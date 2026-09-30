 Kelemen Hunor: „Mă doare capul. Sunt îngrozit că nu suntem în stare, după 150 de zile, să votăm un guvern cu drepturi depline” | adevarul.ro
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Kelemen Hunor: „Mă doare capul. Sunt îngrozit că nu suntem în stare, după 150 de zile, să votăm un guvern cu drepturi depline”

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Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat miercuri, 30 septembrie, că, după declaraţiile „atât de contondente” făcute de liderii politici în ultima jumătate de an, este greu ca ei ajungă la un numitor comun.

„De ani de zile sunt şi mai ales în ultima perioadă, în ultima jumătate de an, nişte declaraţii atât de contondente încât e greu să ajungi la un moment dat la un numitor comun şi când ai un deziderat comun. Fiindcă aici eu sunt convins că şi noi, şi USR, şi PNL şi PSD doreşte un guvern cu drepturi şi cu puteri depline. Fiindcă unde am ajuns noi e catastrofal. Şi dacă ies puţin din Parlament şi mă uit la Parlamentul actual, mă doare capul. Sunt îngrozit că nu suntem în stare să - după 140, 150 de zile - să votăm un guvern cu drepturi depline”, a declarat Kelemen Hunor, miercuri, la RFI.

El a adăugat că este şi o criză legată de lipsa de încredere.

„Trebuie să laşi loc de bună ziua şi în politică, şi în viaţă, şi în orice meserie, că până la urmă nu se poate altfel. În viaţă trebuie să laşi loc de bună ziua. Acum, dacă niciunul nu lasă loc de bună ziua, cum poţi să depăşeşti? Nu poţi să intri într-un război politic civil sau într-un război total în politică. Ai cerut votul oamenilor. Oamenii cu bună-credinţă te-au votat. Tu ai zis că ai soluţii, că vrei să găseşti soluţii. Vei avea nevoie de compromis în România, în politica românească şi nu numai”, a subliniat liderul UDMR.

Kelemen a reiterat că este nevoie de compromisuri.

„Fără compromis nu se poate ajunge la un deziderat comun, la un ţel comun. Deci, dacă vrei să serveşti binele comun, atunci trebuie să cauţi şi compromisuri. Asta este. Nu se poate doar cu sabia, cu puşca, cu mitraliera. Dacă cineva nu este de acord cu mine, ăla sigur că este duşmanul meu. Această percepţie, această idee este total greşită într-o societate şi cred că aici s-a greşit permanent în ultima perioadă. De aceea eu cred că simptomul acuma, concret, între premierul desemnat şi PSD este doar consecinţa celor întâmplate în acest an sau în anii trecuţi”, a mai declarat preşedintele UDMR.

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