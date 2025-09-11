search
Joi, 11 Septembrie 2025
Captură impresionantă în Marea Nordului. Un pescar a prins un ton de 280 de kilograme. Ce momeală a folosit

Publicat:

Un pescar norvegian a capturat un ton roșu de 280 de kilograme, după o luptă care a durat nu mai puțin de două ore și jumătate.

Bărbatul a capturat un ton roșu de 280 de kilograme FOTO Facebook
Bărbatul a capturat un ton roșu de 280 de kilograme FOTO Facebook

Marcus Rostad se afla în vizită la tatăl său, la Måløy, pe coasta de vest a Norvegiei când a decis să iasă la pescuit în Marea Nordului, relatează Verdens Gang.

„Tonul a înhățat cârligul și a tras câteva sute de metri de fir”, a spus Rostad despre momentul în care peștele uriaș a mușcat momeala.

Timp de două ore și jumătate s-a luptat cu tonul pentru a-l aduce la bord. „A fost un antrenament foarte serios. Dacă aș fi prins încă unul, probabil că aș fi avut nevoie de o zi liberă”, a declarat pescarul.

A întors timona pentru a urmări peștele. Dar tonul a alunecat sub barcă. Riscul ca acesta să se desprindă era enorm; „Viram atât de tare, încât timona a căzut, așa că a trebuit să o înșurubăm la loc în timp ce ne luptam cu peștele”.

Tonul măsura aproximativ 2,4 metri lungime și cântărea 280 de kilograme. A fost prins cu o momeală de 20 de centimetri, făcută din cauciuc și cu forma unui calamar.

Rostad a păstrat o parte din carne pentru consum propriu, iar restul a fost vândut unui centru de preluare a peștelui din Måløy: „Mănânc și eu puțin sushi, așa că s-ar putea să am norocul să-mi gust propriul ton în vreun restaurant de sushi”, a adăugat pescarul.

În Norvegia, tonul roșu este o specie protejată. Pescarii străini aflați în vacanță nu au voie să îl pescuiască sau să îl valorifice. Localnicii au nevoie de o autorizație specială pentru a prinde astfel de exemplare, care pot ajunge la peste 4 metri lungime și 650 de kilograme greutate.

