Reacția Moscovei după expulzarea unui diplomat de la București și după ce ambasadorului Lipaev i s-au pus pe masă resturi de drone rusești

Ambasada Federației Ruse la București a respins acuzațiile formulate de autoritățile române privind încălcarea spațiului aerian național de către drone rusești și a criticat decizia de expulzare a unui membru al misiunii diplomatice, avertizând că măsura va avea consecințe.

Potrivit unui comunicat transmis luni de Biroul de presă al ambasadei, „expulzarea neargumentată în niciun fel a angajatului Ambasadei Federaţiei Ruse nu va rămâne fără răspuns”.

Reacția vine după ce ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe, în contextul incidentelor din perioada 24-26 iulie, când trei drone care pătrunseseră neautorizat în spațiul aerian românesc au fost doborâte de Armata Română.

Ambasada Rusiei afirmă că diplomatului i-a fost prezentat un protest oficial privind „pretinsa încălcare” a spațiului aerian al României și că i-a fost comunicată decizia de expulzare a unui angajat al misiunii diplomatice.

„La 27 iulie, ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar al Federaţiei Ruse în România, Vladimir Lipaev, a fost invitat la MAE al României, unde i-a fost prezentat un protest în legătură cu pretinsa încălcare a spaţiului aerian naţional de către 'vehicule aeriene fără pilot ruseşti' şi i s-a comunicat decizia privind expulzarea unui angajat al Ambasadei. Diplomatul a respins categoric acuzaţiile nefondate la adresa Rusiei, subliniind că este vorba despre o nouă înscenare propagandistică menită să împiedice continuarea loviturilor asupra infrastructurii portuare a Ucrainei de la Marea Neagră şi de pe Dunăre, utilizată de NATO pentru livrarea de încărcături militare şi armament”, se arată într-un comunicat al Ambasadei Federaţiei Ruse la București.

„Speculații complet lipsite de orice temei”

Misiunea diplomatică susține că Rusia nu a desfășurat atacuri cu drone asupra teritoriului României.

„Rusia nu a trimis niciodată şi nu trimite vehicule aeriene fără pilot de luptă împotriva unor obiective aflate pe teritoriul României, iar toate speculaţiile pe această temă, indiferent din partea cui provin, sunt complet lipsite de orice temei”, a declarat, potrivit ambasadei, ambasadorul Vladimir Lipaev.

Ambasada rusă a avertizat asupra riscului escaladării tensiunilor în regiune.

„Şeful misiunii diplomatice a avertizat asupra pericolului unei escaladări suplimentare a confruntării cu Rusia şi al tentativelor de acţiuni transfrontaliere ale apărării antiaeriene române, care ar însemna implicarea directă a României în acţiuni de luptă pe teritoriul Ucrainei”, se mai arată în comunicat.

Diplomat rus, trimis acasă după convocarea ambasadorului Federației Ruse la București

Amintim că Ministerul român al Afacerilor Externe a precizat că ambasadorului rus i-a fost înmânată nota verbală prin care România a declarat persona non grata un membru al misiunii Federației Ruse, acesta având la dispoziție cinci zile pentru a părăsi teritoriul țării.





Potrivit MAE, în cadrul întrevederii au fost prezentate și fragmente ale unei drone distruse pe teritoriul României, iar investigațiile Parchetului au confirmat că respectivele componente sunt de proveniență rusească. De asemenea, partea română a transmis un protest oficial față de ceea ce a calificat drept „acțiuni ilegale și iresponsabile” și a reiterat că încălcarea spațiului aerian românesc este „absolut inadmisibilă și intolerabilă”.