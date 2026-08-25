Horoscop miercuri, 26 august. Leii trebuie să aibă grijă la cheltuieli, iar Gemenii se simt puși la zid și analizați de partener
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de miercuri, 26 august.
Berbec
Iubire - Ceilalţi se simt ţinuţi la distanţă. Vedeţi cum îi asiguraţi de reciprocitatea sentimentelor.
Sănătate - Aveţi multe idei şi vă risipiţi energia mai mult cu planuri decât cu activităţi concrete.
Bani - Vedeţi dacă sunteţi mulțumiți de jobul actual! Banii și plăcerea muncii să meargă la unison.
Taur
Iubire - Activitățile pentru timpul liber vă ocupă mintea chiar și la muncă. Sunteți nerăbdător să plecați.
Sănătate - Dacă vă dați frâu liber poftelor, corpul fizic va reacționa.
Bani - Lucrurile se îndreaptă către o direcție pozitivă. Deocamdată apreciați stabilitatea unui venit constant.
Gemeni
Iubire - Vă simțiți pus la zid și analizat de iubit sau colegi până în cele mai mici detalii. E doar teama de abandon.
Sănătate - Nu căutați să trageți concluziile finale. Unele simptome sunt trecătoare și bazate pe fond de stres.
Bani - Dacă sunteți răbdător, faceți un pas în spate și soluțiile la dilemele financiare vor apărea mai clar.
Rac
Iubire - Atmosfera e prea intensă. Nu faceți față emoțiilor puternice ale altora întrucât sunteți agitat pe interior.
Sănătate - Găsiți metode de a vă liniști și a vă păstra cât de cât calmul și echilibrul. Tensiunea s-a acumulat.
Bani - Delegarea sarcinilor servește mai bine interesului celuilalt. Dacă vreți mai mult, asumați-vă mai mult!
Leu
Iubire - Un membru al familiei sau cineva din trecut vă solicită timpul și sprijinul. Nu dați și cămașa de pe voi.
Sănătate - Structura rutinei este ce trebuie să păstrați. Nu modificați tratamente sau mișcări după propria părere.
Bani - Evaluați lista de cumpărături. Nu cumpărați foarte mult pe fond emoțional, ci alegeți utilitatea bunurilor.
Fecioară
Iubire - Nu vă implicaţi în conflicte care nu au legătură directă cu propriile treburi. Lăsaţi pe fiecare să îşi ducă luptele.
Sănătate - Alăturaţi-vă cauzelor în care credeţi. Înscrieţi-vă la competiţii sportive ori cu scopuri umanitare.
Bani - Faceţi ce e doar bine personal. E momentul să vă urmăriţi interesul individual.
*Informațiile din acest articol nu au bază științifică.