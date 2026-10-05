Ucraina a început să folosească turele robotizate dotate cu inteligență artificială pentru a doborî noile drone rusești cu motor cu reacție, mai rapide și mai dificil de interceptat, au anunțat luni Forțele Aeriene ucrainene.

Turele robotizate, dotate cu inteligență artificială Foto: Forțele Aeriene ucrainene / Ukrainska Pravda

De luni de zile, Kievul caută soluții pentru a intercepta noile drone rusești care lovesc capitala ucraineană, în condițiile în care se confruntă și cu o lipsă acută de muniție adecvată pentru doborârea acestora, relatează France24 și AFP.

Rusia a început să folosească drone cu motor cu reacție mai noi, care se deplasează mai rapid și sunt mai greu de interceptat decât modelele tradiționale, bazate pe dronele iraniene Shahed.

În cadrul eforturilor Ucrainei de a răspunde acestei amenințări, „turele robotizate sunt instalate acum pe poduri”, a declarat colonelul Iuri Ignat, purtător de cuvânt al Forțelor Aeriene ucrainene, pentru televiziunea națională.

„Au existat deja doborâri” ale unor astfel de drone, inclusiv ale modelului Geran-5, mai mare, mai rapid și mai puternic, a precizat el pentru televiziunea națională.

Într-o declarație pentru AFP, Ignat a explicat că noile turele, observate de jurnaliștii AFP în capitala Ucrainei, folosesc „viziune optică și inteligență artificială pentru a elimina factorul uman și a efectua lovituri”.

Sergii Beskrestnov, consilier pe probleme de tehnologie al Ministerului ucrainean al Apărării, a explicat pe Telegram, la sfârșitul săptămânii trecute, că noile turele automatizate reprezintă „o soluție ucraineană inovatoare care doboară (dronele) folosind mitraliere controlate de inteligență artificială”.

El a precizat că 12 astfel de turele au fost instalate în Kiev, adăugând că „vor fi instalate mai multe turele în viitor”.

Raza de acțiune este limitată

Ignat a recunoscut că noul sistem are o rază de acțiune redusă.

„Poate funcționa pe o rază de aproximativ un kilometru sau puțin mai mult. Și funcționează atunci când condițiile sunt favorabile, când unghiul de apropiere al atacului este potrivit”, a declarat el pentru AFP.

„Nu este un fel de panaceu”, a spus Ignat, subliniind că turelele fac parte din „un sistem integrat de apărare antiaeriană care asigură angajarea acestor ținte la diferite niveluri”.

„Desigur, ne bazăm pe toate mijloacele disponibile.”

Ucraina a accelerat integrarea inteligenței artificiale în capacitățile sale de apărare și folosește deja această tehnologie pe front pentru ghidarea dronelor, identificarea țintelor pentru lovituri și coordonarea unor operațiuni de amploare.