 8 noiembrie: Ziua în care John F. Kennedy câștigă alegerile din SUA, devenind cel mai tânăr președinte ales din istoria țării | adevarul.ro
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8 noiembrie: Ziua în care John F. Kennedy câștigă alegerile din SUA, devenind cel mai tânăr președinte ales din istoria țării

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De la literatură și cinematografie la descoperiri științifice și confruntări politice, ziua de 8 noiembrie reunește momente importante ale istoriei. În România, data amintește de manifestația din Piața Palatului Regal din 1945. În calendarul internațional, ea este legată și de începutul tentativei de lovitură de stat conduse de Adolf Hitler la München, în 1923, și de victoria electorală a lui John F. Kennedy, în 1960.

1847: S-a născut Bram Stoker, autorul romanului „Dracula”

La 8 noiembrie 1847, la Dublin, se năștea scriitorul irlandez Bram Stoker. Numele său avea să rămână legat de „Dracula”, romanul gotic publicat în 1897, care a influențat literatura de groază și imaginea modernă a vampirului.

Scriitorul Bram Stoker
Scriitorul Bram Stoker Foto: Arhiva Adevărul

Activitatea lui Stoker nu s-a limitat la scris. A fost managerul teatrului Lyceum din Londra și un colaborator apropiat al actorului Henry Irving. Deși a publicat și alte romane și povestiri fantastice, „Dracula” a rămas opera care i-a asigurat notorietatea.

1895: Wilhelm Conrad Röntgen descoperă razele X

În seara de 8 noiembrie 1895, fizicianul Wilhelm Conrad Röntgen studia tuburile cu raze catodice în laboratorul său de la Würzburg. Un ecran fluorescent care lumina la o distanță prea mare pentru a fi explicată prin efectul razelor cunoscute i-a atras atenția. Observația l-a condus spre identificarea unui nou tip de radiație invizibilă.

Cercetătorul a constatat că aceste raze puteau traversa diferite materiale și puteau fi înregistrate pe plăci fotografice. Le-a numit raze X, folosind litera care desemnează o necunoscută. Capacitatea lor de a face vizibile oasele prin țesuturile moi a deschis o nouă direcție în examinarea corpului uman. În 1901, Röntgen devenea primul laureat al Premiului Nobel pentru Fizică.

1923: Începe tentativa de lovitură de stat a lui Hitler de la München

La 8 noiembrie 1923 începea la München tentativa de lovitură de stat cunoscută drept „Puciul de la berărie”. Adolf Hitler și Partidul Nazist urmăreau preluarea puterii în Bavaria, urmată de un marș asupra Berlinului și de răsturnarea guvernului german.

Adolf Hitler
Foto: Arhiva Adevărul

Acțiunea, desfășurată pe 8 și 9 noiembrie, a pornit din berăria Bürgerbräu Keller. Puciul a eșuat, iar autoritățile bavareze au trimis în judecată nouă participanți, printre care și Hitler. Ulterior, liderii naziști au transformat acest eșec într-un episod de propagandă, prezentându-l drept o încercare eroică de salvare a națiunii.

1935: S-a născut actorul Alain Delon

La 8 noiembrie 1935, la Sceaux, în Franța, se năștea Alain Delon. Actorul a devenit celebru în anii ’60, prin roluri în filme precum „Plein Soleil”, „Rocco și frații săi” și „Le Samouraï”, care l-au impus ca una dintre figurile importante ale cinematografiei europene.

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Alain Delon
Alain Delon Foto: Arhiva Adevărul

De-a lungul carierei, Delon a lucrat cu regizori precum Luchino Visconti, Jean-Pierre Melville și Michelangelo Antonioni. Recunoașterea activității sale a inclus și un premiu onorific la Festivalul de la Cannes, acordat pentru întreaga carieră.

1945: Manifestația de ziua Regelui Mihai este reprimată violent

La 8 noiembrie 1945, ziua onomastică a Regelui Mihai I, Piața Palatului Regal din București a devenit locul unei ample manifestații de sprijin pentru monarhie și de opoziție față de comuniști. Organizată de tineretul PNȚ și PNL, adunarea a atras elevi, studenți și alți locuitori ai Capitalei, într-un moment de confruntare între suveran și guvernul condus de Petru Groza.

regele Mihai FOTO Wikipedia jpg
Foto: Arhiva Adevărul

Manifestația a fost reprimată violent, iar confruntările s-au soldat cu morți și răniți. Au urmat sute de arestări, care au vizat în special tineri opozanți ai comuniștilor. Evenimentul a rămas unul dintre momentele importante ale rezistenței publice față de comunizarea României. La 8 noiembrie 2026 se împlinesc 81 de ani de la acea zi.

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1960: John F. Kennedy câștigă alegerile prezidențiale din SUA

La 8 noiembrie 1960, John F. Kennedy câștiga alegerile prezidențiale americane în fața republicanului Richard Nixon. Scrutinul a fost unul dintre cele mai strânse din istoria Statelor Unite și l-a desemnat pe Kennedy drept cel de-al 35-lea președinte al țării.

John F. Kennedy
John F. Kennedy Foto: Arhiva Adevărul

Kennedy a devenit cel mai tânăr președinte ales al Statelor Unite și primul catolic care a ocupat această funcție. Mandatul său avea să fie marcat de criza rachetelor din Cuba, de programul spațial Apollo și de lupta pentru drepturile civile.

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