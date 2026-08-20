Vacanță de coșmar în Franța: șobolan mort, piscină verde și otravă pe masa din sufragerie

O vacanță de 10 nopți în Franța s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru turiștii care au închiriat o proprietate prin Airbnb. Casa, prezentată online ca o locuință rustică și fermecătoare, cu piscină privată și saună, era într-o stare deplorabilă. La sosire, turiștii au găsit insecte peste tot, un șobolan mort, mobilier deteriorat și o piscină cu apă verde. Situația a devenit și mai gravă după ce au descoperit otravă împrăștiată prin locuință.

Richard Glendenning, soția sa, părinții acesteia și cățelul lor de opt luni au ajuns la o proprietate rezervată prin Airbnb, despre care credeau că este o casă de vacanță rustică și fermecătoare.

Familia din Londra a rezervat un sejur de 10 nopți într-un „hambar din secolul al XVIII-lea, cu piscină privată și saună”, situat într-o zonă rurală din Bars, în apropiere de Bergerac. Turiștii știau că proprietatea are un aspect rustic, însă nu se așteptau la condițiile pe care le-au găsit la sosire.

„Online, arăta ca o casă de vacanță foarte frumoasă. M-am gândit că va fi fermecătoare și plăcută, dar experiența a fost în niciun caz așa. A fost un adevărat coșmar”, a povestit Rich, pentru mirror.

Casa era plină de insecte și pânze de păianjen

Potrivit turistului, proprietatea era formată din două clădiri alăturate și părea că nu fusese curățată de foarte mult timp.

„Era cel mai murdar loc. Părea că nimeni nu mai făcuse curățenie acolo de un an sau ceva de genul acesta. Era îngrozitor. În bucătărie, tavanele erau destul de joase și m-am lovit de una dintre acele benzi lipicioase pentru muște, care era plină de insecte. Erau muște peste tot, vii și moarte”, a spus britanicului.

Nici băile nu erau curate. Mai mult, într-un dormitor din cea de-a doua clădire, britanicul a făcut o descoperire șocantă. „Am găsit un rozător mort, un șobolan”, a povestit el.

Într-un alt dormitor, patul fusese scos din zona de mezanin, iar în locul lui erau saltele așezate direct pe podeaua murdară. Într-o cameră orientată spre piscină, familia a descoperit că nu exista nici măcar un pat, ci doar bucăți de lemn sprijinite de perete.

Piscina era „verde radioactiv”

Una dintre principalele atracții ale proprietății era piscina privată. Imaginile din anunț prezentau un loc ideal pentru o vacanță, însă realitatea a fost cu totul diferită.

„Piscina exterioară era de un verde incredibil. Arăta ca și cum ar fi fost radioactivă, verde fluorescent, în loc să aibă o culoare albastră frumoasă”, a declarat Rich.

Piscina avea un strat de murdărie în jurul marginilor, iar instalația de filtrare era zgomotoasă. Un dispozitiv automat se deplasa prin apă, iar mai multe piese de mobilier care apăreau în fotografiile proprietății fuseseră îndepărtate.

Proprietara le-a spus turiștilor că, înainte de sosirea lor, în locuință au fost cazați cinci tineri care „lăsaseră locul într-o stare deplorabilă” și ar fi provocat inclusiv problema piscinei.

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„Asta este otravă pe care am pus-o”

Situația a devenit și mai îngrijorătoare pentru familie din cauza cățelului lor de opt luni. Proprietara știa că turiștii urmau să vină însoțiți de animal și acceptase acest lucru înainte de sosire.

Rich a observat însă pe podele și chiar pe masa din sufragerie o substanță pe care nu o recunoștea „„Am văzut un fel de pietriș sau sare împrăștiată pe multe dintre podele și chiar pe masa din sufragerie. Am întrebat-o pe proprietară, iar ea mi-a spus: «Este otravă pe care am pus-o acolo». Știa dinainte că venim cu un cățel, așa că acest lucru a fost incredibil de periculos”, a afirmat britanicul.

„Este o diferență între rustic și murdar, stricat și cu obiecte lipsă”, a adăugat soția acestuia.

A doua clădire era „nelocuibilă”

Proprietara le-a oferit acces liber la cea de-a doua clădire, însă turiștii susțin că aceasta era „extrem de murdară și de nelocuibilă”.

„Proprietara era foarte receptivă și încerca să ajute, dar continua să spună că era ultima ei închiriere și că vinde proprietatea. Renunțase, practic, la proprietate”, a povestit soția lui Rich.

Personalul de curățenie a revenit în timpul sejurului, însă familia susține că lucrările nu au fost realizate așa cum li se promisese.

Airbnb le-a oferit o altă cazare

Airbnb le-a propus turiștilor să fie relocați într-o altă proprietate, prin sistemul AirCover. Acesta prevede sprijin pentru clienții care ajung la o cazare și constată că aceasta nu corespunde condițiilor prezentate, inclusiv găsirea unei proprietăți similare sau rambursarea banilor. Pentru familie, însă, relocarea nu era o variantă realistă. Era perioada de vârf a sezonului estival, călătoreau cu doi părinți în vârstă și aveau o singură mașină, în care nu ar fi încăput cu toții dacă trebuiau să se mute.

„Aveam nevoie de o vacanță după vacanța asta. Totul s-a înrăutățit din ce în ce mai mult. A fost un coșmar”, a concluzionat Rich.

Airbnb promite rambursarea integrală

În urma situației, compania Airbnb a transmis că este dezamăgită de experiența turiștilor și de modul în care a fost gestionată reclamația.

„Suntem dezamăgiți să aflăm despre această experiență și despre modul în care a fost gestionată. Am luat legătura cu oaspetele pentru a-i oferi o rambursare a întregului cost al sejurului și investigăm situația gazdei”, a transmis un purtător de cuvânt al companiei.

Reprezentanții Airbnb au precizat că platforma are standarde și reguli clare pentru proprietari. Acestea prevăd ca locuințele oferite turiștilor să fie curate și să nu prezinte pericole pentru sănătate sau siguranță.