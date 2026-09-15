Patru bărbați au reușit să pescuiască un ton roșu de 160 de kilograme în cadrul unei competiții internaționale de pescuit în larg, desfășurată în weekend în apele orașului Poreč, Croația.

Cei patru pescari care au capturat tonul roșu Foto: Facebook/Tunalicious Festival

Potrivit Il Gazzettino, această performanță a fost realizată de echipa Nonno Perro, reprezentanta Venice Tuna Club, din care fac parte Riccardo Manzan, din localitatea Spresiano, Mattia Pavanetto, din localitatea Quinto di Treviso, Alessandro Barbuio, din Portogruaro, și Riccardo Maccatrozzo, din Veneția.

Captura a avut loc în cadrul competiției internaționale de pescuit în larg TunIstra-Big Game Fishing Poreč 2026, desfășurată în weekend în apele orașului Poreč, Croația.

În timpul competiției, echipajul a reușit cea mai importantă captură, un exemplar remarcabil de ton roșu de 160,78 de kilograme, cel mai mare prins într-o competiție desfășurată în Croația în acest an. Performanța le-a adus și premiul pentru cel mai mare exemplar capturat, precum și locul al treilea la general, la finalul celor trei zile de concurs.

Foto: Facebook/Tunalicious Festival

Pentru capturarea tonului de 160,78 de kilograme, echipa a avut nevoie de 36 de minute de luptă, timp în care au fost puse la încercare pregătirea și abilitățile pescarilor.

Competiția, ajunsă la cea de-a opta ediție, a reunit echipaje din Croația și din alte țări, care au pescuit timp de trei zile în Marea Adriatică. Până în penultima zi, au fost capturați 34 de pești, dintre care 23 de exemplare de ton alb și șapte de ton roșu, iar patru exemplare au fost eliberate.

Evenimentul, care reprezintă și o etapă de selecție pentru Campionatul Mondial, combină capturile supuse cântăririi cu eliberarea exemplarelor.

Competiția a avut o cotă autorizată de 3.000 de kilograme de pește.

Anul trecut au fost capturate 75 de exemplare, cu o greutate totală de peste 1,1 tone, iar cea mai grea captură a cântărit 128,82 de kilograme.

Recordul TunIstra datează din 2019, când a fost prins un ton de 198,75 de kilograme și lung de 213 centimetri. Pe lângă competiția de pescuit, evenimentul a inclus și activități de divertisment și gastronomie pentru turiști și localnici.