 Băutura cu suc de roșii și ulei de măsline care poate proteja inima și reduce inflamația. Cum se consumă și de ce este recomandată de nutriționiști | adevarul.ro
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Băutura cu suc de roșii și ulei de măsline care poate proteja inima și reduce inflamația. Cum se consumă și de ce este recomandată de nutriționiști

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O băutură simplă, preparată din suc de roșii și ulei de măsline extravirgin, a devenit una dintre cele mai populare tendințe de sănătate din această vară, fiind promovată intens pe rețelele sociale ca o metodă naturală de a susține sănătatea inimii, de a reduce inflamația și de a crește aportul de antioxidanți.

Băutura cu suc de roșii și ulei de măsline pe care tot mai mulți o consumă dimineața
Suc de roșii și ulei de măsline, băutura care promite beneficii pentru inimă Foto: Shuterstock

Roșiile sunt una dintre cele mai bogate surse naturale de licopen, un antioxidant responsabil pentru culoarea lor roșie intensă. Studiile au asociat consumul de licopen cu reducerea riscului de boli cardiovasculare și cu un risc mai scăzut pentru anumite forme de cancer.

Potrivit dieteticianului Morgan Pearson, specialist în nutriție, sănătate mintală și fitness din Los Angeles, licopenul este un compus liposolubil, ceea ce înseamnă că organismul îl poate absorbi eficient doar în prezența grăsimilor.

„Licopenul este un compus liposolubil, ceea ce înseamnă că este mai bine absorbit de organism atunci când este consumat împreună cu grăsimi. Aici intervine uleiul de măsline”, explică specialistul, pentru Blic.

Uleiul de măsline extravirgin este bogat în acizi grași mononesaturați, recunoscuți pentru beneficiile asupra sănătății cardiovasculare. În același timp, aceștia facilitează absorbția licopenului, crescând disponibilitatea acestuia în organism.

Specialiștii spun că nu doar asocierea cu uleiul de măsline este importantă, ci și modul în care sunt preparate roșiile. Potrivit lui Morgan Pearson, încălzirea roșiilor contribuie la descompunerea pereților celulari și la eliberarea unei cantități mai mari de licopen.

„Gătirea roșiilor cu ulei de măsline poate crește și mai mult absorbția antioxidanților. Căldura ajută la descompunerea pielii roșiilor, ceea ce eliberează o cantitate semnificativ mai mare de licopen”, explică dieteticianul.

Această combinație nu este o descoperire recentă, ci reprezintă unul dintre principiile de bază ale dietei mediteraneene, unde roșiile și uleiul de măsline sunt consumate de secole în salate, sosuri, supe sau preparate pe bază de legume.

Pe lângă efectul sinergic, fiecare ingredient oferă beneficii importante pentru sănătate.

Sucul de roșii furnizează vitamina C, potasiu și licopen. Cercetările arată că un consum regulat poate contribui la reducerea inflamației sistemice și la îmbunătățirea unor parametri metabolici, deși nivelul dovezilor științifice este considerat în prezent de la scăzut la moderat.

În schimb, pentru uleiul de măsline extravirgin există dovezi științifice mai solide. Consumul regulat este asociat cu un risc redus de boli cardiovasculare, diabet zaharat de tip 2 și mortalitate prematură. Uleiul este bogat în grăsimi mononesaturate și polifenoli, compuși vegetali cu efect antioxidant și antiinflamator.

De ce combinația cu lămâia nu oferă aceleași beneficii

O altă tendință populară pe internet promovează consumul unui amestec de ulei de măsline și suc de lămâie.

Lămâia este o sursă importantă de vitamina C și poate îmbunătăți gustul preparatelor, însă nu conține un nutrient care să necesite grăsimile din uleiul de măsline pentru o absorbție optimă, așa cum se întâmplă în cazul licopenului.

„Roșiile furnizează licopen, care necesită în mod direct prezența grăsimilor din uleiul de măsline pentru o absorbție corectă. Această legătură specifică face ca asocierea dintre roșii și uleiul de măsline să fie mult mai bine cercetată și justificată decât combinația dintre ulei și suc de lămâie”, precizează Morgan Pearson.

Experții subliniază că beneficiile nu depind de faptul că ingredientele sunt consumate sub formă de shot.

„Beneficiile pentru sănătate provin exclusiv din ingredientele în sine, nu din modul în care sunt consumate. Același efect nutrițional, chiar mai bun, poate fi obținut prin simpla consumare a unei salate de roșii cu ulei de măsline sau prin prepararea unor mâncăruri pe bază de roșii”, afirmă dieteticianul.

Pentru cei care aleg să consume băutura, specialiștii recomandă respectarea câtorva reguli: să opteze pentru suc de roșii fără adaos mare de sare sau preparat în casă, deoarece variantele comerciale pot conține cantități ridicate de sodiu;  să utilizeze ulei de măsline extravirgin, care păstrează cea mai mare concentrație de polifenoli și alți compuși bioactivi; să consume uleiul cu moderație, deoarece o lingură furnizează aproximativ 120 de calorii.

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