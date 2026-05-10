De-a lungul unei cariere care a schimbat felul în care privim lumea vie, Sir David Attenborough nu a atins doar ecranele milioanelor de telespectatori, ci și masa de lucru a cercetătorilor. Ca semn de recunoștință, oamenii de știință au dat numele lui zecilor de organisme – de la plante carnivore și broaște cât unghia până la reptile preistorice.

Sir David Attenborough, omul Planetei. FOTO: BBC

Fiecare denumire spune o poveste: un moment de descoperire, un gest de admirație, o promisiune de a proteja biodiversitatea. Grupajul de mai jos adună câteva dintre cele mai expresive exemple și cuvintele celor care au ales să l onoreze astfel.

Cu vocea aceea inconfundabilă și cu prezența familiară la televizor, Attenborough a devenit unul dintre reperele majore ale documentarului modern. Ecologist asumat și educator răbdător, a adus natura aproape de public și a orientat generații întregi spre științele vieții. Anii adunați în fața camerei – peste șapte decenii de lucru – au avut un efect rar: astăzi, mai bine de 50 de specii îi poartă numele. Mai jos se află o selecţie de organisme remarcabile denumite în onoarea lui Attenborough, însoţite de dedicaţiile emoţionante ale cercetătorilor care l-au considerat o sursă majoră de inspiraţie.

FOTO: Wikipedia

Nepenthes attenboroughii

• Ce este: o specie mare de plantă carnivoră din genul Nepenthes. Urnele sale pot atinge 30 cm diametru şi sunt capabile să captureze şi să digere rozătoare sau alte animale mici. Specia este critic periclitată.

• Unde: Palawan, Filipine

• Când: numită în 2009

„Am ales să numim această specie după realizatorul şi naturalistul Sir David Attenborough, ale cărui documentare excepţionale au făcut istoria naturală accesibilă şi uşor de înţeles pentru milioane de oameni. Ca susţinător al eforturilor de conservare din Filipine şi pasionat al genului, este potrivit ca această specie spectaculoasă să-i fie dedicată la împlinirea a 80 de ani“. – Alastair S. Robinson şi colab., „Botanical Journal of the Linnean Society“, februarie 2009

FOTO: Wikipedia

Polioptila attenboroughi

• Ce este: o pasăre cenuşie din grupul Polioptilidae. Specia este puţin cunoscută, dar se presupune că se hrăneşte cu insecte şi nevertebrate mici.

• Unde: câteva localităţi din regiunea Inambari, Brazilia

• Când: numită în 2013

„Noul taxon este numit în onoarea lui Sir David Frederick Attenborough, mentor pentru numeroase generaţii de ornitologi... A reuşit să captiveze milioane de telespectatori, ajutându-i să descopere natura şi să conştientizeze pericolele care ameninţă planeta noastră magnifică“. – Andrew Whittacker şi colab., „Handbook of the Birds of the World“, 2013

FOTO: Wikipedia

Attenborougharion rubicundus

• Ce este: un melc terestru mic, sub 40 mm lungime, cu un colorit spectaculos roşu punctat şi verde intens. Este considerat semi-limace, deoarece cochilia subţire nu îi permite retragerea completă.

• Unde: păduri umede cu coronament închis din Tasmania

• Când: numit în 2017

„Numit după Sir David Attenborough, Patron pe viaţă al Muzeului Australian, în semn de recunoaştere a contribuţiilor sale remarcabile la ştiinţele naturii şi conservare“. – Isabel Hyman şi Frank Köhler, „Records of the Australian Museum“, 2017

FOTO: Wikipedia

Hieracium attenboroughianum

• Ce este: o specie mică şi rezistentă de vulturică, singura specie vie din Insulele Britanice care îi poartă numele. Înfloreşte scurt vara, colorând peisajul stâncos cu flori galbene. Este considerată specie pe cale de dispariţie.

• Unde: o singură populaţie de aproximativ 300 de plante pe cornişe de gresie ale muntelui Cribyn, Brecon Beacons, Ţara Galilor

• Când: numită în 2014

„Am numit această specie în onoarea lui Sir David Frederick Attenborough, a cărui serie «World About Us» m-a inspirat să studiez ecologia la 17 ani... Prin această denumire îi aduc un omagiu pentru felul elocvent în care ne-a educat despre lumea naturală“. – T.C.G. Rich, „New Journal of Botany“, decembrie 2014

FOTO: Wikipedia
Pristimantis attenboroughi

• Ce este: o broască minusculă, cu bot scurt, primul amfibian numit după Attenborough. Se reproduce terestru, fără stadiu de mormoloc.

• Unde: păduri montane şi pajişti andine din Rezervaţia Pui Pui, Peru

• Când: numită în 2017

„Dedicăm această specie lui Sir David Frederick Attenborough pentru documentarele sale educative despre faună, în special despre amfibieni, şi pentru rolul său în promovarea conservării naturii“. – Edgar Lehr şi Rudolf von May, „ZooKeys“, 2017

FOTO: Wikipedia

Malmidea attenboroughii

• Ce este: un lichen corticolos, crustozat, care trăieşte pe scoarţa copacilor şi folosește o algă verde din familia Chlorococcaceae pentru fotosinteză.

• Unde: o singură localitate din bazinul superior al Amazonului, Bolivia

• Când: numit în 2019

„Specia este numită după Sir David F. Attenborough pentru contribuţiile sale majore la popularizarea biodiversităţii şi protecţiei naturii“. – Beata Guzow-Krzemińska şi colab., „Phytotaxa“, 2019

FOTO: Wikipedia

Nothobranchius attenboroughi

• Ce este: un peşte mic şi colorat care trăieşte în bălţi sezoniere. Depune ouă în substratul noroios; adulţii mor când apa se evaporă, iar ciclul reîncepe odată cu următorul sezon ploios.

• Unde: habitate sezoniere din estul lacului Victoria, Tanzania

• Când: numit în 2020

„Am dorit să-l onorăm pe Sir Attenborough pentru că a inspirat milioane de oameni să admire frumuseţea naturii şi să înţeleagă importanţa conservării biodiversităţii“. – Béla Nagy şi colab., „Ichthyological Exploration of Freshwaters“, 2020

FOTO: Wikipedia

Acisoma attenboroughi

• Ce este: o libelulă spectaculoasă, de culoare albastru cu negru, cu aripi fin nervurate. Zburătoare agilă, frecvent întâlnită în câmpuri de orez şi lângă ape dulci.

• Unde: Madagascar

• Când: numită în 2016

„Noua specie îl onorează pe Sir David Attenborough la împlinirea vârstei de 90 de ani. Documentarele sale au inspirat generaţii să iubească şi să protejeze natura“. – Lotte P. Mens şi colab., „Zootaxa“, mai 2016

FOTO: Wikipedia

Attenborosaurus conybeari

• Ce este: gen fosil de plesiosaur dispărut. Aceste reptile carnivore marine au trăit în perioadele Jurasic şi Cretacic şi se remarcau prin gâturi lungi, corpuri hidrodinamice şi patru înotătoare.

• Unde: specimenul original a fost descoperit pe Coasta Jurasică din sudul Angliei

• Când: descoperit în 1880; redenumit ca gen nou în 1993

Într-un interviu din 2015 pentru „The Washington Post“, Attenborough a fost întrebat dacă are o specie preferată dintre cele care îi poartă numele: „Ca să fiu sincer, da... Să ai o specie numită după tine e frumos. Dar să ai un gen numit după tine e cu totul altceva. Attenborosaurus este cu adevărat ceva special“.

FOTO: Wikipedia

Platysaurus attenboroughi

• Ce este: o şopârlă adaptată formaţiunilor stâncoase. Corpul turtit îi permite să se ascundă în crăpături înguste pentru protecţie. Specia prezintă dimorfism sexual, masculii fiind mai mari şi viu coloraţi.

• Unde: nord-vestul Africii de Sud şi sudul Namibiei

• Când: numită în 2015

„Am numit această specie în onoarea lui Sir David F. Attenborough pentru contribuţia sa enormă la înţelegerea şi aprecierea publică a naturii. El a făcut şopârlele plate celebre în seria BBC «Life in Cold Blood»“. – Martin J. Whiting şi colab., „Zootaxa“, iulie 2015

