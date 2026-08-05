Și-au pierdut casa de vis din Grecia cu doar câteva zile înainte de mutare. Incendiile au făcut scrum investiția de 300.000 de euro: „Ne-a doborât complet”

Visul unei familii britanice de a începe o viață nouă în Grecia s-a transformat într-un coșmar cu doar câteva zile înainte de mutare. Casa pe care o construiseră în regiunea Peloponez, după ani de economii și investiții de peste 300.000 de euro, a fost distrusă complet de incendiile de vegetație.

Rory, în vârstă de 36 de ani, și Stephanie, de 35 de ani, urmau să părăsească Marea Britanie pe 10 august și să se mute definitiv în casa lor din Grecia, alături de cei trei copii ai lor. Familia își trimisese deja o mare parte din lucruri în peninsulă, iar fiicele gemene, Evangeline și Ivaria, în vârstă de 8 ani, a fost înscrise la o școală locală pentru luna septembrie, potrivit mirror.

Stephanie este însărcinată în prezent, iar cuplul mai are o fetiță de 19 luni, Athena. Planul lor era să înceapă un nou capitol al vieții în Grecia, unde urmau să ducă și cei trei câini salvați.

Totul s-a schimbat însă când incendiile de vegetație au ajuns în zona în care se afla locuința lor. Flăcările au distrus complet casa și toate bunurile pe care familia le pregătise pentru mutare.

„Un vis și o muncă de ani întregi au fost furate în câteva secunde”

Într-un interviu emoționant, Stephanie a povestit despre momentul în care a aflat că locuința lor nu mai poate fi salvată.

„Suntem o familie foarte rezistentă, dar acest lucru ne-a doborât complet. Un vis și o muncă uriașă, nu doar din partea noastră, ci și a comunității grecești care ne-a ajutat să ne construim casa, au fost furate în câteva secunde. Nu pot descrie durerea, pentru că nu este doar casa pe care am construit-o, ci toate amintirile și căminul pe care l-am creat în interior”, a adăugat ea.

Casa, cumpărată în 2023, reprezenta rezultatul unor ani de muncă și economii. Rory și Stephanie au investit peste 300.000 de euro (aproximativ 257.000 de lire sterline) pentru a transforma locuința într-un loc în care să își crească familia.

Ironie cumplită a sorții: doi soți au murit încercând să scape de incendiu, dar vila lor a rămas neatinsă de flăcările din Spania

Banii proveneau din afacerea lor de mobilier de designer, din economii și din împrumuturi. Pentru a face posibilă mutarea, cei doi au vândut aproape tot ce aveau și au renunțat la viața din Marea Britanie.

„Trăim o viață foarte modestă. Am locuit într-un apartament cu o singură cameră timp de 12 ani. Am dormit pe o canapea extensibilă timp de opt ani, iar copiii au avut dormitorul. Această casă din Grecia însemna totul pentru noi”, a povestit Stephanie.

Grecia, visul pe care l-au avut timp de mai bine de zece ani

Pentru Rory și Stephanie, Grecia a fost întotdeauna un loc special. Cei doi au ajuns pentru prima dată acolo în 2011, când au călătorit cu o rulotă.

Experiența i-a făcut să își dorească să trăiască acolo și să își crească familia într-un alt mediu. În timp, Marea Britanie nu a mai simțit ca fiind „acasă”, iar criza costului vieții a pus presiune asupra afacerii lor.

„Totul indica faptul că trebuie să ne mutăm acolo. Trebuia doar să găsim o soluție. A fost nevoie de răbdare și de multă cercetare pentru a ne asigura că alegem zona potrivită”, a spus Stephanie.

Zona aleasă a fost Peloponezul, o peninsulă muntoasă din sudul Greciei. Familia a petrecut opt săptămâni acolo vara trecută și a început să își imagineze cum ar fi viața lor permanentă în acel loc. Stephanie luase deja legătura cu medici obstetricieni pentru a naște gemenii în Grecia, la începutul anului 2027.

„Focul ne-a luat casa la ora 4 dimineața”

Cu doar câteva zile înainte de plecare, un prieten apropiat care locuiește într-un sat din apropiere i-a anunțat că un incendiu se apropia de regiune.

Familia mai trecuse printr-o situație similară anul trecut și văzuse cât de rapid interveniseră pompierii. De această dată însă, focul a fost prea puternic.

„Am fost neputincioși, așteptând vești. Când s-a lăsat întunericul, elicopterele nu mai puteau zbura noaptea, așa că trebuia să așteptăm până la prima lumină. Focul ne-a luat casa la 4 dimineața”, a povestit Stephanie.

Deși tragedia le-a schimbat complet planurile, Rory și Stephanie spun că nu vor renunța la visul lor.

„Vom face în continuare orice pentru fericirea și viitorul copiilor noștri, motiv pentru care nu putem renunța la Casa de pe munte”, a încheiat Stephanie.