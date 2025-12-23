search
Marți, 23 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Omul Kremlinului îl contrazice pe J.D. Vance. Peskov consideră că nu au fost făcute progrese în discuțiile ruso-americane de la Miami

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că recentele consultări dintre Rusia și Statele Unite privind situația din Ucraina, desfășurate la Miami, nu pot fi considerate un progres. Acesta a contrazis evaluările optimiste făcute de oficiali americani.

Potrivit lui Peskov, întâlnirea a avut un caracter strict de lucru. FOTO: Profimedia
Potrivit lui Peskov, întâlnirea a avut un caracter strict de lucru. FOTO: Profimedia

Potrivit lui Peskov, întâlnirea a avut un caracter strict de lucru, iar principalul obiectiv al părții ruse a fost obținerea de informații de la americani despre rezultatele contactelor acestora cu europenii și ucrainenii.

„Aceasta este o activitate în desfășurare. Am spus deja că, în primul rând, va exista un proces de lucru destul de meticulos, la nivel de experți. Cel mai important lucru a fost să obținem informații de la americani despre rezultatele muncii lor cu europenii și ucrainenii. Și pe baza acestui lucru, vom putea determina cât de mult se aliniază aceste evoluții cu spiritul de la Anchorage (întâlnirea anterioară Trump-Putin din Alaska - n. r.)”, a spus Peskov, conform The Moscow Times.

Declarațiile Kremlinului contrastează cu poziția exprimată de partea americană. Emisarul prezidențial al SUA, Steve Witkoff, a descris discuțiile de la Miami drept „productive”, iar vicepreședintele american, JD Vance, a vorbit despre „progrese” în cadrul negocierilor privind un posibil plan de pace.

Reacționând la aceste afirmații, Peskov a spus că nu știe ce a înțeles vicepreședintele american prin termenul de „progres”.

În acest moment, data următoarei runde de discuții ruso-americane nu a fost stabilită. Anterior, Kirill Dmitriev, un apropiat al președintelui Vladimir Putin, sugerase că o viitoare întâlnire ar putea avea loc la Moscova. Peskov a declarat însă că nu are informații despre eventuale pregătiri pentru o vizită în Rusia a lui Steve Witkoff sau a lui Jared Kushner.

Kremlinul a mai indicat că anul 2026 ar putea reprezenta o oportunitate pentru îmbunătățirea relațiilor ruso-americane. Totuși, Peskov a subliniat că Statele Unite continuă să condiționeze orice progres bilateral de avansarea procesului de soluționare a războiului din Ucraina.

Discuțiile de la Miami au avut loc în perioada 20–21 decembrie și i-au reunit, printre alții, pe Kirill Dmitriev, emisarul american Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump. Înaintea întâlnirii cu delegația rusă, reprezentanții americani au purtat consultări cu partea ucraineană. Dmitriev a descris anterior aceste discuții drept constructive.

La rândul său, ministrul adjunct de externe al Rusiei, Serghei Riabkov, a confirmat că părțile au discutat despre dificultățile din relațiile bilaterale și a admis că nu s-au înregistrat progrese privind problemele majore. El a sugerat că o nouă rundă de discuții ar putea avea loc, cel mai probabil, în primăvara anului viitor, fără a oferi însă o dată concretă.

Rusia

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ordin de arestare pentru Gari Kasparov. Fostul campion de șah este un critic al lui Vladimir Putin
digi24.ro
image
CGMB a aprobat majorarea taxelor pentru 2026. Impozitele pe locuințe în București aproape se dublează
stirileprotv.ro
image
Care sunt prețurile în prag de sărbători în cea mai mare piață din București. Cu cât se vinde un kilogram pește proaspăt la Obor
gandul.ro
image
Cu cât s-au scumpit sărbătorile românilor? Fiscaliști: Masa tradițională de Crăciun, bradul și cadourile „modeste” costă 500 de euro în 2025
mediafax.ro
image
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
fanatik.ro
image
Mii de șoferi de TIR prost plătiți, inclusiv români, și-au abandonat camioanele în „parcările de Crăciun” din Belgia ca să se întoarcă acasă de sărbători
libertatea.ro
image
VIDEO. Accident pe noul tronson al Autostrăzii Moldovei, în prima oră de la deschiderea circulației
digi24.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a devenit mamă pentru a patra oară, la 44 de ani
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Tavanul de la Hotelul Hilton din Sibiu a căzut peste oamenii aflați în piscină. 8 persoane, extrase de SMURD, printre care 3 copii
antena3.ro
image
Analist, despre criza din Justiţie şi reforma pensiilor speciale: Mă aştept să pice la CCR
observatornews.ro
image
Primele imagini dureroase de la înmormântarea Mălinei Guler. Ce scrie pe sicriul tinerei? Zeci de oameni au condus-o pe ultimul drum
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
prosport.ro
image
De ce nu este bine să refuzi colindătorii în Ajunul Crăciunului. Ce se spune că pățești, potrivit tradiției
playtech.ro
image
Ionel Dănciulescu, sechestrat în Turcia: “Am fost forţat să plec! Başkanul ne-a luat paşapoartele”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Cuvântul care a rămas în istoria fotbalului românesc! Ce i-a spus Corneliu Vadim Tudor lui Bogdan Stelea
digisport.ro
image
Meteorologii ANM anunță un Crăciun ca pe vremuri: Ninsori abundente chiar în Ajun și un val de ger rusesc pătrunde în țara noastră
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV Ce fel de mâncare tradițională gătește Denise Rifai de Crăciun. Îndrăgita vedetă ne-a dezvăluit planurile pe care le are de sărbători
kanald.ro
image
Bolojan, anunț pentru românii care lucrează la stat. Tăierile de cheltuieli și restructurări de posturi
playtech.ro
image
Ce a apărut în locul in care Mălina Guler și-a dat ultima suflare. Ipoteze șocante circulă pe internet: „Ar fi căzut 15-20 de persoane din acel bloc… au mai murit 3”
wowbiz.ro
image
Percheziții la casa Rodicăi Stănoiu. Dovezile pe care le caută procurorii
romaniatv.net
image
Modificare la legea pensiilor! Schimbare votată pentru milioane de români
mediaflux.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
Dovada că Alessia Pop, câștigătoarea Vocea României, s-a cunoscut cu Theo Rose înainte de a urca pe scena concursului de la PRO TV. Unde au fost cele două
actualitate.net
image
De ce se adaugă o lingură de mălai în compoziția sarmalelor. Un truc folosit de bucătăresele din Moldova
click.ro
image
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată din generație în generație
click.ro
image
Orașul care va avea primul tren suspendat din România
click.ro
Regina Sofia în doliu GettyImages 2170885058 jpg
Doliu la Curtea Spaniei. Chiar înainte de Crăciun, Regina Sofia e complet neconsolată
okmagazine.ro
kortnee greenfield d9ystsaiOW8 unsplash jpg
Ziua ta de naștere îți poate aduce noroc în viață. Află dacă ești pe „lista norocoaselor”!
clickpentrufemei.ro
Stalin, în 1937 (© Wikimedia Commons)
Decizia lui Iosif Vissarionovici Stalin din 11 ianuarie 1939
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum se coace corect cozonacul. Temperatura potrivită pentru cuptorul electric și pe gaz
image
De ce se adaugă o lingură de mălai în compoziția sarmalelor. Un truc folosit de bucătăresele din Moldova

OK! Magazine

image
Vestea transmisă de Prințul William și Kate Middleton! Și-au întrerupt vacanța de Crăciun pentru acest mesaj important

Click! Pentru femei

image
Atenție, imagini cu impact emoțional! Actorul care a avut succes la Hollywood trăiește acum pe străzi!

Click! Sănătate

image
Neurochirurg: De ce japonezii trăiesc mai mult și mai sănătos?