De ce revin la modă căștile cu fir. Tot mai mulți consumatori renunță la cele conectate prin Bluetooth

După ani în care păreau condamnate la dispariție odată cu eliminarea mufei pentru căști de pe telefoane, dispozitivele audio cu fir revin în preferințele consumatorilor, pe fondul interesului pentru o calitate mai bună a sunetului și pentru tehnologii mai simple.

Decizia Apple de a elimina mufa pentru căști de pe iPhone 7, în 2016, a fost văzută de mulți drept începutul sfârșitului pentru căștile clasice. De atunci, majoritatea utilizatorilor au trecut la modele wireless, însă în ultimii ani se conturează o revenire surprinzătoare a cablurilor.

După cinci ani consecutivi de scădere, vânzările de căști cu fir au crescut puternic în a doua jumătate a anului 2025, potrivit companiei de analiză a pieței Circana. În primele șase săptămâni din 2026, veniturile generate de aceste produse au urcat cu 20%.

Specialiștii spun că unul dintre principalele motive este raportul mai bun între calitate și preț.

Chris Thomas, editor la site-ul de recenzii audio SoundGuys, explică faptul că, deși căștile wireless au evoluat mult, modelele clasice oferă adesea sunet mai bun pentru aceeași sumă de bani. În plus, acestea nu depind de conexiuni Bluetooth sau de compatibilitatea dintre dispozitive.

„Cu un cablu, pur și simplu le conectezi și funcționează”, spune el.

Revenirea căștilor cu fir nu este explicată doar de argumente tehnice. Pentru unii utilizatori, acestea au devenit un simbol al unui stil de viață mai simplu și mai puțin dependent de tehnologie.

Actorul Zoë Kravitz a criticat recent conexiunile Bluetooth într-un interviu, spunând că „nu funcționează mereu” și pot strica momente importante.

În același timp, căștile cu fir au devenit și un accesoriu de modă în unele cercuri. Vedete precum Ariana Grande sau Charli XCX au fost fotografiate purtând astfel de modele, iar pe rețelele sociale există conturi dedicate acestui trend.

Pe lângă sunetul mai bun, utilizatorii invocă și alte motive:

bateriile căștilor wireless se descarcă în momente nepotrivite

micile earbuds se pierd ușor

conexiunile Bluetooth pot avea probleme de împerechere

În schimb, căștile cu fir oferă o experiență mai directă și mai previzibilă.

Deși telefoanele moderne nu mai au, de regulă, mufă audio de 3,5 mm, căștile cu fir pot fi folosite prin adaptoare sau modele cu conector USB-C ori Lightning. Chiar și Tim Cook, CEO-ul Apple, a recunoscut în trecut că aceste produse continuă să fie vândute și cumpărate.

Într-o perioadă dominată de tehnologii tot mai complexe, revenirea cablurilor pare să reflecte o tendință mai largă: interesul pentru dispozitive simple, fiabile și ușor de folosit.