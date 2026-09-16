 Cum văd copiii de 10 ani viitorul. „Le-am luat capacitatea de a visa din cauza AI” | adevarul.ro
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Cum văd copiii de 10 ani viitorul. „Le-am luat capacitatea de a visa din cauza AI”

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The New York Times a cerut mai multor copii în vârstă de 10 ani din SUA să-și imagineze cum va fi viața în 2050, când vor avea 34 de ani. Răspunsurile au variat de la optimism la pesimism sumbru, una dintre temeri fiind legată de războaie nesfârșite. Răspunsurile lor i-au pus pe gânduri pe adulți.

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Copiii au oferit răspunsuri care îngrijorează Foto: Pixabay/Geralt

O temă pe care publicația The New York Times a lansat-o mai multor copii în vârstă de 10 ani din Statele Unite ale Americii a reușit să-i pună serios pe gânduri pe adulți. Cei din urmă au comentat răspunsurile copiilor pe platforma Reddit, în comunitatea r/Fauxmoi.

Copiii sunt prea pesimiști” a fost reacția cea mai frecventă a adulților care le-au citit răspunsurile cu privire la cum și-au imaginat aceștia că vor sta lucrurile peste 25 de ani, teama de războaie și de expansiunea AI fiind printre răspunsuri.

E atât de deprimant. Le-am luat copiilor capacitatea de a visa la viitor din cauza AI”, a comentat un adult pe Reddit. Un alt utilizator spune că, atunci când avea 10 ani, presupunea că lumea va deveni pur și simplu mai bună, pentru că generația părinților o dusese mai bine decât cea a bunicilor. Acum, spune el, copiii par să simtă că omenirea și-a atins apogeul și că propriul lor viitor nu mai este garantat.

De aici s-a pornit o altă discuție. „Stai puțin, și noi eram speriați când eram copii”, mărturisesc alți adulți, conchizând că fiecare generație are ceva de care să se teamă și amintindu-și care erau temerile lor: roboții, computerele, războiul nuclear, Războiul Rece, ploile acide sau gaura din stratul de ozon.

Ce au mai constatat adulții este că, spre deosebire de copilăria lor, astăzi internetul le pune copiilor în față toate lucrurile rele care se întâmplă în lume, sporindu-le angoasele.

Cu toate acestea, printre răspunsurile acordate de copii jurnaliștilor de la New York Times, comentate ulterior de adulți pe Reddit, s-au strecurat și „previziuni” absolut adorabile.

Un copil și-a imaginat că va avea o casă plutitoare din care cobori pe un tobogan și urci pe o trambulină, iar răspunsul i-a înduioșat pe utilizatorii Reddit. „Acesta este răspunsul unui copil așa cum ar trebui să fie”, creativ, copilăresc, amuzant, au comentat adulții.

Alții au apreciat un alt răspuns, în care se vorbește despre mere mov și instrumente făcute din dovleci.

Un alt copil le-a oferit jurnaliștilor un răspuns care i-a vizat direct: „Fără supărare, dar peste 10 ani o mulțime de oameni nu or să mai citească ziare”, le-a spus puștiul. „Ce replică nemiloasă pentru un copil de 10 ani, adresată unui reporter”, au comentat adulții.

Au fost și copii care au vizat în răspunsurile lor domeniul politic, previzionând că peste două decenii și jumătate democrația va fi anulată pentru că este plictisitoare. Adulții au pornit și de aici o discuție, făcând presupuneri despre cum au votat adulții din zona lor și chiar catalogându-i pe copii în diferite feluri.

Răspunsurile diferite oferite de fete și băieți, „disecate” de adulți

Adulții și-au dat cu părerea și despre diferențele între fete și băieți cu privire la răspunsurile oferite. „Fetele par mai mature decât băieții” – au comentat adulții, constatând că fetele au dat răspunsuri mai elaborate decât băieții, ceea ce a generat întrebarea dacă este ceva specific vârstei sau dacă este un semn al vremurilor. Fetele sunt mai preocupate de carieră – a fost una dintre explicații. Băieții răspund mai degrabă prin glume, a fost o altă constatare, în timp ce într-un alt comentariu se afirmă că diferența de maturitate ar apărea încă din adolescență.

Răspunsurile „hard” care îngrijorează

Nu toți copiii au răspuns în glumă. Unii au fost atât de serioși încât aproape -au întristat pe adulți.

Un copil a răspuns că cel mai probabil filmele făcute de oameni vor costa în 2050 mai mult decât cele realizate de AI. Adulții speră, potrivit comentariilor, ca acest lucru să se întâmple chiar mai devreme. Creația umană ar putea deveni un produs premium, asemeni alimentelor organice, mai rezultă din comentariile postate după ce și comentatorii de pe Reddit și-au pus imaginația la treabă. AI va fi nu doar tehnologie, ci și o modalitate de a pune în valoare lucrurile făcute de oameni, au mai susținut adulții.

Ce și-au mai imaginat copiii? Că vor avea majordomi roboți pentru treburile casnice, iar consecința va fi că oamenii își vor pierde abilitățile care astăzi îi ajută să-și facă treburile de zi cu zi, sau că luxul de a citi cărți tipărite va aparține celor bogați, cărțile vechi devenind foarte valoroase.

Pe baza răspunsurilor oferite, unii copii au fost catalogați ba „anxioși”, ba „lucizi”, iar asta pentru că îi preocupă probleme precum lipsa locurilor de muncă determinată de expansiunea AI, dispariția cărților pe hârtie, filmele făcute cu AI sau alte lucruri care vor deveni inaccesibile oamenilor obișnuiți.

Pe unii adulți răspunsurile copiilor i-au îngrijorat atât de tare încât au decretat că nu mai vor „să aibă copii într-o asemenea lume”.

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