Doi bărbați condamnați pentru viol în Iran au fost executați după ce pedeapsa a fost confirmată de Curtea Supremă

Doi bărbaţi condamnaţi pentru viol în Iran au fost executaţi, a anunţat marţi agenţia puterii judiciare iraniene.

Cazul data din 2022 şi a avut loc în provincia Mazandaran (nord), a precizat agenţia Mizan pe site-ul său, potrivit Agerpres.

Identităţile celor doi bărbaţi nu au fost dezvăluite.

Pedeapsa cu moartea a fost aplicată după ce condamnarea lor a fost confirmată de Curtea Supremă, precizează agenţia.

Iranul aplică pedeapsa cu moartea pentru mai multe crime, printre care omuciderea şi violul, în general prin spânzurare.

Luna trecută, un bărbat condamnat pentru violarea a două femei a fost executat public în provincia Semnan (nord).

Republica Islamică şi-a înăsprit recent legislaţia, iar spionajul în folosul SUA şi Israelului - vechiul inamic al Teheranului - sau altor ţări şi grupuri considerate ostile, este de asemenea pasibilă de pedeapsa capitală.

Sâmbătă, agenţia Mizan a anunţat executarea unui bărbat acuzat de spionaj în folosul Israelului.

Iranul se află pe locul doi în clasamentul mondial privind numărul de execuţii, după China, potrivit unor organizaţii pentru apărarea drepturilor omului, printre care Amnesty International.