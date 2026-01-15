search
Joi, 15 Ianuarie 2026
Crescătorie ilegală de reptile în 12 metri pătrați, descoperită într-un apartament din Bihor

O crescătorie ilegală de reptile a fost descoperită de Garda de Mediu şi Poliţie, într-un apartament din localitatea Ştei, judeţul Bihor. În 12 metri pătraţi, erau diferiţi şerpi, inclusiv Boa şi piton, tarantule, o ţestoasă cu picioare roşii şi alte exemplare, majoritatea fiind specii protejate.

Șarpe găsit în casa unui bihorean FOTO: Garda de Mediu Bihor
Șarpe găsit în casa unui bihorean FOTO: Garda de Mediu Bihor

”Comisarii Gărzii de Mediu Bihor, împreună cu poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor – Biroul pentru Protecţia Animalelor şi ai Poliţiei Oraşului Ştei, au desfăşurat un control pentru identificarea unei crescătorii de reptile în oraşul Ştei. În urma controlului efectuat într-un apartament situat pe str. Andrei Mureşanu, într-o cameră de aproximativ 12 mp, au fost identificate mai multe animale sălbatice ţinute în captivitate”, a anunţat, joi, Garda de Mediu Bihor.

În apartament s-au descoperit 13 şerpi, 2 vipere de groapă Mangshan (Protobothrops mangshanensis – specie CITES Anexa II), un piton, un varan cu pete galbene, dar şi tarantule şi o ţestoasă cu picioare roşii.

Reptile găsite de Garda de Mediu (2) jpg
Imaginea 1/8: Reptile găsite de Garda de Mediu (2) jpg
Reptile găsite de Garda de Mediu (2) jpg
Reptile găsite de Garda de Mediu (3) jpg
Reptile găsite de Garda de Mediu (4) jpg
Reptile găsite de Garda de Mediu (9) jpg
Reptile găsite de Garda de Mediu (6) jpg
Reptile găsite de Garda de Mediu (5) jpg
Reptile găsite de Garda de Mediu (8) jpg
Reptile găsite de Garda de Mediu (7) jpg

”Majoritatea acestor exemplare fac parte din specii protejate, incluse în Convenţia CITES, achiziţionate fără documente legale de provenienţă, transport sau deţinere. Animalele au fost achiziţionate atât din România, cât şi din alte state UE (Spania, Germania – în cazul viperelor, Estonia)”, au precizat comisarii Gărzii de Mediu, scrie News.

Poliţiştii din cadrul Biroului pentru Protecţia Animalelor au constatat încălcarea prevederilor Legii nr. 205/2004, privind protecţia animalelor, animalele fiind deţinute în condiţii necorespunzătoare, fără asigurarea spaţiului, siguranţei şi posibilităţii de mişcare.

”Specia de viperă identificată este veninoasă, endemică şi inclusă pe Lista Roşie IUCN, neexistând ser antiviperin disponibil pe teritoriul României. Proprietarul animalelor riscă sancţiuni contravenţionale de până la 30.000 lei, pentru încălcarea legislaţiei de mediu şi a celei privind conservarea faunei sălbatice”, a mai transmis sursa citată.

Documentele întocmite au fost transmise către DSVSA Bihor, iar până la finalizarea verificărilor au fost impuse mai multe măsuri, între care interzicerea înstrăinării animalelor,  interzicerea înmulţirii acestora şi aplicarea măsurilor de siguranţă pentru prevenirea evadării

