Actorul britanic Russell Brand, acuzat de noi infracțiuni de viol și agresiune sexuală

Russell Brand a fost acuzat de două noi infracțiuni, inclusiv un caz de viol, a anunțat Poliția Metropolitană din Londra.

Într-un comunicat recent, poliția a precizat că Crown Prosecution Service (CPS) a autorizat o nouă acuzație de viol și o acuzație de agresiune sexuală, vizând două femei diferite, relatează BBC.

Prezentatorul TV, comediantul și actorul își pledase anterior nevinovat pentru cinci capete de acuzare, inclusiv două cazuri de viol, două cazuri de agresiune sexuală și un caz de agresiune indecentă, toate în legătură cu patru femei.

Russell Brand, în vârstă de 50 de ani, urmează să se prezinte la Westminster Magistrates' Court pe 20 ianuarie 2026 în legătură cu cele două noi acuzații.

Detectivii au început să investigheze aceste acuzații după ce ele au fost aduse în atenție de investigații făcute de Sunday Times, The Times și Channel 4 Dispatches în septembrie 2023.

CPS a precizat că cele două noi acuzații s-ar fi produs în 2009 și vizează femei diferite.

Un proces este programat să înceapă la Southwark Crown Court pe 16 iunie 2026 pentru cele cinci acuzații inițiale, care s-ar fi petrecut între 1999 și 2005 în centrul Londrei și în Bournemouth.

Brand, din Oxfordshire, este acuzat că a violat o femeie în Bournemouth în 1999 și că a agresat indecent o altă femeie în zona Westminster în 2001.

O a treia acuzație susține că ar fi agresat sexual o femeie în Westminster între 2004 și 2005, iar restul capetelor de acuzare vizează presupusul viol oral și agresiunea sexuală asupra unei alte femei în 2004, tot în zona Westminster.

Detectivul inspector Tariq Farooqi de la Metropolitan Police a declarat că femeile care au depus plângeri primesc sprijin din partea ofițerilor special instruiți.

Brand, născut în Essex, a devenit cunoscut ca stand-up comedian și și-a câștigat faima ca prezentator al unor emisiuni TV precum Big Brother’s Big Mouth, dar și prin propriile programe de radio pe posturi precum BBC Radio 2 și 6 Music.

Ulterior, și-a construit o carieră la Hollywood, jucând în filme precum Forgetting Sarah Marshall și Get Him To The Greek.