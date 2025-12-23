Alexandru Rafila critică amânarea majorării punctului pentru medicii din ambulatorii: „Face imposibilă orice reformă”

Fostul ministru al Sănătății și președinte al Comisiei de sănătate din Camera Deputaților, Alexandru Rafila, a criticat dur proiectul Ordonanței „Trenuleț” prezentat de Guvern, considerând inacceptabilă amânarea cu un an a majorării punctului pentru medicii care lucrează în ambulatorii.

Alexandru Rafila atrage atenția că această măsură afectează o categorie esențială de medici și subminează reformele în sănătate. „Proiectul Ordonanței «Trenuleț» prezentat de către Guvern are o componentă care este inacceptabilă din punct de vedere profesional, dar și din punctul meu de vedere, ca președinte al Comisiei de sănătate, din Camera Deputaților, pentru că amână cu un an aplicarea unei măsuri care ducea la mărirea punctului pentru medicii care lucrează în ambulatoriile de specialitate”, a scris Rafila într-o postare pe Facebook.

Fostul ministru subliniază importanța acestei categorii de medici, care reprezintă aproximativ 20% din totalul medicilor din România: „Sunt 10.000 de medici care lucrează în ambulatorii. Nu poți să plătești un medic specialist din ambulatorii cu 60% din valoarea punctului care este oferită medicilor de familie și ulterior să spui că vrei să faci o reformă a serviciilor de sănătate, în condițiile în care reducerea serviciilor spitalicești sau impactului financiar al serviciului spitalicesc nu se poate face decât dacă dezvoltăm serviciile ambulatorii, așa cum bine a spus Ministerul Sănătății”.

Impact asupra serviciilor preventive și a reformelor

Rafila atrage atenția că subfinanțarea serviciilor ambulatorii afectează atât serviciile medicale de rutină, cât și prevenția: „Nu poți să dezvolți serviciile ambulatorii și să menții o subfinanțare a unui sector extrem de important, în asigurarea nu numai serviciilor medicale de rutină, dar și a serviciilor preventive, pentru că discutăm că vrem să facem și prevenția și vrem să ținem și medicii în țară”.

El a criticat prorogarea majorării punctului: „Toate aceste lucruri – respectiv schimbarea piramidei serviciilor, dezvoltarea serviciilor preventive, menținerea medicilor în țară – nu se pot face decât dacă această categorie de medici sunt plătiți așa cum a existat cadrul legal stabilit, măcar cu 6,5 lei punctul față de 5 lei, cât este în momentul de față, o altă mărire urmând să fie făcută peste un an. Prorogarea cu un an de zile nu face altceva decât să facă imposibilă orice reformă în domeniul serviciilor de sănătate și aici cred că trebuie foarte serios discutat atât în cadrul Guvernului cu Ministerul Sănătății, cât și în cadrul Parlamentului”.

Rafila a mai precizat că va urmări parcursul ordonanței și că nu va susține măsura în Parlament: „De altfel, această ordonanță va ajunge și în Parlament și eu nu voi susține o astfel de poziție”.

Măsurile pentru bugetul pe 2026

Ministerul Finanțelor a publicat o ordonanță de urgență care stabilește principalele măsuri pentru bugetul pe 2026, vizând stimularea economiei, sprijin pentru angajații vulnerabili, reducerea cheltuielilor publice și acordarea de împrumuturi autorităților locale pentru proiecte PNRR și termoficare.

Ministrul Alexandru Nazare a declarat: „Venim cu un pachet de măsuri concrete: taxe mai mici și reguli mai simple pentru mediul de business, sprijin pentru angajații cu salarii mici, mai puțină birocrație și controale mai stricte pentru cheltuirea banilor publici și combaterea evaziunii fiscale”.

Ordonanța prevede reducerea impozitelor pentru firme, continuarea programelor sociale, protecția consumatorilor vulnerabili de energie și împrumuturi pentru autoritățile locale. Totodată, sunt introduse controale mai stricte și mecanisme pentru un cadru financiar stabil și predictibil în 2026.