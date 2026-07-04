Alimentele mâncate de cei mai longevivi oameni din lume: secretul ascuns în farfuria localnicilor din Zonele Albastre care trăiesc peste 90 de ani

Într-o lume dominată de diete moderne și alimente ultraprocesate, există câteva regiuni ale planetei cunoscute drept „Zone Albastre”, locuri unde oamenii trăiesc semnificativ mai mult decât media și ajung frecvent la 90 sau chiar 100 de ani.

Printre acestea se numără și insula Creta, unul dintre modelele care au stat la baza celebrei diete mediteraneene. Cercetătorii spun că secretul longevității nu se ascunde în suplimente sau regimuri complicate, ci într-un mod de alimentație surprinzător de simplu, păstrat aproape neschimbat de generații întregi.

Creta a fost desemnată „Regiune Europeană a Gastronomiei 2026”, o distincție acordată regiunilor care excelează prin patrimoniu culinar, sustenabilitate și cultură alimentară. În paralel, publicații internaționale precum National Geographic au inclus insula în topul destinațiilor gastronomice globale, consolidând imaginea sa de reper al alimentației mediteraneene autentice, potrivit gamintraveler.

→ Imaginea 1/9: Insulă Grecia Foto: adevărul, arhivă

Dar această recunoaștere nu vine dintr-o tendință recentă, ci din decenii de cercetări.

Încă din anii ’50–’60, celebrul „Seven Countries Study” a observat că locuitorii din Creta prezentau unele dintre cele mai scăzute rate de boli cardiovasculare din lume și o speranță de viață ridicată. Aceste rezultate au stat la baza conceptului modern de „dietă mediteraneană”, astăzi recomandată la nivel global.

Ce mănâncă, de fapt, cei mai longevivi oameni

Analiza dietei tradiționale cretane arată un tipar alimentar surprinzător de simplu. Nu există superalimente exotice sau combinații complicate, ci doar câteva categorii de bază consumate constant:

1. Uleiul de măsline – baza alimentației

În Creta, uleiul de măsline nu este doar un ingredient, ci fundamentul bucătăriei. Este folosit la gătit, în salate și chiar ca principală sursă de grăsimi. Bogat în grăsimi mononesaturate și antioxidanți, acesta este considerat unul dintre elementele-cheie ale dietei mediteraneene.

2. Legumele și plantele sălbatice

Localnicii consumă frecvent legume proaspete de sezon, dar și plante sălbatice comestibile, bogate în nutrienți și fibre. Roșiile, dovleceii, vinetele și verdețurile sunt consumate zilnic, adesea preparate simplu.

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3. Leguminoasele – proteina de bază

Fasolea, lintea, năutul și bobul sunt consumate mult mai des decât carnea. Acestea oferă proteine vegetale, fibre și contribuie la un profil nutrițional echilibrat, cu impact pozitiv asupra sănătății cardiovasculare.

4. Cerealele integrale

Orzul și pâinea tradițională uscată („paximadi”) sunt elemente de bază în alimentația zilnică. Un preparat emblematic este „dakos”, o combinație simplă de pâine din orz, roșii, ulei de măsline și brânză.

5. Fructele și nucile

Fructele sunt consumate zilnic și înlocuiesc deserturile procesate, în timp ce nucile oferă grăsimi sănătoase și minerale esențiale.

Ce lipsește aproape complet din dieta tradițională

În dieta tradițională cretană: carnea este consumată rar, zahărul rafinat este minim, iar alimentele ultraprocesate practic nu există. Produsele de origine animală precum brânza, iaurtul sau peștele apar, dar în cantități moderate, fără a domina alimentația.

Nutriționiștii consideră dieta cretană una dintre cele mai echilibrate din lume. Motivul nu este un „ingredient magic”, ci combinația dintre: alimente integrale, neprocesate; consum ridicat de fibre; grăsimi sănătoase din uleiul de măsline : aport redus de zahăr și produse rafinate.

Acest tipar alimentar este asociat cu o incidență mai scăzută a bolilor cardiovasculare și metabolice și cu o stare generală de sănătate mai bună.

Dincolo de farfurie: stilul de viață contează la fel de mult

Longevitatea din Creta nu poate fi explicată doar prin dietă. Studiile arată că stilul de viață tradițional a avut un rol esențial: activitate fizică zilnică (agricultură, mers pe jos, teren montan); viață socială puternică și comunități strânse; mese luate încet, în familie sau grupuri sociale și nivel mai redus de stres comparativ cu mediul urban modern

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Toți acești factori contribuie la ceea ce cercetătorii numesc „efectul mediteranean al longevității”.