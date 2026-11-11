 Familia Kennedy se alătură procesului împotriva construirii arcului de triumf propus de Trump | adevarul.ro
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Familia Kennedy se alătură procesului împotriva construirii arcului de triumf propus de Trump

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Nouă membri ai familiei Kennedy s-au alăturat demersului juridic prin care se încearcă blocarea construirii arcului de triumf de 76 de metri propus de președintele american Donald Trump. Robert F. Kennedy Jr., actualul secretar american al Sănătății, nu se numără printre reclamanți.

arc de triumf propus de donald trump in washington d c png
Foto: Captură video Youtube/NBC News

Potrivit CNN, aceștia susțin că monumentul ar obstrucționa priveliștea către mormintele familiei din Cimitirul Național Arlington, precum și către „monumentele dedicate sutelor de mii de eroi americani căzuți la datorie”.

Familia Kennedy susține că designul și amplasarea arcului ar bloca perspectiva neobstrucționată asupra mormintelor familiei, inclusiv asupra Flăcării Eterne a lui John F. Kennedy, privită de pe Podul Memorial Arlington.

În opinia acestora, proiectul ar „distruge un element esențial” al concepției arhitecturale a locului de veci.

Familia afirmă că administrația Trump s-a „grăbit să demareze construirea” arcului, care este „de peste două ori mai înalt decât Memorialul Lincoln și are dimensiunile unei clădiri de birouri cu 25 de etaje”.

Membrii familiei Kennedy se alătură unui proces intentat luna trecută de autoritățile din Washington, DC, și Virginia.

Veterani, organizații pentru conservarea patrimoniului istoric și administrația comitatului Arlington au intentat, de asemenea, acțiuni în instanță pentru a bloca proiectul.

Oponenții susțin că arcul ar afecta perspectiva asupra unor monumente naționale, precum Memorialul Lincoln și Arlington House, dar și solemnitatea ceremoniilor funerare de la Cimitirul Național Arlington.

„Arcul gigantic propus reprezintă o ingerință ilegală asupra Cimitirului Național Arlington și asupra eroilor comemorați acolo, inclusiv la mormintele și monumentele dedicate fraților Kennedy și lui Ethel Kennedy. Numai Congresul are puterea constituțională de a autoriza o intervenție de o asemenea amploare.

Astăzi, membrii familiei Kennedy se alătură celorlalți reclamanți în acest proces pentru a proteja acest sit istoric, dar și pentru a apăra statul de drept și separarea puterilor în stat”, au declarat Norman Eisen și Steve Jonas de la Democracy Defenders Fund, organizația care îi reprezintă pe membrii familiei Kennedy.

Membrii familiei Kennedy înhumați în Cimitirul Național Arlington sunt: președintele John F. Kennedy, prima-doamnă Jacqueline Kennedy Onassis, senatorul Robert F. Kennedy și soția sa, Ethel Kennedy, senatorul Edward M. Kennedy și locotenentul Joseph P. Kennedy Jr.

Construcția arcului, blocată în instanță

Luna aceasta, un judecător federal a blocat construcția arcului de triumf, oprind lucrările pe care administrația spera să le înceapă imediat.

„Prejudiciile anticipate se vor materializa imediat ce începe construcția, în parte pentru că perturbările traficului vor apărea chiar de la început”, a afirmat judecătoarea Tanya Chutkan.

Decizia judecătoarei a venit la mai puțin de două ore după ce o comisie federală de urbanism, formată în mare parte din aliați ai președintelui, a acordat aprobarea finală proiectului, cu un vot de 8 la 4. Comisia Națională de Planificare a Capitalei a ascultat aproape opt ore de apeluri emoționante din partea veteranilor, parlamentarilor, locuitorilor și a altor cetățeni care se opun construcției.

Administrația Trump informase anterior instanța că ar putea începe lucrările de excavare chiar în aceeași zi, deși nu obținuse aprobarea Congresului, iar acțiunea în justiție împotriva proiectului continua să se extindă.

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