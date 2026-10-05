Varujan Pambuccian, după consultările de la Cotroceni: „Contează mai puţin ce li se spune parlamentarilor de la partid şi mai mult ce gândesc cu capul lor”

Liderul grupului minorităților naționale, Varujan Pambuccian, spune că actualul blocaj politic nu poate fi depășit fără ca parlamentarii să își asume propriile decizii, dincolo de pozițiile stabilite de partide.

Varujan Pambuccia a făcut apel la conştiinţa parlamentarilor. Foto: Inquam/Octav Ganea

Potrivit acestuia, în acest moment, nu există o soluție simplă pentru blocajul politic și ieșirea din impas depinde de modul în care parlamentarii vor alege să se raporteze la situația din țară.

„Nu văd în momentul de faţă o ieşire, alta decât o conştientizare din partea fiecăruia din colegii noştri din Parlament că avem o problemă, este reală, e foarte mare şi că deja contează mai puţin ce li se spune de la partid şi mai mult ce gândesc cu capul lor. Asta e ce cred eu”, a declarat acesta după discuţia cu preşedintele Nicuşor Dan, la Cotroceni.

Indiferent de varianta aleasă, România se confruntă cu probleme serioase, a punctat liderul Grupului minorităţilor Continuarea actualei situații ar pune presiune asupra rectificării bugetare și a bugetului pentru anul viitor. În cazul alegerilor anticipate, aceleași probleme bugetare ar rămâne, iar conflictul dintre partidele importante s-ar putea adânci.

„Avem două variante, ori mergem înainte cu situaţia asta şi atunci avem o problemă mare cu rectificarea bugetară şi cu bugetul pe anul viitor, o problemă mare, reală, ori declanşăm anticipate, avem o problemă mare, reală cu rectificarea şi cu bugetul pe anul viitor şi ne întoarcem la această situaţie cu o singură diferenţă. Partidele de mainstream se vor urî şi mai tare şi va fi şi mai greu să apară o majoritate”, consideră Varujan Pambuccian.

Liderul minorităților spune, totuşi, că a observat totuși o disponibilitate mai mare pentru flexibilizare în rândul unor parlamentari, indiferent de partidul din care fac parte. În opinia sa, această schimbare ar putea deschide drumul către o abordare mai rațională a crizei.

„Ştim foarte bine care sunt poziţiile, s-au făcut cazemate, s-au ridicat ziduri, a tras fiecare în cazemata celuilalt cu arme de calibru din ce în ce mai mare, e minunat. Dar în spatele chestiei ăsteia există un popor care o duce din ce în ce mai greu, pentru că economia se duce în cap, în spatele chestiei ăsteia există un popor care poate să aibă o problemă începând cu lunile viitoare, cu pensiile şi salariile, pentru că nu se votează, încă nu se votează, nu se propune o rectificare bugetară. În spate avem nişte oameni concreţi care vor trăi din ce în ce mai prost, dacă lucrurile continuă aşa şi ele trebuie oprite. De dragul acestor oameni, pentru că ei ne-au trimis în Parlament, nu noi ne-am aşezat în Parlament şi de acolo spunem ce trebuie făcut", a declarat Varujan Pambuccian.