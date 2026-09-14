Un diplomat indian a mâncat toate nucile și și-a lins degetele în timpul lucrărilor summit-ului BRICS. Incidentul s-a întâmplat în uriașa sală de ședințe, în timpul discursului președintelui Iranului. Până la urmă, diplomatului i s-a luat bolul din față.

Diplomatul indian (spate) își trage bolul cu nuci în față Foto: CapturăX/Nexta

Incidentul a avut loc în timpul summit-ului BRICS din India. Potrivit imaginilor publicate de agenția de știri Nexta, nucile au fost atât de delicioase încât un diplomat indian nu s-a putut opri din mâncat. În timp ce președintele Iranului, Masud Pezeshkian, ținea un discurs, reprezentantul Ministerului de Externe al Indiei, Randhir Jaiswal, așezat chiar lângă iranieni, a mâncat o întreagă cutie de nuci.

„Președintele iranian Pezeshkian se adresează summitului BRICS. În spatele lui, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Indiei, Randhir Jaiswal, demolează complet o cutie de nuci. Mănâncă. Își linge degetele. Intră înapoi. În cele din urmă, cineva îi ia cutia. O intervenție diplomatică în sensul cel mai adevărat”, scrie Mario Nawfal pe X.

Secvențele filmate de mai multe publicații precum Medorativ (analize și infografii despre securitate și politică) și Science Digest Pakistan arată cum același diplomat mănâncă nuci în timpul discursului lui Putin.

Ce s-a discutat la summit-ul BRICS

Ultima reuniune la nivel de lideri a grupului BRICS a avut loc în India. Cel de-al 18-lea Summit BRICS s-a desfășurat în perioada 12–13 septembrie la centrul de convenții Bharat Mandapam din New Delhi. Reuniunea s-a încheiat recent cu adoptarea unanimă a „Declarației de la New Delhi”.

Ce este BRICS

BRICS este un grup internațional format din cele mai importante economii emergente ale lumii, creat cu scopul de a intensifica cooperarea economică, politică și culturală dintre statele membre și de a contrabalansa influența globală a Occidentului.

Numele grupului este un acronim format din inițialele celor cinci țări fondatoare: Brazilia, Rusia, India, China și Surinam. În ultimii ani, grupul a trecut printr-un proces major de extindere primind țări precum Africa de Sud, Egipt, Etiopia, Iran și Emiratele Arabe Unite.

Statele membre contestă dominația economică și geopolitică a SUA și a Uniunii Europene. Totodată, grupul promovează utilizarea monedelor naționale în tranzacțiile comerciale dintre ele, reducând dependența de dolarul american.

În plus are propria instituție financiară cu sediul la Shanghai. Noua Bancă de Dezvoltare (NDB) finanțează proiecte de infrastructură și dezvoltare durabilă în țările membre, funcționând ca o alternativă la Banca Mondială.