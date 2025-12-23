Programul mall-urilor și supermarketurilor de sărbători. În ce zile sunt deschise marile centre comerciale

În perioada sărbătorilor de iarnă, marile lanțuri de retail vor avea program special, cu închideri parțiale sau totale în zilele de Crăciun și Anul Nou, iar programul exact diferă de la un magazin la altul.

În timp ce majoritatea centrelor comerciale rămân închise pe data de 25 decembrie 2025, există și câteva excepții în București

Programul mall-urilor de sărbători

Programul nu este același pentru toate zonele din mall. Cinematografele, supermarketurile, restaurantele și sălile de fitness pot avea orare diferite față de magazinele de retail.

Afi Cotroceni

Afi este singurul Mall din București care a fost deschis în ziua de Crăciun și în prima zi din an. În 2025, acesta va fi deschis după un program special atât cu zona de food court și cinema, dar și supermarketul Auchan.

Centrul comercial

• Miercuri, 24 decembrie: 10:00 – 19:00

• Joi, 25 decembrie: 14:00 – 22:00

• Miercuri, 31 decembrie: 10:00 – 19:00

• Joi, 1 ianuarie: 14:00 – 22:00

Auchan AFI

• Miercuri, 24 decembrie: 07:00 – 19:00

• Joi, 25 decembrie: 14:00 – 22:00

• Miercuri, 31 decembrie: 07:00 – 19:00

• Joi, 1 ianuarie: 14:00 – 22:00

Mega Mall

Galerie comercială și food court

· 24 decembrie: 10.00 – 19.00

· 25 decembrie: închis

· 26 decembrie: 10.00 – 22.00

· 30 decembrie: 10.00 – 22.00

· 31 decembrie: 10.00 – 18.00

· 1 ianuarie: închis

Carrefour Mega Mall

· 24 decembrie: până la ora 19.00

· 25 decembrie: închis

· 26 decembrie – 27 decembrie: până la ora 22.00

· 28 decembrie – 30 decembrie: până la ora 23.00

· 31 decembrie: până la ora 18.00

· 1 ianuarie: închis

Cinema City Mega Mall

· 24 decembrie: 9.30 – 16.00

· 25 decembrie: 14.00 – 23.00

· 31 decembrie: 10.30 – 16.00

· 1 ianuarie: 14.00 – 23.00

World Class Mega Mall

· 24 decembrie: 8.00 – 16.00

· 25 decembrie: închis

· 26 decembrie: 12.00 – 20.00

· 31 decembrie: 8.00 – 16.00

· 1 ianuarie: închis

· 2 ianuarie: 12.00 – 20.00

Mall Băneasa Shopping City

· 24 decembrie: 10:00 - 19:00

· 25 decembrie: închis

· 26 decembrie - 30 decembrie: 10:00 - 22:0

· 31 decembrie: 10:00 - 18:00

· 1 ianuarie: Închis

Excepție face Cinema City

Promenada Mall

Program galerie comercială și food court

· 24 decembrie 2025: 10.00 – 18.00

· 25 decembrie 2025: închis

· 26 decembrie 2025: 10.00 – 22.00

· 31 decembrie 2025: 10.00 – 18.00

· 1 ianuarie 2026: închis

· Din 2 ianuarie 2026: program normal 10.00 – 22.00

World Class Promenada

· 1 decembrie 2025: 8.00 – 22.00

· 24 decembrie: 8.00 – 16.00

· 25 decembrie: închis

· 26 decembrie: 12.00 – 20.00

· 31 decembrie: 8.00 – 16.00

· 1 ianuarie: închis

· 2 ianuarie: 12.00 – 20.00

Veranda Mall

· 1-18 decembrie: 10:00 – 22:00

· 19-23 decembrie: 10:00 – 22:00

· 24 decembrie: 10:00 – 19:00

· 25 decembrie: închis

· 26-28 decembrie: 10:00 – 22:00

· 29-30 decembrie: 10:00 – 22:00

· 31 decembrie: 10:00 – 18:00

· 1 ianuarie: închis

· Din 2 ianuarie: 10:00 – 22:00

Carrefour Veranda

· 1-18 decembrie: 07:00 – 22:00

· 19-23 decembrie: 07:00 – 23:00

· 24 decembrie: 07:00 – 19:00

· 25 decembrie: închis

· 26-28 decembrie: 07:00 – 22:00

· 29-30 decembrie: 07:00 – 23:00

· 31 decembrie: 07:00 – 18:00

· 1 ianuarie: închis

· Din 2 ianuarie: 07:00 – 22:00

Patinoar

· 25 decembrie 2025: 10:00 – 22:00

1 ianuarie 2026: 10:00 – 22:00

World Class

· 24 decembrie 2025: 08:00 – 16:00

· 25 decembrie 2025: Închis

· 26 decembrie 2025: 12:00 – 20:00

· 31 decembrie 2025: 08:00 – 16:00

· 1 ianuarie 2026: Închis

Sun Plaza

24 decembrie 2025: 10:00 - 18:00

· 25 decembrie 2025: Închis

· 26 decembrie: 10:00 - 22:00

· 31 decembrie 2025: 10:00 - 18:00

Park Lake

24 decembrie 2025: 10:00 - 20:00

· 25 decembrie 2025: Închis

· 26 decembrie 2025: 10:00 - 22:00

Mall Vitan

· 24 decembrie 2025: 10.00 – 18.00

· 25 decembrie 2025: închis

· 26 decembrie 2025: 10.00 – 22.00

City Plaza

24 decembrie 2025: 10.00 – 18.00

· 25 decembrie 2025: închis

· 26 decembrie 2025: 10.00 – 22.00

Militari Shopping Center

24 decembrie 2025: 10:00 - 18:00

· 25 decembrie 2025: Închis

· 26 decembrie 2025: 10:00 - 22:00

· 31 decembrie 2025: 10:00 - 18:00

· 1 ianuarie 2026: Închis

Hypermarket Auchan

· 24 decembrie 2025: 07:00 - 18:00

· 25 decembrie 2025: Închis

· 26 decembrie 2025: 10:00 - 22:00

· 31 decembrie 2025: 07:00 - 18:00