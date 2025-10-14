Capută fabuloasă: un ton de peste 200 de kilograme au fost prins în apele din Devon

Un peste uriaș (ton roșu), care cântărește peste 200 de kilograme, a fost prins și vândut cu suma de 2.300 de euro. Este socotit cel mai mare din specia sa, prins după o perioadă de 70 de ani în care niciun ton nu a fost văzut în zona respectivă (apele din Devon).

Ian Perkes, angrosist și exportator de pește cu sediul în Brixham, Marea Britanie, a cumpărat un ton roșu de 210 kilograme pentru suma de 2.300 de euro. Captura fabuloasă a avut loc joia trecută. Peștele a fost licitat a doua zi la piața de pește din Brixham, Perkes câștigând competiția.

Potrivit angrosistului, a fost cel mai mare pește prins în zonă. „Știm că sunt aici... avem imagini cu ei hrănindu-se frenetic, așa că știm că sunt mulți, dar acesta este cu siguranță cel mai mare care a aterizat la piața din Brixham până acum”, a adăugat el.

Tonul este rar în zonă, iar apariția sa în apele locale după 70 de ani s-ar datora unei devieri de la ruta lor obișnuită de hrănire. Pentru Perkes, care își desfășoară meseria de 50 de ani, aceasta este prima dată când întâlnește ton în apele din Devon.

Ultima observare a tonului în zonă a fost în 1952, potrivit angrosistului. În ultimii doi sau trei ani, acesta a început să reapară în apele locale, surprinzând pescarii britanici. Pentru un pescuit reușit, pescarii folosesc bărci mici, pentru a nu speria tonul.

„Există un grup destul de bun de pescari în zona noastră, în acest moment”, a spus Perkes, potrivit BBC.