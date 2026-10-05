 Avarie majoră la Termocentrala Turceni. Singurul grup pe cărbune rămas în funcțiune s-a oprit după spargerea unui cazan | adevarul.ro
search
Luni, 5 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Avarie majoră la Termocentrala Turceni. Singurul grup pe cărbune rămas în funcțiune s-a oprit după spargerea unui cazan

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Sistemul energetic național se confruntă cu o nouă problemă într-un moment extrem de delicat. Grupul 5 de la Termocentrala Turceni, singura unitate pe cărbune rămasă operațională în cadrul Complexului Energetic Oltenia, a fost oprit luni, 5 octombrie, din cauza unei avarii.

Termocentrala de la Turceni
Termocentrala de la Turceni Foto: FOTO Shutterstock

Grupul energetic cu o putere instalată de 285 MW a fost scos din funcțiune în jurul orei 11:00, după ce s-a produs o avarie, potrivit Economica.net.

Transelectrica a precizat că este vorba de un „cazan spart în vaporizator”. Reluarea producției este estimată pentru 10 octombrie.

Oprirea instalației reduce semnificativ contribuția centralelor pe cărbune la Sistemul Energetic Național, puterea livrată coborând sub pragul de 350 MW. Situația riscă să amplifice dificultățile din orele de vârf de consum, în special seara, când producția internă este insuficientă pentru a acoperi cererea.

În timpul zilei, sistemul este susținut de producția ridicată a parcurilor fotovoltaice, care livrează aproape 3.000 MW și asigură peste 60% din energia produsă la nivel național. Problemele apar însă după apus, când producția solară dispare, iar consumul crește puternic.

Amintim că România a intrat în octombrie cu probleme serioase în sistemul energetic, după ce seceta a redus puternic debitul Dunării și a dus la oprirea reactoarelor de la Cernavodă. Autoritățile au decis săptămâna trecută să mențină încă 30 de zile măsurile speciale pentru siguranța alimentării cu energie.

În plus, prognozele indică o producție eoliană redusă în următoarele zile, arată sursa citată.

În aceste condiții, România este nevoită să se bazeze masiv pe importuri în intervalele de consum maxim. La finalul săptămânii trecute, importurile au urcat până aproape de 3.400 MW, un nivel apropiat de limita tehnică de aproximativ 4.000 MW a interconexiunilor externe.

Astfel, ieșirea din funcțiune a grupului de la Turceni pune o presiune suplimentară asupra sistemului energetic într-o perioadă în care marja de siguranță este deja redusă, iar capacitatea internă de producție rămâne afectată de mai multe avarii și opriri programate.


Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Sunt cel mai bine păstrat secret murdar din Japonia”. Calvarul unui american încarcerat, deși sentința i-a fost anulată
digi24.ro
image
Noi informații despre copilotul FlyDubai. Unde anume ar fi plănuit, de fapt, să prăbușească avionul
stirileprotv.ro
image
Pedro Sánchez declanșează alegeri anticipate în Spania. Popularii și naționaliștii, favoriți să preia puterea la Madrid. Pe ce pariază premierul
gandul.ro
image
„Lașitatea” se pedepsește cu moartea. Sentință pentru 27 de soldați
mediafax.ro
image
Dezvăluiri exclusive despre demisia lui Gică Hagi de la națională. „M-a sunat pe la 12 noaptea”
fanatik.ro
image
Blocaj imobiliar fără precedent în România: războiul politic paralizează proiecte cu mii de apartamente la Iași
libertatea.ro
image
Prima reacție a Kremlinului după ce a izbucnit un focar uriaș de ciumă în Siberia
digi24.ro
image
Gică Hagi a lăsat PATRU fotbaliști în afara lotului pentru România - Suedia!
gsp.ro
image
Andrei Rațiu a dat o lovitură uriașă, chiar în ziua meciului România - Suedia: 24.000.000 €!
digisport.ro
image
Ce frumoasă e fiica Marinei Almășan, stabilită la Paris! Zici că-i actriță franțuzoaică: „Și-a ales o viață departe de ochii lumii”
click.ro
image
Șoc în AUR după anunțul lui George Simion că nu merge la consultări. Petrișor Peiu: "Habar n-aveam. Nu mi-a spus"
antena3.ro
image
Misterul AnimaWings. Cum a ajuns o companie care plănuia să îşi dubleze veniturile în acest an la a-şi cere insolvenţa?
zf.ro
image
Motivul halucinant pentru care un pasager beat l-a atacat pe şoferul unui microbuz din Târgu Jiu
observatornews.ro
image
Singurul artist care sare în apărarea lui Ian: Eliberați-l!
cancan.ro
image
Fostul judecător CCR Lăzăroiu, panicat că nu mai sunt bani de pensii. El are o pensie specială de 10.000 euro
newsweek.ro
image
„Atât de sexy”. Prezentatoarea TV s-a pozat alături de sora ei și fanii au reacționat
prosport.ro
image
Taxă în plus pentru moștenitorii care amână succesiunea. Cât plătești după doi ani
playtech.ro
image
Marcel Pușcaș și Eugen Neagoe i-au făcut primul „11” lui Gică Hagi. Niciunul nu l-a ales pe Ianis Hagi! Exclusiv
fanatik.ro
image
Submarine fără echipaj, noua armă a cartelurilor pentru a aduce cocaină în Europa
ziare.com
image
VIDEO În minutul 92:08, a doua cea mai slabă națională din lume conducea cu 2-1! A urmat ”dezastrul” în doar 51 de secunde
digisport.ro
image
Anne Hathaway, victorie la box office! Filmul „Verity” a debutat pe primul loc, în timp ce Tom Cruise a dezamăgit
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa de la Breaza a lui Cheloo. A renunțat la apartamentul din București și s-a mutat aici. Vila e din lemn, cu o curte imensă, iar peisajul din apropiere îți taie respirația / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Anunțul lui Ilie Bolojan după consultările de la Cotroceni. PNL nu exclude posibilitatea să voteze viitorul Guvern: Dacă PSD va fi la guvernare, PNL va intra în opoziție Video
mediaflux.ro
image
Imagini șocante la Timișoara! Părinții s-au luat la bătaie, în timp ce micile handbaliste strigau disperate
gsp.ro
image
VIDEO Ce s-a întâmplat cu rapperul Ian după ce a urinat pe scenă, în fața a mii de oameni
actualitate.net
image
Moment penibil la petrecerea Antena 1: mesaj vulgar afișat despre Pro TV
actualitate.net
image
Ce frumoasă e fiica Marinei Almășan, stabilită la Paris! Zici că-i actriță franțuzoaică: „Și-a ales o viață departe de ochii lumii”
click.ro
image
Monica Bârlădeanu, mesaj public pentru soțul ei. „Îmi doresc să aflați adevărul direct de la mine”
click.ro
image
Rocsana Marcu a vândut o vilă de 12 milioane de euro în Dubai cu ajutorul Google Translate! „El nu vorbea o boabă de engleză, eu nu vorbeam o boabă de rusă”
click.ro
Cora Pearl Profimedia png
I se spunea „Marea orizontală”! Povestea curtezanei care se oferea bărbaților goală pe o tavă și își vopsea părul în culoarea trăsurii ei
okmagazine.ro
Michael Douglas Kathleen Turner, Profimedia (1) jpg
Playboy notoriu, Michael Douglas face iar valuri, după ce a recunoscut aventura toridă, secretă, cu o celebră actriță
okmagazine.ro
Vedere aeriană a sitului arheologic de la Selinus
Selinus, orașul în care s-a oprit ultimul drum al împăratului Traian
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Sylvester Stallone, bătaie cu Richard Gere pe platourile de filmare. „L-am tras afară de pe bancheta din spate...”
image
Ce frumoasă e fiica Marinei Almășan, stabilită la Paris! Zici că-i actriță franțuzoaică: „Și-a ales o viață departe de ochii lumii”

OK! Magazine

image
Playboy notoriu, Michael Douglas face iar valuri, după ce a recunoscut aventura toridă, secretă, cu o celebră actriță