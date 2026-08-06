 Ingredientul de aur al dietei mediteraneene, folosit de greci de mii de ani. Protejează inima, susține digestia și ajută metabolismul | adevarul.ro
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Ingredientul de aur al dietei mediteraneene, folosit de greci de mii de ani. Protejează inima, susține digestia și ajută metabolismul

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Considerat unul dintre secretele longevității în regiunea Mediteranei, acest aliment nelipsit din bucătăria grecilor este apreciat de nutriționiști pentru efectele sale asupra organismului. Bogat în antioxidanți și compuși benefici, este recomandat pentru sănătatea inimii, buna funcționare a sistemului digestiv și echilibrul metabolic.

Uleiul de măsline, alimentul care îți protejează inima și ține glicemia sub control
Uleiul de măsline, secretul longevității din dieta mediteraneană Foto: pixabay

Uleiul de măsline extravirgin este considerat unul dintre cele mai sănătoase alimente din dieta mediteraneană, iar specialiștii susțin că includerea lui în alimentația zilnică poate aduce numeroase beneficii pentru sănătate. Pe lângă efectele pozitive asupra inimii și metabolismului, acesta își păstrează proprietățile chiar și atunci când este folosit la gătit sau prăjit.

Potrivit nutriționistului Yianna Chatzidiakou, doctor în nutriție și cercetător în cadrul Centrului pentru Cercetare și Educație în Sănătate Publică al Academiei din Atena, uleiul de măsline extravirgin este bogat în grăsimi mononesaturate și acid oleic, compuși care contribuie la menținerea sănătății cardiovasculare. Consumul regulat poate ajuta la reducerea colesterolului LDL, cunoscut drept colesterol „rău”, și la creșterea colesterolului HDL, considerat protector pentru organism, potrivit ekathimerini.

Bogat în antioxidanți care protejează celulele

Un alt avantaj important al uleiului de măsline extravirgin este conținutul ridicat de vitamina E și polifenoli, inclusiv oleocantalul. Acești compuși au rol antioxidant, combat radicalii liberi și contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.

Specialiștii susțin că aceste proprietăți sunt asociate cu reducerea proceselor inflamatorii din organism și cu susținerea sănătății pe termen lung.

Ajută digestia și absorbția vitaminelor

Uleiul de măsline poate avea efecte benefice și asupra sistemului digestiv. Acesta favorizează funcționarea normală a intestinului, contribuie la protejarea mucoasei stomacului și ajută organismul să absoarbă mai eficient vitaminele liposolubile, precum vitaminele A, D, E și K, din alimente. 

Poate contribui la reglarea glicemiei

Un alt motiv pentru care uleiul de măsline este apreciat în dieta mediteraneană este legătura sa cu un control mai bun al nivelului zahărului din sânge. Consumat ca parte a unei alimentații echilibrate, acesta poate ajuta la menținerea unor valori mai stabile ale glicemiei și poate avea un rol în prevenirea diabetului de tip 2.

Uleiul de măsline poate fi folosit și la prăjit

Contrar unei idei răspândite, uleiul de măsline extravirgin nu își pierde toate proprietățile atunci când este încălzit. Grăsimile mononesaturate din compoziția sa sunt stabile la temperaturi ridicate, iar uleiul poate contribui la păstrarea valorii nutritive a alimentelor preparate.

Potrivit specialiștilor, uleiul de măsline extravirgin are un punct de fum cuprins între aproximativ 180 și 210 grade Celsius, în timp ce temperaturile obișnuite de prăjire sunt în jur de 170-180 de grade Celsius.

Din acest motiv, acesta poate fi o alegere mai bună decât unele uleiuri din semințe, bogate în grăsimi polinesaturate, care se oxidează mai ușor la temperaturi ridicate.

Cât ulei de măsline este recomandat zilnic

Deși are numeroase beneficii, uleiul de măsline trebuie consumat cu moderație, deoarece este un aliment bogat în calorii. O singură lingură conține aproximativ 135 de kilocalorii.

Cantitatea potrivită depinde de necesarul energetic al fiecărei persoane și trebuie inclusă într-o alimentație echilibrată, alături de legume, fructe, cereale integrale, pește și alte surse de proteine.

Pentru greci, uleiul de măsline nu este doar un ingredient de bază în bucătărie, ci și un simbol al stilului de viață mediteranean, asociat cu sănătatea și longevitatea.

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