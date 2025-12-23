search
Marți, 23 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Bărbat arestat pentru spionaj în favoarea Rusiei, după un presupus complot cu explozibili asupra transporturilor de mărfuri din Germania

0
0
Publicat:

Un bărbat arestat în Elveția, suspectat că ar fi fost implicat în luna mai într-un complot pentru comiterea unor atacuri cu explozibil asupra transporturilor de mărfuri din Germania, a fost adus în fața unui judecător al Curții Federale de Justiție și plasat în arest preventiv pentru presupus spionaj în favoarea Rusiei.

Bărbatul ar fi conspirat alături de doi complici. FOTO: X/@Maks_NAFO_FELLA
Bărbatul ar fi conspirat alături de doi complici. FOTO: X/@Maks_NAFO_FELLA

Potrivit Biroului procurorului federal german, judecătorul a dispus marți arestarea bărbatului, care fusese reținut la jumătatea lunii mai în Thurgau, Elveția. Autoritățile germane îl suspectează că ar fi acționat la comanda unor persoane despre care se crede că au fost angajate de Rusia, relatează agenția DPA, citată de Agerpres.

Bărbatul ar fi conspirat alături de doi complici pentru a incendia și a comite atacuri cu bombă asupra transporturilor de mărfuri din Germania. Cei doi complici, cetățeni ucraineni, urmau să opereze din Germania, trimițând pachete care conțineau dispozitive explozive și incendiare către Ucraina, acestea fiind concepute să ia foc în timpul transportului, conform informațiilor furnizate anterior de anchetatori.

Cei doi cetățeni ucraineni au fost aduși în fața Curții Federale de Justiție cu câteva luni în urmă și au fost plasați, la rândul lor, în arest preventiv.

Serviciile de informații germane au avertizat în mod repetat, în ultimele luni, cu privire la riscurile de sabotaj și spionaj asociate Rusiei. Autoritățile atrag atenția că astfel de acțiuni vizează infrastructura critică și lanțurile de aprovizionare.

În acest context, anchetatorii amintesc un incident petrecut în 2024, când un pachet ce conținea o încărcătură incendiară a luat foc într-un centru logistic din Leipzig, cu puțin timp înainte de a fi încărcat într-un avion. Incidentul a avut loc în timp ce aeronava se afla încă la sol, iar incendiul a cuprins containerul, fără a se solda cu victime.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ordin de arestare pentru Gari Kasparov. Fostul campion de șah este un critic al lui Vladimir Putin
digi24.ro
image
CGMB a aprobat majorarea taxelor pentru 2026. Impozitele pe locuințe în București aproape se dublează
stirileprotv.ro
image
Care sunt prețurile în prag de sărbători în cea mai mare piață din București. Cu cât se vinde un kilogram pește proaspăt la Obor
gandul.ro
image
Cu cât s-au scumpit sărbătorile românilor? Fiscaliști: Masa tradițională de Crăciun, bradul și cadourile „modeste” costă 500 de euro în 2025
mediafax.ro
image
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
fanatik.ro
image
Mii de șoferi de TIR prost plătiți, inclusiv români, și-au abandonat camioanele în „parcările de Crăciun” din Belgia ca să se întoarcă acasă de sărbători
libertatea.ro
image
VIDEO. Accident pe noul tronson al Autostrăzii Moldovei, în prima oră de la deschiderea circulației
digi24.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a devenit mamă pentru a patra oară, la 44 de ani
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Tavanul de la Hotelul Hilton din Sibiu a căzut peste oamenii aflați în piscină. 8 persoane, extrase de SMURD, printre care 3 copii
antena3.ro
image
Ninge de Crăciun în București și în sudul țării. Strat de zăpadă de 8 cm
observatornews.ro
image
Vila Rodicăi Stănoiu ar fi fost jefuită! Ce obiecte lipsesc din averea fostei ministre a Justiției, după ce a fost amplu percheziționată
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
prosport.ro
image
De ce nu este bine să refuzi colindătorii în Ajunul Crăciunului. Ce se spune că pățești, potrivit tradiției
playtech.ro
image
Ionel Dănciulescu, sechestrat în Turcia: “Am fost forţat să plec! Başkanul ne-a luat paşapoartele”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
A dispărut de la TV și și-a băgat toți banii în România: ”Am investit foarte mult”
digisport.ro
image
Meteorologii ANM anunță un Crăciun ca pe vremuri: Ninsori abundente chiar în Ajun și un val de ger rusesc pătrunde în țara noastră
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV Ce fel de mâncare tradițională gătește Denise Rifai de Crăciun. Îndrăgita vedetă ne-a dezvăluit planurile pe care le are de sărbători
kanald.ro
image
Bolojan, anunț pentru românii care lucrează la stat. Tăierile de cheltuieli și restructurări de posturi
playtech.ro
image
Ce a apărut în locul in care Mălina Guler și-a dat ultima suflare. Ipoteze șocante circulă pe internet: „Ar fi căzut 15-20 de persoane din acel bloc… au mai murit 3”
wowbiz.ro
image
Percheziții la casa Rodicăi Stănoiu. Dovezile pe care le caută procurorii
romaniatv.net
image
Lista măsurilor fiscale pentru 2026. ”Ordonanța Trenuleț”, pe masa Guvernului
mediaflux.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
Dovada că Alessia Pop, câștigătoarea Vocea României, s-a cunoscut cu Theo Rose înainte de a urca pe scena concursului de la PRO TV. Unde au fost cele două
actualitate.net
image
De ce se adaugă o lingură de mălai în compoziția sarmalelor. Un truc folosit de bucătăresele din Moldova
click.ro
image
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată din generație în generație
click.ro
image
Orașul care va avea primul tren suspendat din România
click.ro
Regina Sofia în doliu GettyImages 2170885058 jpg
Doliu la Curtea Spaniei. Chiar înainte de Crăciun, Regina Sofia e complet neconsolată
okmagazine.ro
kortnee greenfield d9ystsaiOW8 unsplash jpg
Ziua ta de naștere îți poate aduce noroc în viață. Află dacă ești pe „lista norocoaselor”!
clickpentrufemei.ro
Stalin, în 1937 (© Wikimedia Commons)
Decizia lui Iosif Vissarionovici Stalin din 11 ianuarie 1939
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum se coace corect cozonacul. Temperatura potrivită pentru cuptorul electric și pe gaz
image
De ce se adaugă o lingură de mălai în compoziția sarmalelor. Un truc folosit de bucătăresele din Moldova

OK! Magazine

image
Vestea transmisă de Prințul William și Kate Middleton! Și-au întrerupt vacanța de Crăciun pentru acest mesaj important

Click! Pentru femei

image
Atenție, imagini cu impact emoțional! Actorul care a avut succes la Hollywood trăiește acum pe străzi!

Click! Sănătate

image
Neurochirurg: De ce japonezii trăiesc mai mult și mai sănătos?