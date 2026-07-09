Video Inundații catastrofale în China: cel puțin 39 de morți, sute de animale evadate de la Zoo și de la o crescătorie de șerpi

Peste 100 de animale evadează de la o grădină zoologică, în sudul Chinei, în urma unor inundaţii devastatoare soldate cu 39 de morţi şi 130.000 de evacuaţi în regiunea Guangxi.

Precipitaţii diluviene - legate de taifunul Maysak - au provocat în ultmele zile inundaţii importante în regiunea Guangxi, soldate cu cel puţin 39 de morţi şi evacuarea a 130.000 de persoane.

Catastrofa a afectat şi Parcul Zoologic de la Guigang, care a cerut miercuri ajutorul publicului în căutarea unora dintre animalele evadate şi care a precizat că unele ţarcuri au fost avariate de ”ploi torenţiale continue”, scrie News.

Lista animalelor lipsă aminteşte fauna din Arca lui Noe, între alte animale, nouă zebre, un zebu, doi măgari, doi struţi, doi emu, trei alpacale, cinci mufloni, dar şi doi ratoni din America de Nord, nouă porcuşori, zece papagali stacojii, 30 de păuni.

Sute de șerpi evadați

În afară de această listă lungă, Biroul local al Culturii, Sporturilor şi Turismului precizează că unele dintre animalele evadate ”pot să fie speriate şi agresive”.

”Nu încercaţi să le prindeţi, să vă apropiaţi de ele sau să le provocaţi, pentru că poate fi periculos”, avertizează grăfina zoologică.

În paralel, în înregistrări video difuzate săptămâna aceasta pe reţele de socializare apar săteni care merg prin apă până la genunchi pentru ca să prindă şerpi care alunecă pe suprafaţa apei, cu mâna goală sau cu plase, la Hengzhou, alt oraş inundat în Guangxi.

Între 800 şi 900 de şerpi au evadat luni, după ce o fermă de creştere a şerpilor a fost luată de ape, a declarat publicaţiei oficiale Red Star News un oficial local, Wu Zhi.

Oraşul ”şi-a consolidat imediat rezervele medicale şi a procedat de urgenţă la o creştere a sticuroilor de antivenin” la spitalul local, a anunțat televiziunea publică CCTV.