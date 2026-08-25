 Un fost recrutor Google dezvăluie greșeala care îți face CV-ul „invizibil”: „Ai doar șase secunde să demonstrezi că poți face treaba” | adevarul.ro
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Un fost recrutor Google dezvăluie greșeala care îți face CV-ul „invizibil”: „Ai doar șase secunde să demonstrezi că poți face treaba”

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Un CV poate ajunge să fie ignorat de angajatori în doar câteva secunde, iar una dintre cele mai frecvente greșeli este ca persoana care aplică să vorbească mai mult despre responsabilități și potențial decât despre rezultatele pe care le-a obținut.

Specialistă în recrutare
Specialistă în recrutare Foto: sursa: Getty Images

Avertismentul vine de la Farah Sharghi, specialistă în recrutare care a lucrat pentru companii precum Google și TikTok. După mai bine de un deceniu petrecut în recrutare, Sharghi spune că a observat o schimbare importantă pe piața muncii. Dacă în trecut companiile erau mai dispuse să investească în dezvoltarea angajaților, în prezent, pe fondul bugetelor mai restrânse, angajatorii caută tot mai mult oameni care pot ocupa un post și pot începe să livreze rezultate încă din prima zi, potrivit cnbc.

Problema este că mulți candidați continuă să își pi. Ei pun accent pe faptul că sunt dornici să învețe, să evolueze și să își dezvolte cariera, dar oferă prea puține dovezi concrete că pot rezolva problemele pentru care sunt angajați.

„Ai doar șase secunde”

Potrivit expertei, un candidat trebuie să folosească foarte eficient spațiul din CV, deoarece recrutorul are la dispoziție doar câteva secunde pentru a decide dacă merită să acorde mai multă atenție documentului. Sharghi insistă asupra ideii că CV-ul trebuie să demonstreze rapid că persoana poate face munca pentru care aplică.

„CV-ul tău are șase secunde pentru a demonstra că poți face treaba”, spune experta.

În loc să enumere pur și simplu atribuțiile de la fostele locuri de muncă, candidatul ar trebui să explice ce s-a schimbat în bine datorită muncii sale.

De exemplu, dacă o sarcină dura 12 zile înainte de preluarea ei de către candidat, iar ulterior era finalizată în trei zile. Aceasta este o informație relevantă. Ea arată concret impactul pe care angajatul l-a avut.

„Am gestionat”, „am coordonat” sau „am fost responsabil pentru” nu sunt suficiente dacă nu este explicat și rezultatul.

O cifră fără context poate deveni „invizibilă”

Sharghi recomandă și folosirea atentă a cifrelor din CV. Afirmația „am crescut veniturile cu 40%” poate părea impresionantă, dar nu spune mare lucru fără un punct de referință. Recrutorul trebuie să știe de la ce valoare s-a pornit, pentru ce produs sau serviciu a fost obținut rezultatul și care era obiectivul inițial. Cu alte cuvinte, fiecare cifră trebuie să aibă un context.

Experta recomandă candidaților să arate nu doar ce au făcut, ci și rezultatul acțiunilor lor și impactul asupra companiei. Această abordare este una pe care Sharghi a promovat-o și în alte materiale despre redactarea CV-ului.

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„Sunt un bun comunicator” nu mai impresionează

Un alt obicei pe care recrutorul îl critică este folosirea unor descrieri generale precum „atent la detalii”, „bun comunicator”, „orientat spre rezultate” sau „bun coleg”.

Astfel de formulări apar în foarte multe CV-uri și nu oferă suficiente informații despre ceea ce poate face concret candidatul.

În schimb, o formulare precum „am coordonat săptămânal întâlniri între departamentele de inginerie, juridic și produs timp de 18 luni” oferă o imagine mult mai clară asupra experienței candidatului.

Astfel, fără să spună pur și simplu că este un „bun comunicator”, acesta demonstrează că a lucrat cu mai multe echipe și a coordonat colaborarea dintre ele.

Scrisoarea de intenție nu poate salva un CV slab

Nici scrisoarea de intenție nu ar trebui să fie folosită pentru a-l convinge pe angajator că un candidat poate face o muncă pentru care CV-ul său nu oferă nicio dovadă.

Sharghi recomandă ca scrisoarea să fie scurtă, de două sau trei paragrafe. Candidatul trebuie să precizeze postul pentru care aplică și cum a aflat despre acesta, apoi să identifice problema pe care compania încearcă să o rezolve.

Următorul pas este prezentarea unuia sau a două exemple din experiența anterioară în care candidatul a rezolvat o problemă similară.

Ideea este ca scrisoarea să reprezinte o dovadă suplimentară, nu un discurs de promovare personală.

Companiile caută oameni care pot face treaba imediat

Un alt sfat important al expertei îi vizează pe cei care își caută un angajator dispus să îi formeze.

Pentru persoanele aflate la începutul carierei există încă astfel de oportunități. Sharghi recomandă însă identificarea companiilor care au programe clare de dezvoltare: recrutori specializați pentru universități, programe de internship, programe de rotație sau grupuri dedicate absolvenților.

În cazul în care un post prezentat drept „entry-level” este gestionat de un recrutor generalist și nu există un program real de dezvoltare, candidatul ar trebui să fie atent. Potrivit expertei, este posibil ca angajatorul să nu intenționeze să îl formeze, ci să caute pur și simplu forță de muncă mai ieftină.

Pentru cei aflați la mijlocul carierei, situația este diferită. Companiile caută în primul rând experiență și competențe, nu potențial.

„Ești angajat pentru a acoperi o anumită nevoie”, este ideea transmisă de Sharghi.

Cine este Farah Sharghi

Farah Sharghi este specialistă în recrutare tehnică, speaker și creatoare de conținut. A lucrat în recrutare pentru Google, Uber, Lyft, TikTok și The New York Times și spune că a analizat peste 136.000 de CV-uri de-a lungul carierei.

În prezent, oferă consultanță privind CV-urile, interviurile, negocierile salariale și dezvoltarea carierei.

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