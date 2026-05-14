„Trebuie convocat și dat cu nasul”. Reacție vehementă la Chișinău față de „ambasadorul lui Putin”, după ce o dronă a pătruns în R Moldova

Liderul puterii de la Chișinău, Igor Grosu, afirmă că diplomatul agreat al Rusiei în Republica Moldova, Oleg Ozerov, trebuie convocat la MAE pentru a oferi explicații, după ce, cu o zi înainte, o dronă a pătruns în spațiul aerian al țării, determinând închiderea temporară a acestuia.

Igor Grosu, președintele Parlamentului, precum și al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a subliniat că pătrunderea dronei în spațiul aerian al țării sale denotă faptul că aceasta trebuie să investească în capacitățile sale de apărare.

„Așteptăm, în primul rând, ca, în sfârșit, un astfel de aparat zburător care interferează cu spațiul nostru aerian să fie doborât. Mi-aș dori și eu acest lucru. Cred că detaliile tehnice, dacă este posibil sau nu, trebuie adresate militarilor și forțelor armate. Dar, pentru a nu intra în speculații, mai bine îi întrebăm pe dânșii. Evident, este încă o dovadă în plus. Vedem ecoul războiului, încă o dovadă că trebuie să ne consolidăm capacitățile. Iată, pentru cei care s-au grăbit sau se vor grăbi să critice ultimul pachet de sprijin din European Peace Facility, anunțat săptămâna trecută, aceasta este încă o dovadă că trebuie să continuăm investițiile și să protejăm infrastructura critică, în primul rând pentru a evita astfel de cazuri și pentru a fi pregătiți pentru asemenea situații. Dar detaliile trebuie așteptate de la militari”, a subliniat Igor Grosu.

Întrebat dacă, după acest incident, ambasadorul agreat al Rusiei în Republica Moldova trebuie convocat la MAE, oficialul a răspuns afirmativ.

„Cred că va fi convocat și, din nou, de fiecare dată trebuie convocat și dat cu nasul”, a conchis Igor Grosu.

Închiderea spațiului aerian

În data de 13 mai, spațiul aerian din nordul și centrul Republicii Moldova a fost închis temporar după ce o dronă a pătruns pe teritoriul țării în timpul atacului masiv al Rusiei asupra Ucrainei. Ministerul moldovean al Afacerilor Externe (MAE) a condamnat incidentul.

,,Astfel de incidente reprezintă o încălcare inadmisibilă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova și constituie un risc la adresa securității cetățenilor noștri.Ministerul Afacerilor Externe reiterează necesitatea respectării stricte a spațiului aerian al Republicii Moldova, în conformitate cu normele dreptului internațional”, au explicat responsabilii MAE.

Aflată recent într-o vizită la Kiev, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a reamintit că amenințările Kremlinului nu se opresc la granițele Ucrainei, vorbind și despre impactul direct asupra Chișinăului: atacul asupra centralei de la Novodnistrovsk care a poluat apele fluviului Nistru și a lăsat 300.000 de moldoveni fără apă potabilă timp de aproape o săptămână, perturbările în alimentarea cu energie electrică și încălcările repetate ale spațiului aerian.

„Securitatea Moldovei și securitatea Ucrainei sunt interconectate. Ucraina, apărându-se, ne apără și pe noi”, a adăugat Maia Sandu.

De la începutul războiului din Ucraina și până în prezent, mai multe rachete sau drone au survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova, iar unele dintre ele au fost găsite ulterior pe teritoriul țării.