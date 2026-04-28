Turist mort în Egipt, după ce a fost mușcat de un șarpe în timpul unui spectacol la resortul unde era cazat

Un turist german a murit după ce a fost mușcat de un șarpe în timpul unui spectacol cu reptile organizat într-un resort din Hurghada, Egipt, au anunțat autoritățile.

Victima, un bărbat de 57 de ani din regiunea Unterallgäu din Germania, se afla în vacanță împreună cu familia sa, formată din trei persoane, și era cazată într-un hotel de pe coasta Mării Roșii. În timpul sejurului, aceștia au participat la un spectacol de divertisment cu îmblânzitori de șerpi, inclus în programul resortului.

Potrivit poliției germane, citate de CNN, în cadrul show-ului erau folosiți doi șerpi, despre care se crede că erau cobre, pe care îmblânzitorul îi punea în jurul gâtului unor persoane din public.

„Unul dintre șerpi s-a strecurat în pantalonii unui bărbat de 57 de ani, mușcându-l de picior”, se arată în comunicatul poliției. Martorii au relatat că, imediat după incident, turistul a început să prezinte simptome severe de intoxicație și a necesitat intervenție medicală de urgență.

Bărbatul a fost transportat la un spital din apropiere, unde medicii au încercat să-l resusciteze, însă acesta a decedat ulterior. Incidentul s-a produs la începutul acestei luni, însă data exactă nu a fost făcută publică.

O anchetă a fost deschisă de Inspectoratul de Poliție Criminală din Memmingen pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei, inclusiv modul în care animalele erau folosite în cadrul spectacolului și dacă au fost respectate normele de siguranță. Rezultatele unei expertize toxicologice sunt încă așteptate.

Potrivit Organizația Mondială a Sănătății, anual între 81.000 și 138.000 de persoane mor la nivel global din cauza mușcăturilor de șarpe, în timp ce de până la trei ori mai multe victime rămân cu dizabilități permanente sau amputări.