Înjurăturile pot îmbunătăți performanța fizică și implicarea, spun cercetătorii: „Te simți mai concentrat, mai sigur pe tine și mai puțin distras”

Înjurăturile ar putea avea un efect surprinzător asupra performanței fizice, potrivit unui studiu recent. Cercetarea arată că folosirea cuvintelor considerate urâte îi poate ajuta pe oameni să se concentreze mai bine, să se simtă mai încrezători și să fie mai puțin distrași în timpul efortului fizic.

Înjuratul poate funcționa ca un mecanism simplu prin care oamenii își depășesc limitele.

„În multe situații, oamenii se rețin – conștient sau inconștient – de la a-și folosi întreaga forță. Înjurătura este o modalitate accesibilă de a te simți mai concentrat, mai sigur pe tine și mai puțin distras”, a explicat autorul principal al studiului, Richard Stephens, lector senior în psihologie la Universitatea Keele din Marea Britanie.

Studiul se bazează pe două experimente la care au participat 192 de persoane. Participanții au fost rugați să repete, la fiecare două secunde, fie un cuvânt vulgar ales de ei, fie un cuvânt neutru, în timp ce efectuau exerciții fizice. Ulterior, aceștia au completat chestionare privind starea lor mentală în timpul exercițiului, conform Euronews.

Rezultatele au arătat că persoanele care au înjurat au reușit să-și susțină greutatea corporală semnificativ mai mult timp decât cele care au repetat cuvinte neutre. De asemenea, acestea au raportat un nivel mai ridicat de încredere în propriile capacități, o reducere a gândurilor care le distrăgeau atenția și atingerea unei stări de implicare profundă în activitatea desfășurată.

Cercetătorii consideră că înjuratul induce o stare de dezinhibare mentală, prin care oamenii renunță temporar la constrângerile sociale și își permit să depună un efort mai mare. „Prin înjurături, ne eliberăm de constrângerile sociale și ne permitem să forțăm mai mult în diferite situații”, a mai spus Richard Stephens.

Potrivit autorilor, aceste concluzii explică de ce înjuratul este atât de răspândit.

„Este un instrument gratuit, fără consum de energie, fără medicamente, ușor de accesat și disponibil oricând, atunci când avem nevoie de un plus de performanță”, a concluzionat cercetătorul.

Studiul a fost publicat în revista American Psychologist.