Duminică, 24 August 2025
Adevărul
Video Cum putem transforma frica în vindecare. Psihologul Aloma Odogwu explică legătura dintre minte și corp

Publicat:

La Interviurile Adevărul, psihologul Aloma Odogwu dezvăluie cum gândurile, emoțiile și conștiența corpului pot influența sănătatea și chiar procesul de vindecare.

Foto:Superbebe.ro
Foto:Superbebe.ro

Mintea și corpul, o relație ignorată

Suntem deconectați de propriul corp și ne aducem aminte de el  doar atunci când durerea sau boala își fac simțită prezența. La interviurile Adevărul, psihologul Aloma Odogwu atrage atenția asupra legăturii indestructibile dintre minte și corp și asupra faptului că sănătatea începe în interior.

Între corp și minte există interconectare, demonstrată de studii. Mintea și corpul contează pentru că formează un întreg. Nu le putem aborda separat”, spune Aloma.

Ea dă exemplul fricii, o emoție care lasă urme fizice: „La mine, și la mulți clienți de-ai mei, frica o localizăm în zona abdominală. Emoțiile își găsesc locul în corp, iar acesta ne trimite mesaje clare.”

Practici simple pentru echilibru

Psihologul explică faptul că echilibrul minte-corp nu ține de tehnici complicate, ci de obiceiuri mici, integrate în viața de zi cu zi.

„Pentru alinierea minte-corp sunt practici simple, prin care este important să înțelegem mecanica din spate. Ce se întâmplă în stările emoționale? Fugim sau luptăm. Ca să aducem echilibru, avem nevoie de exerciții precum ancorarea sau respirația diafragmatică”, detaliază ea.

Una dintre metodele cele mai eficiente este respirația 4-4-4: „Inspiră, menține, respiră. Acest ritm susține revenirea în simțuri. Așezat pe scaun, cu picioarele pe podea, cu mâinile pe suprafața scaunului, e suficient să ne luăm un timp pentru tăcere și senzații.”

Puterea gândului: vindecare reală

Unul dintre cele mai puternice argumente aduse de Aloma Odogwu este experiența personală de auto-vindecare.

Timp de cinci ani am avut noduli la sân. Am început să practic vizualizarea ghidată și să-mi spun că sunt sănătoasă, că nu am nimic. Anul trecut, la investigațiile medicale, nu mai era nimic. Am experimentat această auto-vindecare doar prin modul de gândire”, mărturisește psihologul.

Cazul său demonstrează, spune ea, că mintea are un rol direct în procesul de vindecare: „Corpul meu este un răspuns la ceea ce este mintea mea, și mintea mea este răspunsul la cum e corpul meu.

Cum privim vârsta și teama de bătrânețe

Un alt capitol sensibil este frica de îmbătrânire. Psihologul consideră că etichetele sociale ne limitează și ne îndepărtează de libertatea interioară.

„Trăim cu niște etichete care ne fac să pierdem ce au copiii: spiritul ludic. Uităm să fim liberi, curioși, să experimentăm. Dacă eu spun despre mine că sunt bătrână, că memoria mă lasă, așa o să fiu”, avertizează Aloma în interviul pentru Adevărul.

În schimb, ea propune un alt unghi: „Indiferent de vârstă, posibilitățile sunt infinite. Dacă accesez corpul conștient, încep să observ ce se întâmplă cu mine și descopăr libertatea poveștii mele.”

Libertatea de a ne reinventa

Dincolo de reguli și convenții, cheia echilibrului se află în noi. Aloma Odogwu subliniază importanța asumării responsabilității pentru stările noastre emoționale și mentale:

Noi suntem responsabili de aceste stări. Emoția mea poate să fie entuziasm, iar atunci simt vitalitate, putere, energie. Modul cum ne privim pe noi înșine influențează direct sănătatea noastră”, spune psihologul Aloma Odogwu în  interviul cu Antoaneta Banu.

Pentru ea, concluzia este simplă: mintea și corpul nu sunt două entități separate, ci un mecanism unic, care funcționează cel mai bine atunci când este ascultat și armonizat.

Urmărește integral ediția video din Interviurile Adevărul și vei afla de la specialist și mai multe practici de reconectare minte corp dar și despre cel mai eficient ghid pe care îl poți obține.

Descoperă și cele mai importante sfaturi extrase din cartea eveniment ”Corpul conștient. Cum ne modelăm sănătatea prin gândire” scrisă de Ellen J. Langer este prima femeie titularizată la catedra de psihologie de la Harvard, unde este în continuare profesor de psihologie

Stil de viață

