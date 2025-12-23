Bărbat de 55 de ani, lovit mortal de un tren între Ocna Sibiului și Mândra. Traficul feroviar, oprit temporar

Un bărbat de 55 de ani a fost lovit de tren, marți seara, între localitățile Ocna Sibiului și Mândra, județul Sibiu. În urma accidentului, circulația trenurilor a fost oprită pe magistrala 208, a anunțat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Sibiu.

Accidentul a fost semnalat în jurul orei 18:30. Biroul Județean de Poliție Transporturi Sibiu a fost sesizat că o persoană a fost lovită de un tren, în afara localității Ocna Sibiului. Primele verificări efectuate la fața locului au arătat că incidentul s-a produs la kilometrul CFR 409+400, pe magistrala 208, între Ocna Sibiului și Mândra.

„Trenul de transport persoane cu nr. 2567, care circula pe relaţia Sibiu-Sighişoara, a accidentat mortal o persoană de sex masculin. Circulaţia feroviară este întreruptă în vederea efectuării cercetării la faţa locului”, a precizat IPJ Sibiu.

„La fața locului au fost mobilizate două echipaje SMURD dintre care unul cu medic. Din nefericire, bărbatul de aproximativ 55 de ani prezintă leziuni incompatibile cu viața, medicul prezent fiind nevoit să declare decesul”, au transmis reprezentanții ISU Sibiu.

Din cauza cercetărilor desfășurate la fața locului, traficul feroviar a fost temporar întrerupt în zonă.

Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal deschis pentru ucidere din culpă, urmând să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs tragedia.