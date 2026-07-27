Ambasadorul Rusiei la București a ajuns la sediul MAE după incidentele cu drone. România pregătește un protest diplomatic

Ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev, a ajuns luni, 27 iulie, în jurul orei 15 la Ministerul Afacerilor Externe, în urma incidentelor cu drone din ultimele zile.

Ambasadorul nu va fi primit de ministrul de Externe Oana Țoiu, ci de un director responsabil pentru spațiul estic din cadrul ministerului.

Anunțul privind convocarea a fost făcut duminică, 26 iulie, de ministrul de Externe.

„O nouă dronă a fost doborâtă în această dimineață, la ora 10:13, de un avion F‑16 al Forțelor Aeriene Române, deasupra apelor teritoriale ale României, în zona Sulina–Chilia.

Felicit piloții români și echipele de la sol pentru profesionalismul, curajul și eficiența cu care își îndeplinesc misiunile. Prin acțiunile lor, contribuie la apărarea teritoriului național și la siguranța cetățenilor români.

Potrivit investigației desfășurate de Parchetul General, drona doborâtă vineri dimineață este de tip Shahed, folosită de Federația Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei. Investigațiile privind dronele doborâte ieri și astăzi sunt în desfășurare”, a afirmat aceasta, potrivit unui comunicat MAE.

Ministrul a declarat că România va protesta diplomatic împotriva Federației Ruse pe baza rezultatelor investigațiilor privind incidentele recente. Ea a subliniat că încălcarea repetată a spațiului aerian al României, care este și spațiu aerian NATO și al Uniunii Europene, este inacceptabilă, iar autoritățile tratează situația cu maximă seriozitate împreună cu aliații.

Incidentul de duminică marchează un record al intervențiilor aeriene de la începutul războiului din Ucraina: trei drone rusești au fost doborâte în trei zile consecutive de avioanele F-16 Fighting Falcon ale Forțelor Aeriene Române, toate fiind detectate la timp de sistemele radar și neutralizate în condiții de siguranță deasupra Mării Negre.