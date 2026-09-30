Trei concluzii după întâlnirea organizată de Trump cu șefii marilor companii de tehnologie

Președintele american Donald Trump a găzduit marți o reuniune a șefilor marilor companii de tehnologie, pe care a descris-o drept „o întâlnire extraordinară" a minților care „construiesc Epoca de Aur a Americii".

Șefii companiilor tehnologice, la Casa Albă Foto: X@RahmEmanuel

Pe lista invitaților s-au aflat lideri de la OpenAI, Anthropic, Nvidia, SpaceX, Meta și Google, toate companii-cheie ale industriei americane de inteligență artificială.

Întâlnirea are loc într-un moment în care unii directori din domeniul tehnologiei și mai mulți experți cer o supraveghere mai strictă a inteligenței artificiale, invocând riscurile pe care aceasta le-ar putea prezenta pentru omenire, relatează BBC.

Iată trei concluzii de la summitul de la Casa Albă.

1. Un pact de „autoreglementare" în domeniul AI

După întâlnirea departe de ochii presei, Trump a răspuns timp de aproximativ 30 de minute întrebărilor jurnaliștilor, alături de șefii companiilor.

Președintele a spus că directorii au semnat un document „obligatoriu din punct de vedere moral", care ar urma să funcționeze ca o „formă de protecție" împotriva riscurilor inteligenței artificiale.

Potrivit acordului, publicat online de Trump, companiile sunt responsabile pentru siguranța propriilor tehnologii. Firmele s-au angajat, de asemenea, să introducă măsuri de protecție prin care modelele să funcționeze conform scopului și să detecteze și să remedieze rapid eventualele probleme.

Ele vor colabora și cu „auditori independenți", pentru a verifica dacă sistemele lor de AI funcționează așa cum trebuie și dacă platformele lor nu „pătrund în sisteme tehnice sau nu accesează sisteme tehnice în moduri neintenționate".

Acordul a fost semnat de Trump, de directorul Google, Sundar Pichai, de șeful Anthropic, Dario Amodei, de Mark Zuckerberg de la Meta, de președintele OpenAI, Greg Brockman, de Elon Musk de la SpaceX și de directorul general al Nvidia, Jensen Huang.

„Este aproape ca o constituție, într-un fel", a declarat Trump. „Iar cei mai importanți oameni din lume au semnat-o, iar eu am semnat-o în calitate de președinte."

Trump a adăugat că va înființa un consiliu care să supravegheze siguranța instrumentelor de AI, fără să precizeze cine ar urma să facă parte din el.

Zuckerberg a spus că acordul le oferă „americanilor și clienților încrederea că tehnologia funcționează" conform așteptărilor și a numit reuniunea o „discuție istorică".

Amodei a descris pactul drept o modalitate de „a câștiga în siguranță", făcând referire la declarația președintelui de la începutul acestei luni, potrivit căreia „cine câștigă cursa IA, câștigă totul".

Nu toți specialiștii în tehnologie sunt însă impresionați. Jose Miguelito Enriquez, cercetător în guvernanța IA la Universitatea Tehnologică Nanyang, a spus că pactul arată un „consens emergent", dar nu abordează întrebarea dacă dezvoltatorii de IA ar trebui trași la răspundere pentru incidente.

Profesoara de drept Kimberlee Weatherall, de la Universitatea din Sydney, l-a numit „profund neimpresionant", în ciuda apelurilor unor lideri mondiali și ale unor personalități din industrie la reguli mai stricte. Potrivit ei, acordul pare să le permită firmelor să „definească ce înseamnă siguranță" și nu prevede ce consecințe există în cazul încălcării lui.

„Acordul ar trebui ignorat, pentru că este o diversiune", a adăugat ea.

Trump a minimalizat în repetate rânduri îngrijorările privind riscurile IA, ca răspuns la solicitările unor reprezentanți ai industriei de a supraveghea mai strict tehnologia.

Luni, OpenAI a anunțat că renunță la lansarea celui mai recent model al său de top, GPT-6.1 Astra, din motive de siguranță.

Controalele de securitate ale companiei se află sub o atenție sporită după mai multe incidente de mare vizibilitate în care au fost implicate tehnologiile sale, inclusiv accesarea fără autorizație de către modelele sale a unor platforme ale guvernului australian.

Jeannie Paterson, de la Centrul pentru Inteligență Artificială și Etică Digitală al Universității din Melbourne, a spus că autoreglementarea ar putea duce la situația în care companiile stabilesc „doar garanții minime".

Potrivit ei, acordul inspiră „foarte puțină încredere", întrucât incidentele recente în care IA a scăpat de sub control sugerează că firmele au avut o abordare nedisciplinată.

2. Miză dublă pe centrele de date

Trump și-a reafirmat sprijinul pentru extinderea rapidă a centrelor de date, infrastructura de calcul esențială pentru funcționarea IA.

Construcția lor a stârnit opoziție în mai multe zone din SUA, din cauza consumului de electricitate și a impactului potențial asupra comunităților.

Construcția centrelor de date a devenit și un posibil obstacol politic pentru Partidul Republican al lui Trump înaintea alegerilor intermediare din noiembrie.

Un sondaj realizat de Marist Poll în parteneriat cu NPR și PBS News la începutul acestei luni arată că 65% dintre alegătorii înregistrați se opun construirii de centre de date în zona lor.

Ca reacție la aceste îngrijorări, Trump a spus că firmele de tehnologie vor face în așa fel încât oamenii să fie „mulțumiți" de construirea centrelor de date.

„Aceste companii mari, puternice, foarte bogate și foarte inteligente vor aduce contribuții masive comunităților", le-a spus Trump reporterilor.

Anterior, președintele scrisese pe rețelele de socializare că singurul motiv pentru care comunitățile s-ar opune centrelor de date este dorința de a „rămâne înapoiate și sărace".

Jensen Huang, a cărui companie produce cipurile esențiale pentru rularea IA, a spus după întâlnire că centrele de date ar trebui numite „fabrici de superinteligență".

Potrivit lui, aceste instalații „reindustrializează Statele Unite" și creează locuri de muncă în întreaga economie.

3. De acum, se spune „Super Inteligență"

Tot marți, Trump a semnat un ordin executiv prin care departamentele și agențiile guvernamentale americane sunt instruite să folosească termenii „SI" și „Super Intelligence" (Super Inteligență) și să nu mai recunoască utilizarea expresiei „inteligență artificială".

SI va înlocui AI în „corespondența oficială", pe site-uri, în rapoarte și în alte forme de comunicare, se arată în ordin.

„Pe măsură ce aceste capabilități continuă să se îmbunătățească, ele reprezintă tot mai mult nu doar inteligență artificială, ci o nouă eră a Super Inteligenței", precizează documentul.

În discursul de săptămâna trecută la Adunarea Generală a ONU, Trump spusese că cuvântul „artificială" face tehnologia să „pară falsă".

Unii lideri din industria tehnologică, printre care Zuckerberg și Musk, precum și alte persoane apropiate președintelui folosesc deja termenul.

Odată cu adoptarea lui de către liderii din tehnologie, SUA „ar putea foarte bine să stabilească nomenclatura", a afirmat Paterson.

Alți experți au spus însă, după discursul lui Trump de la ONU, că termenul nu va prinde probabil pe scară largă, deoarece este folosit de regulă pentru sisteme mai avansate.