 Comisia Europeană alocă încă 130 de milioane de euro pentru drone și sisteme antidrone la frontierele UE | adevarul.ro
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Comisia Europeană alocă încă 130 de milioane de euro pentru drone și sisteme antidrone la frontierele UE

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Comisia Europeană a anunțat o nouă finanțare de 130 de milioane de euro destinată consolidării capacităților statelor membre în domeniul dronelor și al sistemelor antidrone, în cadrul eforturilor de întărire a securității frontierelor externe ale Uniunii Europene.

Sistem antidronă polonez
Sistem antidronă polonez Foto: swiatdronow.pl

Potrivit executivului european, suma va fi acordată prin Instrumentul pentru Managementul Frontierelor și Vize și vine în completarea unor fonduri deja alocate pentru supravegherea frontierelor și combaterea amenințărilor generate de utilizarea neautorizată a dronelor, relatează News.ro.

Noua finanțare se adaugă unui pachet de 250 de milioane de euro anunțat în decembrie 2025 și altor 169 de milioane de euro puse la dispoziție la începutul acestui an pentru achiziția de drone de supraveghere și echipamente conexe utilizate de Frontex și de statele membre.

Astfel, bugetul total destinat tehnologiilor de supraveghere și sistemelor antidrone depășește în prezent 500 de milioane de euro.

Comisia Europeană consideră că fondurile vor contribui la creșterea capacității autorităților naționale de monitorizare a frontierelor externe, la îmbunătățirea reacției în fața amenințărilor emergente și la combaterea activităților ostile desfășurate cu ajutorul dronelor.

Securizarea frontierelor și consolidarea securității interne.

Măsura feste partea unei strategii mai ample a Uniunii Europene de dezvoltare a unor instrumente moderne pentru securizarea frontierelor și consolidarea securității interne.

În februarie, Comisia a lansat Planul de acțiune al UE privind securitatea în materie de drone și soluții antidrone, care prevede inclusiv înființarea unui Centru European de Excelență pentru sisteme antidrone, menit să sprijine cercetarea și inovarea în acest domeniu.

Finanțarea completează și programele derulate prin Fondul European de Apărare, care sprijină dezvoltarea tehnologiilor avansate pentru drone și sisteme de contracarare a acestora.

În paralel, statele membre s-au angajat, prin programul SAFE (Acțiunea pentru Securitatea Europei), să realizeze achiziții comune de drone și echipamente antidrone.

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