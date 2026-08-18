Un tată și cei doi fii ai săi au fost salvați după ce au petrecut 16 ore în larg, agățați de un skijet aproape scufundat. Cei trei turiști francezi au fost dați dispăruți după ce ambarcațiunea închiriată pentru o plimbare de 45 de minute s-a răsturnat în largul insulei Koh Samui, în Thailanda.

Brahim Terki, în vârstă de 50 de ani, plecase împreună cu cei doi fii ai săi de 9 și 12 ani. Bărbatul a povestit că motorul skijetului s-a oprit după ce ambarcațiunea a fost lovită de valuri puternice. Familia nu a mai revenit la țărm, iar autoritățile au declanșat o operațiune de căutare, notează The Independent.

În imaginile surprinse în timpul intervenției, cei doi băieți pot fi văzuți agățați de skijetul care se scufundase parțial, în timp ce tatăl lor striga după ajutor. Salvatorii au folosit ambarcațiuni rapide și alte skijeturi pentru a căuta familia.

Cei trei au fost găsiți în viață a doua zi, după aproximativ 16 ore petrecute în larg. Ei au fost aduși în siguranță la țărm, unde îi așteptau mama și sora lor, care trăiseră ore întregi de coșmar fără să știe dacă se vor întoarce.

Familia închiriase skijetul de la un operator de pe plaja Chaweng în jurul orei 17.00, joi, 13 august. Perioada de închiriere era de 30 de minute.

După expirarea timpului, angajații operatorului le-au făcut semn cu un steag să revină la mal, însă skijetul nu a mai apărut. Reprezentanții firmei au trimis inițial alte skijeturi pentru a-i căuta, iar ulterior în operațiune au fost implicați autoritățile și membri ai Koh Samui Jet Ski Club, cu ajutorul unor ambarcațiuni rapide.

Căutările au continuat pe parcursul nopții, însă familia nu a fost găsită până după miezul nopții, moment în care operațiunea a fost suspendată. Echipele au reluat căutările vineri dimineață, iar cei trei turiști au fost localizați în larg.

Autoritățile cer controale mai stricte

Incidentul a determinat autoritățile locale să anunțe măsuri suplimentare pentru operatorii de skijeturi: să le fie verificate mai atent licențele și măsurile de siguranță.

Operatorilor li s-a recomandat, de asemenea, să evite închirierea skijetelor în apropiere de lăsarea întunericului și să delimiteze clar zonele în care aceștia pot naviga. Scopul este ca turiștii să rămână vizibili de pe țărm și să poată fi găsiți rapid în cazul unei probleme.

Autoritățile maritime analizează inclusiv posibilitatea montării unor dispozitive de urmărire pe skijeturile de închiriat. Astfel, poziția unei ambarcațiuni ar putea fi identificată mai rapid de operatori și echipele de salvare în cazul unui incident.