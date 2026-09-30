Sursă video: Nexta

Imaginile filmate într-o zonă turistică din Daghestan, în care o turistă este împinsă de pe platforma unei tiroliene, în timp ce țipă și încearcă să renunțe la coborâre, au stârnit controverse pe reţele sociale.

Un videoclip filmat în Daghestan, Rusiei, a provocat reacții puternice pe rețelele sociale. În imagini se vede o turistă prinsă în sistemul de siguranță al unei tiroliene, care se răzgândește în ultimul moment şi nu mai vrea să facă saltul, însă unul dintre angajați o lovește peste picioare și o împinge de pe platformă. În tot acest timp, turista ţipă, în timp ce angajaţii râd.

1/2 turista rusia tiroliana 01 captură social media jpg Foto: captură X/Nexta

Momentul, filmat în zona canionului Sulak, a fost distribuit masiv pe rețelele sociale, preluat de presa internaţională şi a atras critici la adresa modului în care sunt organizate astfel de atracții.

Femeia venise în vacanță împreună cu soțul și voia să încerce tiroliana. Însă, după ce a ajuns pe platformă, s-a speriat și a vrut să renunțe. Cei doi soţi susțin că angajații nu i-au permis să plece și au împins-o cu forţa de pe platformă şi cer ca incidentul să fie anchetat şi organizatorii să fie sancționați.

Ce explicaţie are instructorul

În urma numeroaseşor reacţii negative şi a apariţiei acestor imagini inclusiv în presa internaţională, unul dintre instructori a declarat că scena a fost regizată și filmată special pentru rețelele sociale. Potrivit acestuia, astfel de videoclipuri sunt comandate uneori chiar de clienți, care vor imagini spectaculoase.

Instructorul afirmă că turista, al cărei nume este Nastia, nu a fost rănită și nu a depus plângere.

„În acest caz, saltul s-a desfășurat în condiții normale și, în principiu, nu presupune folosirea forței fizice sau împingerea. Prin urmare, clienta pe nume Nastia nu a fost rănită, nu are nicio reclamație, nu s-a adresat nici organelor de ordine, nici instituțiilor medicale și își continuă vacanța în Daghestan.

De asemenea, nu dorește ca numele ei să fie menționat în presă, însă datele ei de contact au fost transmise de conducerea complexului de peșteri autorităților de control, pentru a putea fi contactată”, a spus instructorul pentru presa din Rusia.

După apariția unor astfel de filmări, organizatorii au decis să interzică scenele regizate, a mai precizat el instructorul, punctând faptul că toți angajații tirolianei sunt instruiți și pregătiți pentru activitatea pe care o desfășoară.

Alte incidente

Incidentul readuce în atenție și alte cazuri legate de tiroliene. În august 2025, doi turiști au murit în regiunea Samara, după ce cablul tirolienei s-a rupt în timpul coborârii. Cei doi au căzut de la mare înălțime, iar autoritățile au deschis un dosar penal pentru furnizarea unor servicii care nu respectă cerințele de siguranță.

De asemenea, tot în Daghestan au mai fost relatate și alte incidente. Potrivit unor informații apărute în presă, o femeie care a fost împinsă anterior de pe aceeași tiroliană, după ce a ezitat înainte de coborâre, ar fi suferit o contuzie a măduvei spinării și, ulterior, ar fi avut episoade de paralizie.

Anul trecut, un videoclip în care un măgar era plimbat pe o tiroliană, într-o cascadorie de promovare, a provocat reacții din partea iubitorilor de animale.