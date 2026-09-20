Secretul celor 90 de secunde care ne pot salva viața: ce rutină au însoțitoarele de zbor când ajung la hoteluri

Membrii echipajului companiilor aeriene care petrec zeci de nopți în hoteluri împărtășesc 6 sfaturi de siguranță pentru călători. Însoțitorii de zbor spun că alocarea a aproximativ 90 de secunde pentru verificarea camerei de hotel înainte de a-și despacheta bagajele îi poate ajuta pe călători să se familiarizeze cu mediul înconjurător și să identifice eventualele probleme de siguranță.

Însoțitoare de zbor Foto: Shutterstock

Înainte de a-și despacheta bagajele, mulți însoțitori de bord efectuează ceea ce ei numesc „autopsia camerei de hotel” – o verificare rapidă, în șase pași, pentru a se asigura că încăperea este sigură înainte de a se instala.

Această rutină este populară în rândul membrilor echipajelor aeriene care petrec sute de nopți la hotel în fiecare an. Ea include totul, de la verificarea încuietorilor ușilor până la identificarea ieșirilor de urgență, potrivit Fox News.

„Nu este un obicei născut din nervozitate”, se preciza într-o postare recentă a CabinCrew24. „Totul provine din anii petrecuți dormind în camere necunoscute, în țări diferite, sub incidența unor reglementări variate privind siguranța la incendiu și a unor niveluri diferite de securitate hotelieră.”

Unele dintre aceste sfaturi coincid chiar cu recomandările Departamentului de Stat al SUA privind siguranța în hoteluri, a relatat publicația Travel + Leisure.online dedicată însoțitorilor de bord și profesioniștilor din aviație.

6 pași pentru a te simți mai în siguranță

1. Inspectează încăperea

Mai întâi, însoțitorii de bord inspectează încăperea pentru a se asigura că nu se află nimeni înăuntru.

Ei lasă ușa deschisă în timp ce verifică – asigurându-se totodată că personalul de curățenie și-a terminat treaba.

„Vreau doar să mă familiarizez cu spațiul și să mă asigur că totul arată așa cum trebuie”, a declarat pentru Fox News Digital Aura Martinez, o însoțitoare de bord din New York cu o experiență de 19 ani.

„Nu este nevoie ca inspecția să dureze 20 de minute.”

2. Efectuați o inspecție

Apoi, aceștia verifică locurile obișnuite în care se pot ascunde, inclusiv baia, cabina de duș, cada, dulapurile și spațiul din spatele draperiilor.

3. Află unde se află ieșirea de urgență

În continuare, călătorii experimentați identifică cea mai apropiată ieșire de urgență. De asemenea, aceștia consultă planul de evacuare afișat pe partea interioară a ușii camerei de hotel, pentru a fi pregătiți în caz de incendiu sau altă urgență.

„O situație de urgență reală nu este momentul potrivit pentru a încerca să descifrezi planul etajului”, a declarat pentru Fox News Digital Brian Rooney, consultant de turism din Texas și fondator al site-ului GetCruiseInfo.com.

Martinez a recomandat să mergem și mai departe cu aceste măsuri de precauție.

„Trebuie să știi dacă trebuie să o iei la stânga sau la dreapta când ieși din cameră, cam la ce distanță se află casa scării și, dacă este posibil, pe lângă câte uși trebuie să treci până ajungi la ea”, a spus ea.

4. Verifică încuietorile

Însoțitorii de bord verifică, de asemenea, încuietorile.

Ei vor să se asigure că ușile, zăvorul, siguranța și ferestrele se închid corespunzător.

5. Asigură-te că telefonul funcționează

De asemenea, ei recomandă verificarea funcționării telefonului din cameră, astfel încât să poți contacta recepția sau serviciile de urgență în cazul în care telefonul mobil nu funcționează.

„Dacă cineva vine pe neașteptate la ușă pretinzând că face parte din personalul hotelului, sună la recepție și verifică înainte de a deschide”, a adăugat Rooney.

Martinez a fost de acord, adăugând: „Poți fi politicos și, în același timp, prudent”.

6. Instalează o alarmă pentru ușă

În cele din urmă, experții recomandă amplasarea unei alarme portabile sau a unei pene de blocare la baza ușii, pentru a ști dacă cineva încearcă să intre.

„O alarmă portabilă sau o pană de blocare poate oferi un plus de siguranță, în special pentru cei care călătoresc singuri, însă acest lucru nu trebuie să înlocuiască verificarea funcționării corecte a sistemelor de închidere ale hotelului”, a precizat Rooney.

De asemenea, Martinez a menționat că o lanternă mică este un obiect „incredibil de subestimat” pe care să-l incluzi în bagajul de călătorie.

Scopul este să fii atent la împrejurimi — nu să te temi să călătorești, a adăugat Rooney.

„Dacă aloci un minut sau două pentru a verifica încăperea, încuietoarea și ieșirea de urgență, te poți bucura apoi în liniște de călătorie.”

Martinez a fost de acord, afirmând: „Scopul este să fii pregătit, nu speriat.”