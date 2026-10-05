 Șofer arestat după un flagrant pe A1. Ce ascundea bărbatul lângă schimbătorul de viteze | adevarul.ro
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Video Șofer arestat după un flagrant pe A1. Ce ascundea bărbatul lângă schimbătorul de viteze

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Un bărbat de 35 de ani a fost arestat preventiv după ce a fost prins de polițiști, pe Autostrada A1, în timp ce transporta aproximativ un kilogram de cocaină ascuns într-un compartiment special amenajat în mașină.

„La data de 3 octombrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală au dispus reținerea unui inculpat, în vârstă de 35 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri mare risc. Măsura a fost luată după ce, în ziua de 02.10.2026, inculpatul a fost prins în flagrant, pe Autostrada A1, în timp ce transporta și deținea în vederea comercializării, cantitatea de aproximativ 1 kilogram cocaină”, a transmis luni, 5 octombrie, DIICOT.

 Unde erau ascunse drogurile

Substanțele stupefiante au fost găsite ascunse într-un compartiment special amenajat în acest scop, lângă schimbătorul de viteze.

Cocaina a fost găsită în urma unui flagrant
Cocaina a fost găsită în urma unui flagrant Foto: DIICOT

La o zi după flagrant, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a dispus arestarea preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile.

Activitățile judiciare au fost efectuate împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate.

Acțiunea a fost realizată de polițiștii din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române – Brigada Autostrăzi- Biroul de Poliție Autostrada A1, a mai precizat DIICOT

„Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, a transmis DIICOT.

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