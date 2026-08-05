Grecia nu înseamnă doar plaje spectaculoase și ape cristaline, ci și deserturi tradiționale îndrăgite de turiști. Printre cele mai apreciate se află galaktobureko, o prăjitură cu foi crocante, cremă fină de lapte și un sirop aromat de lămâie sau vanilie.

Desertul este nelipsit din multe patiserii tradiționale grecești și este căutat de turiștii care vor să descopere gusturile autentice ale Greciei. Acesta are la bază o cremă fină de griș și lapte coaptă între foi fine de plăcintă și însiropată din abundență cu un sirop aromat cu lămâie, portocală sau scorțișoară.

Numele său provine din fuziunea cuvântului grecesc gala (lapte) și a termenului turcesc börek (plăcintă). Combinația dintre foile crocante și crema delicată de lapte îl transformă într-un desert apreciat atât de localnici, cât și de vizitatori.

Galaktobureko este desertul tradițional despre care a vorbit și Carmen Brumă, aceasta explicând că îl caută de fiecare dată când ajunge în Grecia.

„Desertul meu preferat în Grecia se numește galaktobureko. Îl caut de fiecare dată când vin și, de cele mai multe ori, îl găsesc la patiseriile tradiționale, mai rar în meniul restaurantelor. Se face din foi crocante, umplute cu o cremă de lapte, griș, ouă și zahăr și se însiropează cu lămâie sau vanilie. Este un desert tradițional, influențat de bucătăria otomană și de schimburile culinare din zona Balcanilor”, a spus Carmen Brumă.

Vedeta, cunoscută pentru promovarea unui stil de viață sănătos, a explicat că, în vacanță, și-a permis să savureze deserturi fără să numere caloriile și fără să se simtă vinovată.

„Nu vorbim despre calorii pentru că echilibrul înseamnă și momente în care mănânci exact ceea ce îți place”, a transmis aceasta.

„La ultima mea evaluare corporală aveam 28 kg masă musculară pură. Pentru o femeie de 49 de ani, valoarea recomandată este între 24,4 și 29,8 kg. Eu sunt la 28 kg, în zona superioară a intervalului optim”, a precizat ea.

Potrivit acesteia, masa musculară are un rol important în felul în care organismul gestionează carbohidrații.

„Masa musculară este cel mai mare rezervor de glucoză din corp. Cu cât rezervorul e mai mare, cu atât corpul gestionează mai ușor carbohidrații, inclusiv desertul din vacanță”, a explicat Carmen Brumă.

Aceasta a subliniat că un stil de viață echilibrat nu înseamnă eliminarea completă a alimentelor preferate, ci găsirea unui echilibru între alimentație și mișcare.

„Nu ca să mănânci haotic, ci ca să trăiești normal, fără ca orice masă să devină o problemă de rezolvat. Nu greutatea de pe cântar contează. Nu caloriile numărate obsesiv. Contează câți mușchi ai”, a mai spus ea.