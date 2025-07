Familia Kennedy a dominat viața publică americană timp de decenii, devenind la fel de cunoscută pentru cariera politică strălucitoare, cât și pentru suferințele personale care au marcat-o.

În urmă cu exact 26 de ani, John F. Kennedy Jr., soția sa Carolyn și sora acesteia, Lauren, au dispărut în apele Atlanticului, adăugând încă un capitol tragic în povestea zbuciumată a celei mai cunoscute familii din istoria politică a SUA.

Moartea lui John Jr. a fost cu atât mai dureroasă cu cât a purtat o ironie crudă: băiețelul care emoționa întreaga Americă, salutând în tăcere sicriul tatălui său pe când avea doar trei ani, și-a găsit sfârșitul pilotând un avion în întunericul apelor de lângă Martha’s Vineyard. Se îndrepta spre o nuntă — o sărbătoare care s-a transformat, brusc, într-un priveghi.

În mai puțin de un secol, familia Kennedy a fost lovită de un număr uluitor de tragedii publice, scandaluri și morți neașteptate, mai mult decât pare posibil pentru o singură familie. Prăbușiri de avion, asasinate, supradoze, sinucideri — viața acestei familii a fost o combinație de promisiune și suferință, o poveste care, în ciuda trecerii timpului, continuă să fascineze America (VEZI FOTO).

În 1969, senatorul Ted Kennedy – care pierduse deja patru frați – se întreba în fața națiunii dacă „nu cumva un blestem cumplit apasă asupra tuturor Kennedy-ilor”. Cinci decenii mai târziu, întrebarea încă plutește în aer.

Povara destinului: Cum a ajuns John F. Kennedy să preia frâiele familiei în locul copilului de aur

Saga Kennedy începe cu Joseph Kennedy Sr., un om de afaceri influent, care a visat mereu la glorie politică pentru copiii săi. Cel mai mare dintre ei, Joseph Kennedy Jr., era considerat „copilul de aur” al familiei — pregătit, pas cu pas, să devină primul președinte catolic al Americii.

Absolvent de Harvard și pilot în Marina americană, Joe Jr. s-a oferit voluntar pentru o misiune extrem de riscantă în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. În 1944, în timp ce survola Franța ocupată de naziști, aeronava sa încărcată cu explozibil s-a prăbușit. Avea doar 29 de ani.

„Acum povara cade pe mine”, i-ar fi spus John F. Kennedy unui prieten, în momentul în care toate speranțele politice ale familiei s-au mutat, brusc, pe umerii fiului mai mic — fragil, bolnăvicios, adesea țintuit în spital.

John nu fusese destinat, inițial, să conducă America. Suferise toată viața de afecțiuni cronice, primise ultima împărtășanie de mai multe ori în copilărie și adolescență, iar întreaga sa tinerețe a fost o luptă pentru supraviețuire. Dar era și teribil de rezistent.

Istoricul Robert Dallek a descris decizia lui Kennedy de a-și ascunde problemele de sănătate față de public drept „stoicismul tăcut al unui om care îndură o suferință profundă, dar își îndeplinește, fără să se abată, îndatoririle prezidențiale și premergătoare acestora”.

John a ajuns la Casa Albă ca cel mai tânăr președinte din istoria Statelor Unite. Puțin peste o mie de zile mai târziu, devenea și cel mai tânăr președinte american care murea în exercițiul funcției.

Dublul asasinat care a schimbat America

Pe 22 noiembrie 1963, John F. Kennedy străbătea străzile orașului Dallas, Texas, într-o limuzină decapotabilă, alături de soția sa, Jacqueline, guvernatorul texan John Connally și soția acestuia, Nellie. A fost împușcat mortal de Lee Harvey Oswald, un fost pușcaș marin american.

Imaginile acelui moment au rămas adânc întipărite în memoria colectivă a Americii: costumul roz al lui Jackie pătat cu sânge, goana disperată către Spitalul Parkland, liniștea absolută în care o țară întreagă a privit, uluită, anunțul sobru al jurnalistului Walter Cronkite: „Președintele a murit”.

→ Imaginea 1/16: Președintele John F. Kennedy în limuzină, la Dallas, cu câteva minute înainte de asasinat (© Wikimedia Commons)

Cinic și precis, destinul avea să lovească din nou cinci ani mai târziu. În 1968, Robert F. Kennedy — al treilea fiu al familiei și candidat promițător la președinție — a fost împușcat în bucătăria Hotelului Ambassador din Los Angeles, la scurt timp după ce câștigase alegerile primare din California. Soția sa, Ethel, însărcinată cu al unsprezecelea copil, a fost martoră la prăbușirea lui. Robert a murit a doua zi.

Cu câteba luni în urmă, administrația Trump a desecretizat zeci de mii de pagini legate atât de asasinarea fostului președinte al Americii John F. Kennedy cât și de asasinarea lui Robert, în urma unei decizii de a face publice documentele sensibile. Cu toate acestea, declasificarea a ridicat mai multe întrebări decât răspunsuri privind circumstanțele morții senatorului și adevărații vinovați, chiar dacă în acest caz există o persoană condamnată la închisoare pe viață.

Joe, John și Robert sunt, poate, cei mai cunoscuți membri ai familiei Kennedy care au sfârșit prematur și violent, dar nu sunt singurii.

Pierderi dureroase și povești care definesc o legendă

Familia Kennedy, Joseph Sr. și Rose, a avut nouă copii: cinci băieți și patru fete. Pe lângă cei trei frați celebri — Joe, John și Robert — a murit și una dintre fete, Kathleen Kennedy. În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, Kathleen și-a pierdut nu doar fratele, pe Joe, ci și soțul, iar patru ani mai târziu murea și ea într-un accident aviatic.

John și Jackie Kennedy au suferit tragedia pierderii a doi copii în primele luni de viață.

Fiul lui Robert, David, a murit din cauza unei supradoze în 1984, iar alt fiu, Michael, a decedat într-un accident de schi în 1997. În schimb, un alt fiu care îi poartă numele, Robert F. Kennedy Jr., este actualul secretar pentru sănătate și servicii umane în administrația Trump și este extrem de controversat. A atras critici pentru decizii precum expunerea nepoților săi la un râu contaminat, declarațiile sale controversate privind vaccinul rujeolei — o boală considerată eradicată, dar care face ravagii în SUA — sau teoriile privind „epidemia de autism”. De asemenea, a concediat un grup de experți în vaccinuri și promovează o campanie alimentară cu produse ultraprocesate, stârnind numeroase polemici.

Revenind însă la tragediile care au lovit familia Kennedy ele au continuat și în ultimii ani: Kara Kennedy a murit în urma unui atac de cord, Mary Kennedy s-a sinucis, iar Saoirse Kennedy Hill a pierdut lupta cu o supradoză. Maeve Kennedy McKean și fiul ei de doar opt ani s-au înecat într-o excursie cu canoea.

Fiecare dintre aceste pierderi are o poveste aparte, dar împreună au construit mitul Kennedy — o familie care a oferit Americii speranță, dar a plătit pentru aceasta un preț aproape supraomenesc.

Blestemul Kennedy: posibile origini și consecințe. Între pedeapsă și alegere

Pentru unii, așa-numitul blestem Kennedy are un punct clar de pornire. În 1941, Rosemary, fiica lui Joseph Kennedy Sr., a fost supusă unei lobotomii – la insistențele tatălui său. Tânăra, cunoscută pentru schimbările bruște de dispoziție și presupusele scandaluri, devenise un risc pentru imaginea impecabilă pe care familia o cultiva obsesiv.

Intervenția chirurgicală a fost un eșec devastator: Rosemary a rămas cu capacități cognitive similare unui copil de doi ani, incapabilă să vorbească sau să meargă. A fost ținută ascunsă zeci de ani în instituții private, izolată de ochii lumii și de propria familie.

Pentru cei care cred în blesteme, acest gest – al unui tată care și-a redus fiica la tăcere pentru a-și proteja moștenirea – este considerat păcatul originar al clanului Kennedy. Alții indică afacerile controversate ale lui Joe Sr., ori simpatia sa pentru regimuri fasciste în anii războiului.

Sunt și voci care văd în ambiția nemărginită a familiei, în goana neîntreruptă după putere – indiferent de costuri –, adevărata sursă a tragediilor care au urmat.

Mituri, stil de viață și adevăruri ascunse în familia Kennedy

Dar, poate că nu este vorba despre un blestem.

„Fiecare familie are propriile tragedii tăcute. Familiile numeroase, inevitabil, au mai multe astfel de pierderi. Iar familiile celebre au parte de tragedii... la fel de mediatizate”, scria Theodore C. Sorensen în The New York Times, la scurt timp după moartea lui John Jr.

Cu cei nouă copii ai lui Joe Sr. care au avut, la rândul lor, 29 de copii (Robert Kennedy având singur 11), nu este surprinzător că pierderile din familie sunt, din punct de vedere statistic, mai numeroase.

Unii vorbesc despre o tendință spre risc — un stil de viață asumat și temerar. „Zboară singuri cu avioane cu un singur motor, deși și-ar permite echipaje complete. Coboară cele mai dificile pârtii din Aspen, fără bețe, la apusul ultimei zile din decembrie. Se luptă să fie trimiși în zone de conflict. Aceasta a fost, și rămâne, calea Kennedy”, nota jurnalistul Brian McGrory în The Boston Globe, în 1999.

Există și o altă teorie, mai puțin discutată chiar și în sânul familiei. În volumul Ask Not: The Kennedys and the Women They Destroyed, jurnalista Maureen Callahan susține că „blestemul” nu este doar un mit sau o fatalitate, ci o formă sistemică de misoginie. De-a lungul generațiilor, femeile Kennedy — și cele care au intrat în familie — au fost marcate de traume, moarte prematură, tăcere și suferință psihologică. „Indiferent cât de grav a greșit bărbatul Kennedy față de ele”, scria Callahan, „mesajul transmis rămâne același: ea a fost de vină. Ea a provocat totul”.

Dinastii politice și destinul tragic al familiilor celebre

Privind mai larg, familia Kennedy nu este un caz unic. În India, dinastia Nehru-Gandhi a fost zdruncinată de trei asasinate. În Pakistan, atât Zulfikar Ali Bhutto, cât și fiica sa, Benazir, și-au găsit sfârșitul în mod violent. Iar în Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman a fost ucis împreună cu aproape toți membrii familiei sale. Istoria politică mondială abundă în dinastii sfârșite în sânge.

În cele din urmă, familia Kennedy a trăit atât bucurii, cât și pierderi zdrobitoare. Au cunoscut lumina reflectoarelor, dar și umbrele cele mai adânci ale destinului.

Și, așa cum scria Sorensen, „au fost înzestrați cu gene bune, minți strălucite, frumusețe, sănătate, noroc – și, poate cel mai important, cu instinctul și ocazia de a-și servi țara și de a-i ajuta pe cei mai puțin norocoși”.