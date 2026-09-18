Scandal la Oxford United din cauza unor tricouri asociate cu atentatele de la 11 septembrie. Clubul a retras colecția

O colecție de tricouri lansată de Oxford United a fost retrasă la scurt timp după apariția unor reacții negative în mediul public. Clubul englez și-a cerut scuze și a eliminat produsele de la vânzare după ce un detaliu al designului a fost asociat cu atentatele din 11 septembrie 2001.

Designul tricourilor lansate de Oxford United Foto: Instagram @oufcofficial

Vineri, formația engleză a prezentat colecția „Campus”, în care unul dintre tricouri avea imprimat mesajul „United 93”.

Legătura cu tragedia din 2001

Intenția clubului era ca inscripția să facă referire la anul 1893, momentul înființării lui Oxford United. Totuși, combinația de cuvinte și cifre a atras rapid atenția, deoarece „United 93” este și numele zborului deturnat în timpul atentatelor teroriste din Statele Unite.

Avionul United Airlines 93 se număra printre cele patru aeronave deturnate în acea zi de membri ai rețelei teroriste Al-Qaida. Potrivit relatărilor despre incident, pasagerii s-au revoltat și au încercat să preia controlul aeronavei, împiedicând astfel atingerea țintei urmărite în Washington. Avionul s-a prăbușit pe un teren din Pennsylvania, iar toate cele 44 de persoane aflate la bord au murit.

Au retras imediat colecția

După apariția controverselor, Oxford United a eliminat produsele de pe site și a transmis scuze publice. Clubul a precizat că nu a intenționat să facă vreo referire la tragedia din 11 septembrie, în care aproape 3.000 de persoane și-au pierdut viața.

„Colecția a fost lansată fără a se înțelege contextul istoric și asocierile. Nu ar fi trebuit să ajungă la vânzare și ne asumăm întreaga responsabilitate pentru faptul că nu am efectuat verificările necesare. Am retras colecția cu imediat și revizuim procesele noastre de aprobare pentru a ne asigura că nimic asemănător nu se va mai întâmpla. Încă o dată, dorim să ne exprimăm scuzele pentru această eroare și pentru orice jignire cauzată!”, a transmis clubul, potrivit theguardian.com.