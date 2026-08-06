O femeie din Anglia a crezut că a găsit un elastic de păr în cadă. A avut șocul vieții când și-a dat seama ce era: „Avea ochi și se uita la mine”

O femeie din Anglia a avut parte de o sperietură zdravănă când a descoperit în cada din baie ceea ce părea, la prima vedere, un elastic negru de păr. În realitate, obiectul misterios era un șarpe, care s-a dovedit a fi animalul de companie dispărut al unui vecin.

Femeia a povestit că a observat reptila în timp ce se îndrepta spre baie și, inițial, a crezut că este un accesoriu uitat în cadă. Incidentul s-a produs în zona Darlington.

„Am crezut că este doar un elastic negru de păr, dar apoi am văzut că avea ochi și se uita la mine. Am intrat în panică, eram îngrozită și am știut că trebuie să îl pun într-o cutie. Era foarte isteț și încerca să ridice capacul cutiei”, a declarat femeia, citată de publicația The Northern Echo.

Ulterior, aceasta a cerut ajutorul specialiștilor în reptile, care au identificat animalul ca fiind un șarpe regal mexican negru (Mexican black kingsnake), o specie neveninoasă, des întâlnită ca animal de companie.

La scurt timp, un vecin a recunoscut șarpele, pe nume „Voodoo”, care dispăruse încă din luna mai.

Copilul voia să se joace cu reptila

Femeia a mărturisit că unul dintre cele mai îngrijorătoare momente a fost reacția fiului ei în vârstă de trei ani, care nu a realizat pericolul și a vrut să se apropie de reptilă.

„Voia să se joace cu el. Cu o zi înainte găsisem omizi în grădină și cred că a crezut că este doar o omidă foarte mare”, a spus Heather Duncan.

Conform publicației britanice, în ultimele luni au mai fost semnalate și alte cazuri de reptile exotice găsite libere în zona Darlington, inclusiv doi boa constrictori de aproape doi metri descoperiți pe un teren de golf și trei pitoni regali observați de un localnic în timpul unei plimbări.

Recomandările specialiștilor

Experții recomandă ca, în cazul în care este găsit un șarpe, oamenii să păstreze distanța, să țină copiii și animalele de companie departe și să solicite intervenția unui centru de salvare sau a unor specialiști în reptile, în loc să încerce să îl captureze singuri.

În cazul de față, incidentul s-a încheiat fără victime.