Orleans până la New York”, precizează Scott P. Johnson, în „Lee Harvey Oswald”, pentru EBSCO.

Ulterior, a ajuns în atenția serviciilor sociale fiindcă nu dădea pe la școală. O evaluare psihologică arăta că avea o inteligență peste medie, dar, în același timp, manifesta o personalitate pasiv-agresivă și o ostilitate puternică față de mama sa și față de societate, pe fondul lipsei de afecțiune. De asemenea, părea să aibă iluzii de grandoare, într-o oarecare măsură desprinse de realitate, imaginându-și, de exemplu, că ar putea deține putere asupra altor oameni.

Un militar problemă, pasionat de marxism

În adolescență, Oswald a început să fie atras de marxism. Primise pe stradă câteva broșuri de propagandă comunistă. Ulterior, a început să fie foarte atras de comunism și a dezvoltat o aversiune față de capitalism și tot ce reprezenta acesta. La 17 ani, la fel ca doi dintre frații săi, Oswald s-a înrolat în Corpul Pușcașilor Marini. După instrucția de bază, acesta a fost repartizat la o bază aeriană americană din Atsugi, Japonia, unde a lucrat ca operator radar în cadrul proiectului avionului spion U-2. Lee avea însă grave probleme disciplinare. Inițial, s-a împușcat accidental în cot cu un pistol neînregistrat de calibru .22.

Lee Harvey Oswald, fotografie făcută de soția sa Foto: Wikimedia Commons

A fost judecat de curtea marțială, condamnat la 20 de zile de închisoare militară cu suspendare și retrogradat de la gradul de fruntaș la cel de soldat. Câteva luni mai târziu, Oswald a provocat un conflict cu un sergent. A primit 28 de zile de detenție. Au urmat și altele, printre care și focuri de armă nejustificate în timpul gărzii (n.r. trăgea prin junglă aiurea cu arma), dar și o învoire mincinoasă. Colegii de unitate l-au descris ca fiind o fire solitară, arogantă și dificilă. Din cauza opiniilor sale comuniste deschise și a faptului că învăța limba rusă în timpul liber, camarazii l-au poreclit „Oswaldskovich”. Oswald a fost lăsat la vatră cu mențiunea „indezirabil”.

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Americanul care a vrut să devină rus

După ce a scăpat de armată, Oswald a fugit efectiv în Uniunea Sovietică. „După lăsarea la vatră, Oswald a dezertat în Uniunea Sovietică, promițând că va divulga secrete militare. După ce autoritățile sovietice i-au acordat o viză valabilă șase zile, acesta a solicitat cetățenia sovietică, însă cererea i-a fost respinsă. Ulterior, a încercat să se sinucidă, tăindu-și venele de la încheietura mâinii. Întrucât Uniunea Sovietică dorea să evite un scandal internațional, Oswald a fost acceptat în țară cu viză de muncă și angajat la o fabrică de aparate de radio din Minsk”, arată Scott P. Johnson.

Oswald ucis de Rubio Foto: profimedia

Oswald a trăit în Rusia timp de patru ani. Primea salariu, o indemnizație, dar beneficiase și de un apartament. S-a și căsătorit cu o rusoaică, Marina Prusakova. Oswald a ajuns dezamăgit și de sovietici. El visase altfel comunismul. Și-a dat seama că, de fapt, liderii comuniști luaseră locul boierilor de altădată. Ei o duceau bine, iar poporul prost. În 1962 s-a întors în Statele Unite cu soția rusoaică, dar și cu fiica lor. În SUA, Oswald a avut mai multe slujbe mărunte, inclusiv angajat la o companie de cafea, o firmă de producție reclame, dar și pentru depozitul de manuale școlare Texas School Book Depository din Dallas.

„În martie 1963, a cumpărat o pușcă și un revolver de la o companie care comercializa arme prin corespondență. În aprilie, ar fi încercat să-l asasineze pe generalul Edwin Walker, un extremist de dreapta”, adaugă Johnson. Înainte să se angajeze la depozitul de manuale școlare, Oswald a încercat să migreze și în Cuba, dezvoltând o simpatie totală pentru Fidel Castro. Dar, ca și rușii, cubanezii l-au refuzat. Așa că a revenit la Dallas și s-a angajat în clădirea de unde avea să-l împuște pe J.F. Kennedy.

În mod bizar, la numai două zile după asasinarea președintelui american, în subsolul departamentului de poliție din Dallas, în timpul unui transfer, Oswald este împușcat mortal de Jack Ruby, un proprietar de club de noapte din Dallas. De aici au apărut numeroase teorii ale conspirației. În mod oficial, niciuna dintre acestea nu a fost acceptată, iar specialiștii spun că nu