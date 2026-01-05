Un ton roșu s-a vândut cu 3,2 milioane de dolari la prima licitație din 2026 de la Tokyo, un record față de 2019

Un ton uriaș a fost vândut pentru suma record de 510 milioane de yeni (3,2 milioane de dolari) la prima licitație din 2026 de la piața de pește Toyosu din Tokyo.

Potrivit AP, tonul roșu, de 243 de kilograme, a fost cumpărat de Kiyoshi Kimura, care deține popularul lanț de restaurante Sushi Zanmai. Kimura, care a câștigat de multe ori licitația anuală în trecut, a depășit recordul anterior de 334 de milioane de yeni (2,1 milioane de dolari), stabilit în 2019.

Ulterior, el le-a spus jurnaliștilor că spera să plătească ceva mai puțin, însă „prețul a explodat înainte să-ți dai seama”.

Peștele extrem de scump a fost prins în largul coastelor orașului Oma, din nordul Japoniei, o regiune recunoscută pe scară largă pentru producerea unora dintre cei mai buni pești ton din țară. Prețul a ajuns la 2,1 milioane de yeni (13.360 de dolari) pe kilogram.

„Este, în parte, pentru noroc”, a spus Kimura. „Dar când văd un ton care arată bine, nu pot rezista… Nu l-am gustat încă, dar sigur este delicios.”

Sute de exemplare de ton sunt vândute zilnic la licitația de dimineață devreme, însă prețurile sunt semnificativ mai mari decât de obicei pentru tonul din Oma, mai ales la licitația festivă de Anul Nou.

Din cauza popularității tonului pentru sushi și sashimi, tonul roșu din Pacific a fost anterior o specie protejată de lege, din cauza schimbărilor climatice și a pescuitului excesiv, însă stocurile sunt în prezent în refacere ca urmare a eforturilor de conservare.