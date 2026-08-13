Răpitor capabil să atingă viteze uluitoare de peste 70 km/h, tonul roșu rămâne unul dintre cei mai fascinanți locuitori ai oceanului. Cu toate acestea, uriașul care ajunge să cântărească sute de kilograme își începe existența la o dimensiune nu mai mare decât o geană. Cel mai mare exemplar înregistrat vreodată de ton roșu cântărea 679 de kg și a fost capturat în largul coastelor Canadei în 1979.

Tonul roșu este unul dintre cei mai rapizi pești din ocean, fiind capabil să înoate cu o viteză impresionantă.

La naștere, tonul roșu nu este mai mare decât o geană, câștigând 1 kg în primele 6 luni; la 10 ani, un ton roșu are aproximativ 2 m/170 kg și poate ajunge la 2,7 m/400 kg la vârsta de 20 de ani, scrie discoverwildlife.com.

Recordul mondial pentru cel mai mare ton roșu capturat se menține din 1979, când un exemplar de 679 kg a fost prins în largul coastei Nova Scotia, Canada.

Unde trăiește tonul roșu

Tonul roșu își petrece cea mai mare parte a vieții în largul oceanului și se găsește în majoritatea oceanelor din lume. Există populații distincte în Oceanul Atlantic, Pacific și Antarctica.

Cei pe care îi vedem în largul coastelor Marii Britanii fac parte din stocul de ton roșu din Atlanticul de Est. Aceștia se reproduc în Marea Mediterană și migrează în Oceanul Atlantic spre nord, către Marea Britanie și Norvegia, și spre sud, către Africa de Vest, în Atlantic. Așadar, sunt mai degrabă vizitatori ocazionali decât rezidenți.

Stocul de ton roșu din Atlanticul de Vest se reproduce în Golful Mexic și migrează prin Atlanticul de Nord, de la Ecuador până în Norvegia. La fel ca somonul, tonul roșu din Atlantic este fidel zonelor sale de reproducere și se întoarce adesea la locul nașterii pentru a se reproduce.

Tonul roșu din Pacific populează apele nordice ale Pacificului, în principal de la coastele Japoniei și Chinei până la coasta de vest a Americii de Nord. Acest stoc de ton roșu preferă, de obicei, apele temperate, depunând icrele în nord-vestul Mării Filipinelor și în Marea Japoniei. Spre deosebire de cel din Atlantic, tonul din Pacific face parte dintr-un singur stoc.

Tonul roșu de sud trăiește, de obicei, în oceanele din emisfera sudică, de la zonele tropicale până în zona subantarctică. Acesta efectuează anual migrații de reproducere către sud-estul insulei Java. Arearia sa de răspândire se întinde în principal în estul Oceanului Indian, traversând Oceanul Antarctic și ajungând până în sud-vestul Pacificului.

Cu ce se hrănesc tonii roșii

Tonul roșu este prădător oceanic care adoptă o strategie alimentară oportunistă. Puii se hrănesc, de obicei, cu crustacee, pești și cefalopode (cum ar fi calmarul), în timp ce adulții se hrănesc cu pești precum heringul, hamsiile, sardinele și stavridul, în funcție de populația de ton roșu luată în considerare.

Ce măsuri se iau pentru a ajuta tonul roșu

Întrucât pescuitul excesiv amenință în prezent toate populațiile de ton roșu, precum și pescuitul nedeclarat și nereglementat al tonului roșu de sud, comunitățile de pescari ale căror mijloace de subzistență depind de tonul roșu trebuie să adopte practici durabile pentru a-și asigura viitorul.

Un ton roșu vândut cu 3,2 milioane de dolari

Un ton uriaș a fost vândut pentru suma record 3,2 milioane de dolari la prima licitație din 2026 de la piața de pește Toyosu din Tokyo.

Tonul roșu, de 243 de kilograme, a fost cumpărat de Kiyoshi Kimura, care deține popularul lanț de restaurante Sushi Zanmai. Kimura, care a câștigat de multe ori licitația anuală în trecut, a depășit recordul anterior de 334 de milioane de yeni (2,1 milioane de dolari), stabilit în 2019.

Un raport privitor la situaţia tonului roşu din Oceanul Pacific arată că specia este pe cale de dispariţie din cauza pescuitului excesiv.