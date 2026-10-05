Avarie majoră la Termocentrala Turceni. Singurul grup pe cărbune rămas în funcțiune s-a oprit după spargerea unui cazan

Sistemul energetic național se confruntă cu o nouă problemă într-un moment extrem de delicat. Grupul 5 de la Termocentrala Turceni, singura unitate pe cărbune rămasă operațională în cadrul Complexului Energetic Oltenia, a fost oprit luni, 5 octombrie, din cauza unei avarii.

Termocentrala de la Turceni Foto: FOTO Shutterstock

Grupul energetic cu o putere instalată de 285 MW a fost scos din funcțiune în jurul orei 11:00, după ce s-a produs o avarie, potrivit Economica.net.

Transelectrica a precizat că este vorba de un „cazan spart în vaporizator”. Reluarea producției este estimată pentru 10 octombrie.

Oprirea instalației reduce semnificativ contribuția centralelor pe cărbune la Sistemul Energetic Național, puterea livrată coborând sub pragul de 350 MW. Situația riscă să amplifice dificultățile din orele de vârf de consum, în special seara, când producția internă este insuficientă pentru a acoperi cererea.

În timpul zilei, sistemul este susținut de producția ridicată a parcurilor fotovoltaice, care livrează aproape 3.000 MW și asigură peste 60% din energia produsă la nivel național. Problemele apar însă după apus, când producția solară dispare, iar consumul crește puternic.

Amintim că România a intrat în octombrie cu probleme serioase în sistemul energetic, după ce seceta a redus puternic debitul Dunării și a dus la oprirea reactoarelor de la Cernavodă. Autoritățile au decis săptămâna trecută să mențină încă 30 de zile măsurile speciale pentru siguranța alimentării cu energie.

În plus, prognozele indică o producție eoliană redusă în următoarele zile, arată sursa citată.

În aceste condiții, România este nevoită să se bazeze masiv pe importuri în intervalele de consum maxim. La finalul săptămânii trecute, importurile au urcat până aproape de 3.400 MW, un nivel apropiat de limita tehnică de aproximativ 4.000 MW a interconexiunilor externe.

Astfel, ieșirea din funcțiune a grupului de la Turceni pune o presiune suplimentară asupra sistemului energetic într-o perioadă în care marja de siguranță este deja redusă, iar capacitatea internă de producție rămâne afectată de mai multe avarii și opriri programate.



