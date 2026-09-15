 Luptă de 36 de minute pentru capturarea unui ton de 160 kg în Croația | adevarul.ro
search
Marți, 15 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠
Robert Sighiartău, la „Interviurile Adevărul”, de la 13.00

Foto Luptă de 36 de minute pentru capturarea unui ton de 160 kg în Croația

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Patru bărbați au reușit să pescuiască un ton roșu de 160 de kilograme în cadrul unei competiții internaționale de pescuit în larg, desfășurată în weekend în apele orașului Poreč, Croația.

Cei patru pescari care au capturat tonul roșu
Cei patru pescari care au capturat tonul roșu Foto: Facebook/Tunalicious Festival

Potrivit Il Gazzettino, această performanță a fost realizată de echipa Nonno Perro, reprezentanta Venice Tuna Club, din care fac parte Riccardo Manzan, din localitatea Spresiano, Mattia Pavanetto, din localitatea Quinto di Treviso, Alessandro Barbuio, din Portogruaro, și Riccardo Maccatrozzo, din Veneția.

Captura a avut loc în cadrul competiției internaționale de pescuit în larg TunIstra-Big Game Fishing Poreč 2026, desfășurată în weekend în apele orașului Poreč, Croația.

În timpul competiției, echipajul a reușit cea mai importantă captură, un exemplar remarcabil de ton roșu de 160,78 de kilograme, cel mai mare prins într-o competiție desfășurată în Croația în acest an. Performanța le-a adus și premiul pentru cel mai mare exemplar capturat, precum și locul al treilea la general, la finalul celor trei zile de concurs.

image
Foto: Facebook/Tunalicious Festival

Pentru capturarea tonului de 160,78 de kilograme, echipa a avut nevoie de 36 de minute de luptă, timp în care au fost puse la încercare pregătirea și abilitățile pescarilor.

Competiția, ajunsă la cea de-a opta ediție, a reunit echipaje din Croația și din alte țări, care au pescuit timp de trei zile în Marea Adriatică. Până în penultima zi, au fost capturați 34 de pești, dintre care 23 de exemplare de ton alb și șapte de ton roșu, iar patru exemplare au fost eliberate.

Evenimentul, care reprezintă și o etapă de selecție pentru Campionatul Mondial, combină capturile supuse cântăririi cu eliberarea exemplarelor.

Competiția a avut o cotă autorizată de 3.000 de kilograme de pește.

Anul trecut au fost capturate 75 de exemplare, cu o greutate totală de peste 1,1 tone, iar cea mai grea captură a cântărit 128,82 de kilograme.

Recordul TunIstra datează din 2019, când a fost prins un ton de 198,75 de kilograme și lung de 213 centimetri. Pe lângă competiția de pescuit, evenimentul a inclus și activități de divertisment și gastronomie pentru turiști și localnici.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
NATO ia în calcul activarea Articolului 5, dar se teme de reacția Rusiei. Înalt oficial: „Am avut noroc până acum”
digi24.ro
image
Un american a cumpărat o barcă de 1.000 de dolari de pe Alibaba. A avut parte de o surpriză uriașă când a despachetat-o
stirileprotv.ro
image
Fermierii protestează în fața Guvernului, dar refuză să intre în perimetrul pregătit de jandarmi: ”Țarcurile sunt pentru animale, nu pentru oameni”
gandul.ro
image
Haos în București. Fermierii au ieșit în stradă și au forțat dispozitivul forțelor de ordine. Trafic restricționat
mediafax.ro
image
Marius Șumudică șochează: își cere public scuze suporterilor FCSB! „Am tăria să fac lucrul ăsta. Nu îi voi mai jigni niciodată!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Președintele Dan nu se grăbește să numească ambasadori noi la post pentru că durata de patru ani a unei misiuni ar reprezinta o cutumă, nu un termen legal. Legea îl contrazice
libertatea.ro
image
„Complet încercuiți”. Rușii suferă o înfrângere majoră în Donbas, unde au pierdut 240 km pătrați de teren și au fost înconjurați
digi24.ro
image
Fotbalist desfigurat de antrenorul advers! » Meciul a fost abandonat, iar clubul a depus o plângere la poliție
gsp.ro
image
"Bombardată" cu mesaje urâte, Cătălina Ponor a cedat psihic și a luat o decizie radicală
digisport.ro
image
Partenerul lui Emil Rengle vrea să facă nuntă la țară! „Îi place obiceiul cu găleata” Cu ce traume au rămas cei doi după Asia Express?
click.ro
image
Cele mai spectaculoase și mai ciudate ținute de la Emmy 2026. Zendaya a fost regina serii, iar Selena Gomez a strălucit în auriu
antena3.ro
image
Mercedes dezvăluie diferenţele drastice de salarii: Un muncitor german câştigă de cinci ori mai mult decât un muncitor român
zf.ro
image
Apartament cu trei camere la 48.000 de euro într-un oraş din România. Detaliul neobişnuit din anunțul ANAF
observatornews.ro
image
Mădălina Apostol și-a pregătit moartea până la cel mai mic detaliu. Și-a dat ultima suflare în fața unui obiect special pentru ea
cancan.ro
image
Ciolacu a luat 1.600.000.000 lei din fondul de rezervă ca să crească pensiile. Ciucă a procedat la fel
newsweek.ro
image
FOTO. Sydney Sweeney, goală: campioana a reacționat de la Budapesta!
prosport.ro
image
Avioane militare vor zbura la joasă înălțime în toată România. Mesajul MApN pentru români: „Nu vă panicați”
playtech.ro
image
Primele impresii după debutul lui Denis Drăguș la FCSB! ”La un milion salariu, nu ai voie să fii timorat”
fanatik.ro
image
Căldura extremă nu va mai lovi doar vara, anunță NASA: În ce luni vor veni valurile de caniculă în plus și în ce țări
ziare.com
image
A venit "nota de plată" pentru Aryna Sabalenka, după comportamentul "dezgustător" din finala US Open
digisport.ro
image
Grăsimea viscerală ar putea duce la un nivel scăzut de testosteron
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Adelina Pestrițu a decis să-i reamenajeze în secret camera fiicei ei. Nu s-a uitat la bani și i-a făcut o cameră ca din povești. Totul este alb, elegant și luminos / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Dantes Nicolae Bratu, noul șef vechi al Inspecției Muncii, prins cu mașina burdușită de plocoane! Adjuncții de la ITM-urile din țară i-au adus cadouri direct la portbagaj | Foto și Video Exclusiv
mediaflux.ro
image
GSP dezvăluie dezastrul de pe Arena Națională, care i-a fost ascuns lui Ciprian Ciucu: „Șefii nu ne lasă să-i spunem primarului!”
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
Carmen Tănase, dată afară de la „Românii au talent” cu doar o oră înainte de anunțul oficial. Actrița a aflat în ultimul moment că Nadia Comăneci îi ia locul
actualitate.net
image
N-a fost dragoste la prima vedere! Iubitul lui Jennifer Aniston dezvăluie cum a început idila lor
click.ro
image
Partenerul lui Emil Rengle vrea să facă nuntă la țară! „Îi place obiceiul cu găleata” Cu ce traume au rămas cei doi după Asia Express?
click.ro
image
Nick Rădoi a venit de urgență în România să participe la priveghiul Mădălinei Apostol! Unde va fi depus trupul neînsuflețit al acesteia? „Am crezut că e bine”
click.ro
Cei trei mușchetari foto profimedia 0536821524 jpg
Cea mai rușinoasă noapte a nunții. Regele a fost luat pe sus și dus în patul conjugal, iar mariajul s-a consumat doar în aplauzele asistenților
okmagazine.ro
Agnès Sorel foto profimedia 0147807252 jpg
Destinul tragic al „femeii cu sânul gol”. Imaginea deocheată a primei amante regale din istorie a scandalizat întreaga Europă!
okmagazine.ro
Tezaurul de la Corbridge (Marea Britanie), descoperit în 1911
De ce nu și-au recuperat romanii tezaurele îngropate?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mădălina Apostol, tentativă de suicid cu două luni înainte să moară. „Ea a zis că nu își mai aduce aminte”
image
N-a fost dragoste la prima vedere! Iubitul lui Jennifer Aniston dezvăluie cum a început idila lor

OK! Magazine

image
Cea mai rușinoasă noapte a nunții. Regele a fost luat pe sus și dus în patul conjugal, iar mariajul s-a consumat doar în aplauzele asistenților