 Vacanță de coșmar în Franța: șobolan mort, piscină verde și otravă pe masa din sufragerie | adevarul.ro
search
Joi, 20 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Vacanță de coșmar în Franța: șobolan mort, piscină verde și otravă pe masa din sufragerie

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

O vacanță de 10 nopți în Franța s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru turiștii care au închiriat o proprietate prin Airbnb. Casa, prezentată online ca o locuință rustică și fermecătoare, cu piscină privată și saună, era într-o stare deplorabilă. La sosire, turiștii au găsit insecte peste tot, un șobolan mort, mobilier deteriorat și o piscină cu apă verde. Situația a devenit și mai gravă după ce au descoperit otravă împrăștiată prin locuință.

Piscină cu apă verde la o cazare în Franța FOTO: Handout
Piscină cu apă verde la o cazare în Franța FOTO: Handout

Richard Glendenning, soția sa, părinții acesteia și cățelul lor de opt luni au ajuns la o proprietate rezervată prin Airbnb, despre care credeau că este o casă de vacanță rustică și fermecătoare.

Familia din Londra a rezervat un sejur de 10 nopți într-un „hambar din secolul al XVIII-lea, cu piscină privată și saună”, situat într-o zonă rurală din Bars, în apropiere de Bergerac. Turiștii știau că proprietatea are un aspect rustic, însă nu se așteptau la condițiile pe care le-au găsit la sosire. 

„Online, arăta ca o casă de vacanță foarte frumoasă. M-am gândit că va fi fermecătoare și plăcută, dar experiența a fost în niciun caz așa. A fost un adevărat coșmar”, a povestit Rich, pentru mirror.

Casa era plină de insecte și pânze de păianjen

Potrivit turistului, proprietatea era formată din două clădiri alăturate și părea că nu fusese curățată de foarte mult timp.

„Era cel mai murdar loc. Părea că nimeni nu mai făcuse curățenie acolo de un an sau ceva de genul acesta. Era îngrozitor. În bucătărie, tavanele erau destul de joase și m-am lovit de una dintre acele benzi lipicioase pentru muște, care era plină de insecte. Erau muște peste tot, vii și moarte”, a spus britanicului. 

Nici băile nu erau curate. Mai mult, într-un dormitor din cea de-a doua clădire, britanicul a făcut o descoperire șocantă. „Am găsit un rozător mort, un șobolan”, a povestit el.

Într-un alt dormitor, patul fusese scos din zona de mezanin, iar în locul lui erau saltele așezate direct pe podeaua murdară. Într-o cameră orientată spre piscină, familia a descoperit că nu exista nici măcar un pat, ci doar bucăți de lemn sprijinite de perete.

Piscina era „verde radioactiv”

Una dintre principalele atracții ale proprietății era piscina privată. Imaginile din anunț prezentau un loc ideal pentru o vacanță, însă realitatea a fost cu totul diferită.

„Piscina exterioară era de un verde incredibil. Arăta ca și cum ar fi fost radioactivă, verde fluorescent, în loc să aibă o culoare albastră frumoasă”, a declarat Rich.

Piscina avea un strat de murdărie în jurul marginilor, iar instalația de filtrare era zgomotoasă. Un dispozitiv automat se deplasa prin apă, iar mai multe piese de mobilier care apăreau în fotografiile proprietății fuseseră îndepărtate.

Proprietara le-a spus turiștilor că, înainte de sosirea lor, în locuință au fost cazați cinci tineri care „lăsaseră locul într-o stare deplorabilă” și ar fi provocat inclusiv problema piscinei.

Au plătit 3.540 de euro pentru o vacanță la mare în Bulgaria, dar cu o zi înainte de plecare au primit un SMS: „Nu mergeți la aeroport”

„Asta este otravă pe care am pus-o”

Situația a devenit și mai îngrijorătoare pentru familie din cauza cățelului lor de opt luni. Proprietara știa că turiștii urmau să vină însoțiți de animal și acceptase acest lucru înainte de sosire.

Rich a observat însă pe podele și chiar pe masa din sufragerie o substanță pe care nu o recunoștea „„Am văzut un fel de pietriș sau sare împrăștiată pe multe dintre podele și chiar pe masa din sufragerie. Am întrebat-o pe proprietară, iar ea mi-a spus: «Este otravă pe care am pus-o acolo». Știa dinainte că venim cu un cățel, așa că acest lucru a fost incredibil de periculos”, a afirmat britanicul.

„Este o diferență între rustic și murdar, stricat și cu obiecte lipsă”, a adăugat soția acestuia. 

A doua clădire era „nelocuibilă”

Proprietara le-a oferit acces liber la cea de-a doua clădire, însă turiștii susțin că aceasta era „extrem de murdară și de nelocuibilă”.

„Proprietara era foarte receptivă și încerca să ajute, dar continua să spună că era ultima ei închiriere și că vinde proprietatea. Renunțase, practic, la proprietate”, a povestit soția lui Rich.

Personalul de curățenie a revenit în timpul sejurului, însă familia susține că lucrările nu au fost realizate așa cum li se promisese.

Airbnb le-a oferit o altă cazare

Airbnb le-a propus turiștilor să fie relocați într-o altă proprietate, prin sistemul AirCover. Acesta prevede sprijin pentru clienții care ajung la o cazare și constată că aceasta nu corespunde condițiilor prezentate, inclusiv găsirea unei proprietăți similare sau rambursarea banilor. Pentru familie, însă, relocarea nu era o variantă realistă. Era perioada de vârf a sezonului estival, călătoreau cu doi părinți în vârstă și aveau o singură mașină, în care nu ar fi încăput cu toții dacă trebuiau să se mute.

„Aveam nevoie de o vacanță după vacanța asta. Totul s-a înrăutățit din ce în ce mai mult. A fost un coșmar”, a concluzionat Rich.

Airbnb promite rambursarea integrală

În urma situației, compania Airbnb a transmis că este dezamăgită de experiența turiștilor și de modul în care a fost gestionată reclamația.

„Suntem dezamăgiți să aflăm despre această experiență și despre modul în care a fost gestionată. Am luat legătura cu oaspetele pentru a-i oferi o rambursare a întregului cost al sejurului și investigăm situația gazdei”, a transmis un purtător de cuvânt al companiei.

Reprezentanții Airbnb au precizat că platforma are standarde și reguli clare pentru proprietari. Acestea prevăd ca locuințele oferite turiștilor să fie curate și să nu prezinte pericole pentru sănătate sau siguranță.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Iubitul lui Hayden Panettiere, condamnat pentru violenţă domestică, era în apartament în momentul morţii: „Nu a dat semne de emoţie”
digi24.ro
image
Noi detalii despre românul găsit mort în mașină de părinții lui, în Italia. Ce au descoperit polițiștii lângă trupul lui
stirileprotv.ro
image
Bolojan a alocat pentru construcția celor patru noi stadioane, dintre care unul la Oradea, de două ori mai mulți bani decât cuantumul anual al burselor sociale pe care le-a tăiat elevilor. „Nu e o alocație obișnuită, iau decizia corectă”
gandul.ro
image
Războiul lovește stațiunea preferată a lui Putin de la Marea Neagră: drone, alerte aeriene și cozi la benzinării
mediafax.ro
image
Juventus Torino i-a pus românului contractul în față, iar acesta n-a ezitat să semneze: doi ani, plus alți doi ani opționali!
fanatik.ro
image
O dronă marină a fost distrusă de un F-16 lângă platforma Neptun Deep din Marea Neagră. Radu Miruță, ministrul Apărării: „Nu este de proveniență ucraineană”
libertatea.ro
image
Caz revoltător într-un spital din Satu Mare: Un bărbat a fost cusut cu o bucată de lemn în obraz, de un medic ginecolog
digi24.ro
image
Românul care a strâns peste 60 de milioane pe bursă: „Știți unde aș investi eu 10.000 de euro?”
gsp.ro
image
"Ajutați-mă, ajutați-mă!" Novak Djokovic, țipete disperate și scene de groază
digisport.ro
image
La ce temperatură trebuie să speli hainele colorate pentru a-și păstra culorile intense
click.ro
image
Anunț victorios al Ungariei: Cum a reuşit să ridice nivelul Dunării cu 15-20 centimetri
antena3.ro
image
Lanţul rusesc de magazine cu preţuri ultrareduse Mere se retrage pe tăcute din Uniunea Europeană
zf.ro
image
Sute de apartamente cu bulină roșie sunt închiriate turiştilor, deşi legea interzice. Proprietarii, somaţi
observatornews.ro
image
Ce salariu încasa medicul rezident care și-a luat viața la Spitalul Universitar? Tânărul de 28 de ani trăia o dramă
cancan.ro
image
Indexarea pensiilor în 2025 și 2026 a fost anulată. Vor mai primi pensionarii banii pierduți în ultimii 2 ani?
newsweek.ro
image
David Popovici are un desert favorit: „Mamaie, dacă mă auzi, să mă aștepți cu…”
prosport.ro
image
Airbnb începe verificările în România. Ce apartamente riscă să fie eliminate de pe platformă în 14 zile
playtech.ro
image
Craiova, în alertă! Spaniolii au pus ochii pe unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Coelho
fanatik.ro
image
Tot mai mulți părinți ajung să plătească între 4.000 și 20.000 de euro pentru un an de studiu la o școală privată. ”Statul asigură doar 3 sau 4 ore de școală, după care trebuie să plătești”
ziare.com
image
Bernadette Szocs a plecat din România și a publicat imagini de pe "Insula miliardarilor"
digisport.ro
image
Dana Roba, din nou în centrul controverselor. Ce i-a reproșat unei mirese în timpul programării: „Așa se vorbește cu clientul?”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Anunnţ-şoc de la Guvern. Se îngheaţă pensii, salarii, ajutoare sociale!
romaniatv.net
image
Nicușor Dan are pe listă 3 nume pentru premier. Cine ar putea fi viitorul șef al Guvernului (Surse)
mediaflux.ro
image
Bernadette Szocs a incendiat „Insula milionarilor”, după frustrarea trăită în Suedia
gsp.ro
image
Ce a făcut mai exact Nicușor Dan la Făgăraș. A lipsit de la Ziua Marinei fix pentru asta
actualitate.net
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat
actualitate.net
image
S-au întors în România după ani de Italia, dar au rezistat doar 3 luni. Ce i-a făcut să plece din nou: „Am dormit un an în bucătărie”
click.ro
image
Cum a trăit Diana Lupescu în comunism. Actrița, mărturisiri despre acea perioadă: „Lipsurile ne apropiau”
click.ro
image
Dani Oțil și soția, vacanță în Santorini: „Nu suntem la Botoșani!”
click.ro
Catherine, Împărăteasa Rusiei foto profimedia 0416507007 jpg
Împărăteasa care pretindea să fie satisfăcută de șase ori pe zi se delecta cu o jucărie „de dimensiuni elefantine”, care copia bărbăția amantului ei favorit
okmagazine.ro
Peter O'Toole, Liz Taylor, Richard Burton, Profimedia (1) jpg
Se culca cu Liz Taylor și ieșea la băut cu soțul acesteia. Toate voiau să cadă la așternut cu el, a avut cele mai dorite dive, inclusiv o prințesă
okmagazine.ro
Screenshot 2026 08 19 160043 png
Filmul românesc scos de la cinema Scala chiar în dimineața premierei. Povestea lui „Dincolo de nisipuri”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cătălin Scărlătescu a dezvăluit ce a făcut pentru a-și cuceri noua iubită: „După femeie poți să alergi cu oala cu sarmale până nu mai poți”
image
S-au întors în România după ani de Italia, dar au rezistat doar 3 luni. Ce i-a făcut să plece din nou: „Am dormit un an în bucătărie”

OK! Magazine

image
Se culca cu Liz Taylor și ieșea la băut cu soțul acesteia. Toate voiau să cadă la așternut cu el, a avut cele mai dorite dive, inclusiv o prințesă